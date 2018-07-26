Нефтяники обманули? Цены на бензин продолжили рост

По данным Росстата, средняя цена литра топлива в России в течение июня выросла на 90 копеек.

Нефтяники клятвенно обещали заморозить цены на АЗС, получив в обмен в качестве уступки от правительства отказ от повышения акцизов до конца этого года. Но статистика вещь упрямая и даже по официальным данным Росстата в июне этого года продолжился рост цен на топливо.

За первый месяц лета бензин подорожал в 82 регионах России. Сильнее всего цены выросли в Тыве (+7,5%), на Алтае (+5,7%), в Осетии и Орловской области (+5,4%). В Москве бензин прибавил в цене 2,8%, в Санкт-Петербурге — 1,4%. Снижение цен было зафиксировано лишь в двух субъектах: в Ивановской и Тамбовской областях — на 1,3% и 0,2% соответственно.

При этом в Росстате отмечают, что цены росли не только на АЗС, но и у производителей топлива. В среднем в июне они увеличились на 3,7%. Повышение отпускных цен зафиксировано в 11 регионах (от 2,7% в Тюменской области до 24,1% в Астраханской). В Росстате отмечают, что в Москве цены производителей на бензин сохранились на уровне предыдущего месяца. В шести субъектах отмечено удешевление (от 4,1% в Пермском крае до 9,4% в Ярославской области).

В ведомстве успокаивают: розничные цены на бензин в июне превышали отпускные в 1,8 раза, а год назад — в 2 раза.

Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Российской Федерации в июне 2018 года*

Бензин

автомо-бильный В том числе марки Дизельное топливо АИ-92 АИ-95 АИ-98 Российская Федерация 43,49 41,74 44,69 49,84 44,54 Центральный

федеральный округ 43,96 42,02 45,26 50,89 44,08 Белгородская область 43,43 41,77 45,09 49,74 44,42 Брянская область 43,44 42,43 45,14 48,72 44,42 Владимирская область 43,71 42,23 45,25 49,29 45,16 Воронежская область 44,68 42,53 45,75 49,59 43,92 Ивановская область 42,25 41,07 42,95 46,90 43,29 Калужская область 41,50 40,33 42,93 47,79 42,11 Костромская область 42,48 41,47 43,43 45,95 44,01 Курская область 44,81 42,50 45,48 50,44 44,64 Липецкая область 43,55 41,92 45,24 49,55 44,29 Московская область 44,05 41,98 45,15 51,25 43,92 Орловская область 44,35 41,99 44,92 50,35 44,47 Рязанская область 42,90 41,91 44,12 49,71 44,39 Смоленская область 43,12 41,38 44,63 47,63 43,87 Тамбовская область 43,00 41,76 44,76 49,19 43,73 Тверская область 42,87 41,20 44,16 47,84 43,70 Тульская область 44,66 42,32 45,15 50,80 44,23 Ярославская область 41,72 40,50 42,85 47,12 43,46 г. Москва 45,75 42,43 45,89 51,33 44,22 Северо-Западный

федеральный округ 43,86 41,80 44,91 51,49 45,38 Республика Карелия 43,19 42,20 44,67 49,19 45,53 Республика Коми 42,72 41,68 44,01 51,04 46,84 Архангельская область 41,97 40,89 44,30 48,82 44,30 в том числе Ненецкий авт. округ 44,18 43,43 47,08 ... 49,44 Архангельская область

без авт. округа 41,90 40,79 44,19 48,82 44,10 Вологодская область 43,28 42,45 44,53 48,20 45,72 Калининградская область 45,44 43,07 45,65 52,42 45,39 Ленинградская область 43,06 41,69 44,29 51,35 44,29 Мурманская область 44,54 42,74 45,40 47,90 47,67 Новгородская область 43,60 40,88 43,85 51,49 44,51 Псковская область 43,35 40,92 43,92 49,50 44,50 г. Санкт-Петербург 44,56 41,75 45,08 51,87 45,04 Южный

федеральный округ 44,94 43,15 46,56 50,99 44,05 Республика Адыгея 44,93 43,48 47,06 52,55 43,67 Республика Калмыкия 44,43 43,27 45,63 ... 43,32 Республика Крым 49,18 47,07 49,11 55,94 48,48 Краснодарский край 45,01 43,06 46,44 50,48 43,16 Астраханская область 43,89 42,37 45,94 48,66 43,55 Волгоградская область 43,67 42,09 45,79 51,47 43,81 Ростовская область 45,65 43,49 46,60 50,74 44,14 г. Севастополь 46,89 46,02 47,70 55,99 47,28 Северо-Кавказский

