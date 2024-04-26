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Nissan Juke
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Знакомый «японец» получил новый интерьер и системы безопасности: что с ценой
В Европе состоялся старт продаж обновленного...

Знакомый «японец» получил новый интерьер и системы безопасности: что с ценой

В Европе состоялся старт продаж обновленного Nissan Juke

Nissan обновил свой компактный кроссовер Juke в Европе. Сейчас его цена начинается от 24 790 евро (2,44 млн руб.). Такова стоимость базовой версии с мотором объемом 1,0 литра мощностью 114 л.с. и с 6-ступенчатой МКП. Гибридная версия Juke стоит от 29 490 евро (2,9 млн руб.).

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Во внешности автомобиля практически ничего не изменилось, прибавился только новый желтый цвет. Все изменения коснулись интерьера. В обновленном Juke Nissan установлена новая информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном, наклоненным под углом 8 градусов к водительскому месту.

Nissan Juke
Nissan Juke

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Также изменения затронули систему безопасности водителя. Теперь все модификации Nissan Juke стандартно оснащены новыми вспомогательными средствами для вождения.

Рестайлинговый Nissan Juke не показал новых двигателей. В нем доступен 3-цилиндровый мотор DIG-T с турбонаддувом, мощностью 114 л.с. и крутящим моментом 180 Нм, он работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Есть и гибридная версия, в которой 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 94 л.с. и 148 Нм усилен электродвигателем мощностью 49 л.с. и 205 Нм крутящего момента.

Nissan Juke
Nissan Juke

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Источник: ­­Motor1.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Nissan
26.04.2024
Фото:Nissan
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