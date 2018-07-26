Нефтяники обманули? Цены на бензин продолжили рост

|
|
|
Бензин
автомо-бильный
|
В том числе марки
|
Дизельное топливо
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
Российская Федерация
|
43,49
|
41,74
|
44,69
|
49,84
|
44,54
|
Центральный
федеральный округ
|
43,96
|
42,02
|
45,26
|
50,89
|
44,08
|
Белгородская область
|
43,43
|
41,77
|
45,09
|
49,74
|
44,42
|
Брянская область
|
43,44
|
42,43
|
45,14
|
48,72
|
44,42
|
Владимирская область
|
43,71
|
42,23
|
45,25
|
49,29
|
45,16
|
Воронежская область
|
44,68
|
42,53
|
45,75
|
49,59
|
43,92
|
Ивановская область
|
42,25
|
41,07
|
42,95
|
46,90
|
43,29
|
Калужская область
|
41,50
|
40,33
|
42,93
|
47,79
|
42,11
|
Костромская область
|
42,48
|
41,47
|
43,43
|
45,95
|
44,01
|
Курская область
|
44,81
|
42,50
|
45,48
|
50,44
|
44,64
|
Липецкая область
|
43,55
|
41,92
|
45,24
|
49,55
|
44,29
|
Московская область
|
44,05
|
41,98
|
45,15
|
51,25
|
43,92
|
Орловская область
|
44,35
|
41,99
|
44,92
|
50,35
|
44,47
|
Рязанская область
|
42,90
|
41,91
|
44,12
|
49,71
|
44,39
|
Смоленская область
|
43,12
|
41,38
|
44,63
|
47,63
|
43,87
|
Тамбовская область
|
43,00
|
41,76
|
44,76
|
49,19
|
43,73
|
Тверская область
|
42,87
|
41,20
|
44,16
|
47,84
|
43,70
|
Тульская область
|
44,66
|
42,32
|
45,15
|
50,80
|
44,23
|
Ярославская область
|
41,72
|
40,50
|
42,85
|
47,12
|
43,46
|
г. Москва
|
45,75
|
42,43
|
45,89
|
51,33
|
44,22
|
Северо-Западный
федеральный округ
|
43,86
|
41,80
|
44,91
|
51,49
|
45,38
|
Республика Карелия
|
43,19
|
42,20
|
44,67
|
49,19
|
45,53
|
Республика Коми
|
42,72
|
41,68
|
44,01
|
51,04
|
46,84
|
Архангельская область
|
41,97
|
40,89
|
44,30
|
48,82
|
44,30
|
в том числе
Ненецкий авт. округ
|
44,18
|
43,43
|
47,08
|
...
|
49,44
|
Архангельская область
без авт. округа
|
41,90
|
40,79
|
44,19
|
48,82
|
44,10
|
Вологодская область
|
43,28
|
42,45
|
44,53
|
48,20
|
45,72
|
Калининградская область
|
45,44
|
43,07
|
45,65
|
52,42
|
45,39
|
Ленинградская область
|
43,06
|
41,69
|
44,29
|
51,35
|
44,29
|
Мурманская область
|
44,54
|
42,74
|
45,40
|
47,90
|
47,67
|
Новгородская область
|
43,60
|
40,88
|
43,85
|
51,49
|
44,51
|
Псковская область
|
43,35
|
40,92
|
43,92
|
49,50
|
44,50
|
г. Санкт-Петербург
|
44,56
|
41,75
|
45,08
|
51,87
|
45,04
|
Южный
федеральный округ
|
44,94
|
43,15
|
46,56
|
50,99
|
44,05
|
Республика Адыгея
|
44,93
|
43,48
|
47,06
|
52,55
|
43,67
|
Республика Калмыкия
|
44,43
|
43,27
|
45,63
|
...
|
43,32
|
Республика Крым
|
49,18
|
47,07
|
49,11
|
55,94
|
48,48
|
Краснодарский край
|
45,01
|
43,06
|
46,44
|
50,48
|
43,16
|
Астраханская область
|
43,89
|
42,37
|
45,94
|
48,66
|
43,55
|
Волгоградская область
|
43,67
|
42,09
|
45,79
|
51,47
|
43,81
|
Ростовская область
|
45,65
|
43,49
|
46,60
|
50,74
|
44,14
|
г. Севастополь
|
46,89
|
46,02
|
47,70
|
55,99
|
47,28
|
Северо-Кавказский
федеральный округ
|
44,51
|
42,91
|
45,73
|
49,53
|
41,86
|
Республика Дагестан
|
44,78
|
43,45
|
45,45
|
48,46
|
40,50
|
Республика Ингушетия
|
41,43
|
40,18
|
42,17
|
...
