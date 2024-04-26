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У россиян растет спрос на речной туризм: в Госдуме назвали популярные направления
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У россиян растет спрос на речной туризм: в Госдуме назвали популярные направления
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У россиян растет спрос на речной туризм: в Госдуме назвали популярные направления

В Госдуме перечислили самые комфортные направления для речных круизов в Поволжье

Такие города, как Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов в России. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

В Москве 24 апреля стартовал летний сезон навигации, столичный мэр Сергей Собянин ранее рассказал, что почти в 50 российских мегаполисов и населенных пунктов отправятся московские круизные теплоходы.

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«Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград являются друг для друга доступными по воде точками назначения. И все зависит от возможностей туриста и длительности того или иного круиза», – уточнил глава ведомства.

По словам Тарбаева, не исключено, что уже совсем скоро речной туризм потеснит отдых у моря, потому что сейчас наблюдается высокий спрос на путешествия на теплоходах.

Наличие спроса стимулирует туристический бизнес к формированию предложения, а также вдохновляет законодателей и исполнителей активно вовлекаться в процесс по разработке норм и правил, регулирующих речной и морской туризм, подчеркнул Тарбаев.

Источник: РИА Новости

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / cookie_studio
26.04.2024
Фото:freepik / cookie_studio
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