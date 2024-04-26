#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервиса в России подорожали за год на 30%: разбираемся в причинах
26 апреля
Услуги автосервиса в России подорожали за год на 30%: разбираемся в причинах
Эксперты объяснили причину роста стоимости...
У россиян растет спрос на речной туризм: в Госдуме назвали популярные направления
26 апреля
У россиян растет спрос на речной туризм: в Госдуме назвали популярные направления
В Госдуме перечислили самые комфортные...
Nissan Juke
26 апреля
Знакомый «японец» получил новый интерьер и системы безопасности: что с ценой
В Европе состоялся старт продаж обновленного...

Услуги автосервиса в России подорожали за год на 30%: разбираемся в причинах

Эксперты объяснили причину роста стоимости обслуживания авто на 30% в России

Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей в России по итогам первого квартала 2024 года составил 9,4 тыс. рублей. Этот показатель на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такими данными с корреспондентом «Газета.Ru» поделилась директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Есть несколько причин увеличения среднего чека. Самое главное – автовладельцы покупают больше услуг и запчастей, то есть продолжает меняться структура среднего чека. Ремонты становятся сложнее, на их выполнение требуется больше времени. Количество нормо-часов на одного клиента выросло на 12% в первом квартале», – объясняет собеседник издания.

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

По словам Овчинниковой, в России автопарк стремительно стареет, покупку новой машины не все могут себе позволить. Поэтому автовладельцы до последнего стремятся продлить «жизнь» своих машин, и по максимуму вкладываются в серьезный ремонт. По этой же причине владельцы транспортных средств стали более ответственно относиться к прохождению регулярного техобслуживания, подчеркивает эксперт.

Кроме того, на стоимость обслуживания влияет и высокий спрос на услуги автосервиса в РФ, а в стране наблюдается нехватка СТО. К тому же, на фоне кадрового кризиса в отрасли растет и стоимость оплаты труда таких специалистов. Средняя стоимость запчастей в первом квартале тоже выросла, подытожила Овчинникова.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
26.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0