|
36,31
|
Кабардино-Балкарская республика
|
45,61
|
42,97
|
46,17
|
51,03
|
43,18
|
Карачаево-Черкесская республика
|
43,79
|
42,44
|
45,43
|
52,55
|
43,05
|
Северная Осетия-Алания
|
44,76
|
43,22
|
45,32
|
51,70
|
42,48
|
Чеченская республика
|
42,20
|
40,95
|
43,01
|
46,98
|
37,45
|
Ставропольский край
|
44,77
|
43,45
|
46,55
|
51,18
|
43,99
|
Приволжский
федеральный округ
|
42,72
|
41,11
|
44,01
|
49,09
|
43,73
|
Республика Башкортостан
|
41,71
|
40,76
|
43,64
|
47,87
|
43,88
|
Республика Марий Эл
|
43,25
|
42,14
|
44,40
|
50,02
|
44,27
|
Республика Мордовия
|
42,65
|
41,38
|
44,07
|
47,14
|
44,27
|
Республика Татарстан
|
41,93
|
40,53
|
43,09
|
49,50
|
42,97
|
Удмуртская республика
|
41,98
|
41,10
|
44,18
|
52,99
|
44,19
|
Чувашская республика
|
43,75
|
40,90
|
44,00
|
49,74
|
44,35
|
Пермский край
|
43,45
|
41,39
|
44,28
|
49,33
|
44,41
|
Кировская область
|
43,36
|
42,51
|
44,60
|
50,95
|
44,71
|
Нижегородская область
|
43,50
|
41,32
|
44,32
|
48,17
|
43,80
|
Оренбургская область
|
43,01
|
41,01
|
44,77
|
48,86
|
44,89
|
Пензенская область
|
42,31
|
40,83
|
43,81
|
48,17
|
43,28
|
Самарская область
|
43,45
|
41,59
|
44,19
|
49,62
|
43,20
|
Саратовская область
|
42,41
|
41,21
|
44,25
|
49,00
|
42,82
|
Ульяновская область
|
42,14
|
40,76
|
43,56
|
48,19
|
43,08
|
Уральский
федеральный округ
|
42,57
|
41,05
|
43,68
|
48,37
|
44,99
|
Курганская область
|
41,53
|
39,85
|
42,50
|
46,30
|
43,28
|
Свердловская область
|
42,47
|
40,65
|
43,38
|
48,78
|
44,12
|
Тюменская область,
|
43,67
|
42,30
|
44,57
|
48,38
|
46,77
|
в том числе:
Ханты-Мансийский
авт. округ — Югра
|
45,11
|
43,72
|
45,51
|
48,49
|
48,16
|
Ямало-Ненецкий
авт. округ
|
42,38
|
41,84
|
43,62
|
49,10
|
47,85
|
Тюменская область
без авт. округов
|
43,07
|
40,88
|
43,86
|
48,02
|
44,83
|
Челябинская область
|
41,36
|
40,11
|
43,17
|
48,44
|
43,91
|
Сибирский
федеральный округ
|
42,03
|
40,76
|
43,03
|
46,58
|
44,97
|
Республика Алтай
|
42,48
|
41,29
|
43,85
|
47,38
|
44,84
|
Республика Бурятия
|
42,23
|
40,28
|
42,48
|
45,84
|
44,54
|
Республика Тыва
|
44,58
|
43,80
|
45,46
|
48,58
|
48,10
|
Республика Хакасия
|
41,42
|
40,56
|
42,31
|
45,29
|
45,06
|
Алтайский край
|
41,30
|
40,65
|
42,42
|
46,70
|
43,89
|
Забайкальский край
|
44,55
|
43,24
|
45,04
|
47,47
|
48,17
|
Красноярский край
|
42,31
|
41,32
|
43,78
|
47,30
|
45,78
|
Иркутская область
|
42,48
|
41,17
|
42,86
|
45,68
|
44,77
|
Кемеровская область
|
42,09
|
40,22
|
42,78
|
46,94
|
44,24
|
Новосибирская область
|
41,59
|
40,35
|
43,27
|
47,52
|
45,35
|
Омская область
|
41,32
|
40,31
|
42,73
|
46,29
|
44,84
|
Томская область
|
41,77
|
40,08
|
42,11
|
46,37
|
45,31
|
Дальневосточный
федеральный округ
|
43,84
|
42,88
|
44,53
|
46,31
|
48,48
|
Республика Саха (Якутия)
|
50,77
|
50,28
|
50,74
|
52,39
|
52,79
|
Камчатский край
|
48,96
|
48,10
|
49,90
|
52,39
|
52,72
|
Приморский край
|
42,66
|
41,60
|
42,60
|
45,65
|
45,63
|
Хабаровский край
|
41,50
|
40,88
|
42,91
|
43,42
|
45,27
|
Амурская область
|
42,96
|
41,37
|
43,85
|
45,97
|
45,42
|
Магаданская область
|
50,65
|
50,66
|
50,63
|
...
|
58,67
|
Сахалинская область
|
46,74
|
45,32
|
47,21
|
50,09
|
50,26
|
Еврейская авт. область
|
42,84
|
41,74
|
43,68
|
44,20
|
45,66
|
Чукотский авт. округ
|
53,48
|
52,00
|
56,00
|
...
|
53,00
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