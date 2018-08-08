В России предложили ввести госрегулирование цен на топливо

Депутаты и аналитики практически одновременно предложили властям перейти к госрегулированию цен на топливо.

Россия может вернуться к советской практике госрегулирования цен на топливо. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Валерий Рашкин и Денис Парфенов (оба — КПРФ). Согласно их предложению, правительство начиная с 2019 года должно устанавливать предельные цены на бензины и дизтопливо. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что введение госрегулирования позволит защитить потребителей от резких скачков цен на топливо, так как в следующем году акцизы на топливо вновь должны вырасти.

Любопытно, что взгляды народных избранников отчасти разделяют аналитики из компании Vygon Analytics (консультирует министерства по налоговым вопросам). В их исследовании «Цены на бензин: back in USSR?» говорится о том, что Россия могла бы пойти по пути Саудовской Аравии, в которой цены на топливо устанавливаются государством.

Несмотря на то, пишут аналитики, что Россия относится к странам с самой низкой ценой на топливо (28-е место из 165 по оценке Global Petrol Price), цены в нашей стране являются одними из самых высоких среди стран экспортеров топлива.

«Нефтеперерабатывающие заводы и заправки остаются уязвимым звеном, компенсируя разницу между сдерживаемой государством розницей и рыночным оптом. Разрабатываемые компенсационные механизмы в рамках налогового маневра не совершенны и не дают гарантий будущей финансовой стабильности НПЗ и АЗС», — говорится в исследование.

Планируемое повышение акцизов в 2019 году может привести к еще большему дисбалансу оптовых и розничных цен. В качестве альтернативной меры по сдерживанию цен аналитики предлагают регулировать розничные цены на топливо на уровне инфляции, а оптовые устанавливать по формуле «розница минус 6 руб. за литр». Именно в эту сумму обходится содержание АЗС и заложена норма сбытовой прибыли.

В Vygon Analytics также говорят о том, что в случае полностью свободного ценообразования уже в январе 2019 года цена за литр Аи-95 может вырасти до 50,5 рублей за литр.

Несмотря на все обещания нефтяников в июне розничные цены на топливопродолжили свой рост.

В правительстве разработали «отрицательный демпфирующий акциз» для нефтяников: в случае резкого роста мировых цен на нефть, нефтяные компании получат деньги из бюджета.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС