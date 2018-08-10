Где в России самый дешевый бензин? Рейтинг регионов

Страна наша большая, зарплаты в ней очень разные, даже средние. Цены на товары тоже, топливо в том числе. Аналитики посчитали, сколько бензина можно приобрести на среднемесячную зарплату в конкретном регионе.

Рейтинг по доступности бензина в I полугодии 2018 г. охватил все 85 регионов России. При оценке доступности учитывалась среднемесячная зарплата в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2017 года по май 2018 года поделённая на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2018 года. Рейтинг составило агентство РИА Рейтинг

Согласно представленным данным лидирует Ямало-Ненецкий АО, где водители могут приобрести на свою среднюю зарплату 2010 литров в месяц. Цена бензина в регионе на середину июля составила 40,4 рубля за литр. На втором месте Москва, здесь автовладелец может себе позволить 1600 л на среднюю зарплату. В пятерку «богатых» также вошли Чукотский АО — 1599 л, Ненецкий АО — 1549 л. и Магаданская область — 1470 л. В топ-десятке также Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Санкт-Петербург и Мурманская область. Среди аутсайдеров рынка — Республика Дагестан, жители которой могут себе позволить лишь 457 л бензина за одну зарплату, Кабардино-Балкарская Республика — 483 литра, Карачаево-Черкесская Республика — 493 л., Калмыкия — 496 л и Ингушетия — 500 литров. Самый дорогой бензин в Чукотском автономном округе — 52 руб. за литр и Магаданской области — 47,36 руб. за литр. Недешев он в Крыму — 46,73 руб., и Севастополе — 45,99 руб., но здесь цены в меньшей степени зависят от рыка, а в большей — от геополитического фактора. Самый дешевый бензин в Челябинской, Курганской, Томской, Кемеровской областях. Подорожание бензина, которое произошло с мая, затронуло регионы неравномерно. Наиболее уязвимыми оказались (рост цен превышает 13%) Чечня (+15,9%), Северная Осетия (14,2%), Севастополь (13,8%), Крым (+13,6%), Орловская область (13,1%) и Республика Алтай(+13,4%). В Магаданской области и Чукотской АО цены остались прежними. В Москве выросли на 10,4%, в Санкт-Петербурге на 9,3%.

В России все чаще поговаривают, что пора ввести госрегулирование цен на топливо. Однако у этого решения есть как плюсы, так и минусы.



Недавно «Автостат» составил рейтинг регионов с самой большой долей продаж легковых автомобилей.

Фото: Максим Стулов/ТАСС