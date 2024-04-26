Услуги автосервиса в России подорожали за год на 30%: разбираемся в причинах

Эксперты объяснили причину роста стоимости обслуживания авто на 30% в России

Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей в России по итогам первого квартала 2024 года составил 9,4 тыс. рублей. Этот показатель на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такими данными с корреспондентом «Газета.Ru» поделилась директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Есть несколько причин увеличения среднего чека. Самое главное – автовладельцы покупают больше услуг и запчастей, то есть продолжает меняться структура среднего чека. Ремонты становятся сложнее, на их выполнение требуется больше времени. Количество нормо-часов на одного клиента выросло на 12% в первом квартале», – объясняет собеседник издания.

По словам Овчинниковой, в России автопарк стремительно стареет, покупку новой машины не все могут себе позволить. Поэтому автовладельцы до последнего стремятся продлить «жизнь» своих машин, и по максимуму вкладываются в серьезный ремонт. По этой же причине владельцы транспортных средств стали более ответственно относиться к прохождению регулярного техобслуживания, подчеркивает эксперт.

Кроме того, на стоимость обслуживания влияет и высокий спрос на услуги автосервиса в РФ, а в стране наблюдается нехватка СТО. К тому же, на фоне кадрового кризиса в отрасли растет и стоимость оплаты труда таких специалистов. Средняя стоимость запчастей в первом квартале тоже выросла, подытожила Овчинникова.

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Источник: Газета.Ru