федеральный округ 44,51 42,91 45,73 49,53 41,86 Республика Дагестан 44,78 43,45 45,45 48,46 40,50 Республика Ингушетия 41,43 40,18 42,17 ... 36,31 Кабардино-Балкарская республика 45,61 42,97 46,17 51,03 43,18 Карачаево-Черкесская республика 43,79 42,44 45,43 52,55 43,05

Северная Осетия-Алания 44,76 43,22 45,32 51,70 42,48 Чеченская республика 42,20 40,95 43,01 46,98 37,45 Ставропольский край 44,77 43,45 46,55 51,18 43,99 Приволжский

федеральный округ 42,72 41,11 44,01 49,09 43,73 Республика Башкортостан 41,71 40,76 43,64 47,87 43,88 Республика Марий Эл 43,25 42,14 44,40 50,02 44,27 Республика Мордовия 42,65 41,38 44,07 47,14 44,27 Республика Татарстан 41,93 40,53 43,09 49,50 42,97 Удмуртская республика 41,98 41,10 44,18 52,99 44,19 Чувашская республика 43,75 40,90 44,00 49,74 44,35 Пермский край 43,45 41,39 44,28 49,33 44,41 Кировская область 43,36 42,51 44,60 50,95 44,71 Нижегородская область 43,50 41,32 44,32 48,17 43,80 Оренбургская область 43,01 41,01 44,77 48,86 44,89 Пензенская область 42,31 40,83 43,81 48,17 43,28 Самарская область 43,45 41,59 44,19 49,62 43,20 Саратовская область 42,41 41,21 44,25 49,00 42,82 Ульяновская область 42,14 40,76 43,56 48,19 43,08 Уральский

федеральный округ 42,57 41,05 43,68 48,37 44,99 Курганская область 41,53 39,85 42,50 46,30 43,28 Свердловская область 42,47 40,65 43,38 48,78 44,12 Тюменская область, 43,67 42,30 44,57 48,38 46,77 в том числе: Ханты-Мансийский

авт. округ — Югра 45,11 43,72 45,51 48,49 48,16 Ямало-Ненецкий

авт. округ 42,38 41,84 43,62 49,10 47,85 Тюменская область

без авт. округов 43,07 40,88 43,86 48,02 44,83 Челябинская область 41,36 40,11 43,17 48,44 43,91 Сибирский

федеральный округ 42,03 40,76 43,03 46,58 44,97 Республика Алтай 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Республика Бурятия 42,23 40,28 42,48 45,84 44,54 Республика Тыва 44,58 43,80 45,46 48,58 48,10 Республика Хакасия 41,42 40,56 42,31 45,29 45,06 Алтайский край 41,30 40,65 42,42 46,70 43,89 Забайкальский край 44,55 43,24 45,04 47,47 48,17 Красноярский край 42,31 41,32 43,78 47,30 45,78 Иркутская область 42,48 41,17 42,86 45,68 44,77 Кемеровская область 42,09 40,22 42,78 46,94 44,24 Новосибирская область 41,59 40,35 43,27 47,52 45,35 Омская область 41,32 40,31 42,73 46,29 44,84 Томская область 41,77 40,08 42,11 46,37 45,31 Дальневосточный

федеральный округ 43,84 42,88 44,53 46,31 48,48 Республика Саха (Якутия) 50,77 50,28 50,74 52,39 52,79 Камчатский край 48,96 48,10 49,90 52,39 52,72 Приморский край 42,66 41,60 42,60 45,65 45,63 Хабаровский край 41,50 40,88 42,91 43,42 45,27 Амурская область 42,96 41,37 43,85 45,97 45,42 Магаданская область 50,65 50,66 50,63 ... 58,67 Сахалинская область 46,74 45,32 47,21 50,09 50,26 Еврейская авт. область 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Чукотский авт. округ 53,48 52,00 56,00 ... 53,00

* Данные Росстата

В июле Владимир Путин подписал закон, позволяющий в случае резкого роста цен на бензин вводить запретительные пошлины на его экспорт.

Большинство россиян считают, что к росту цен на топливо привела недальновидная экономическая политика властей.

Фото: Артем Каратаев/ТАСС, depositphotos