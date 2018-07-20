Путин загнал нефтяников в рамки: цены на топливо не будут расти. Пока не будут

Президент России подписал закон, позволяющий вводить запретительную пошлину на экспорт нефтепродуктов в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.

Весенний кризис на топливном рынке, который привел к резкому скачку цен на бензин и дизтопливо, заставил российские власти не только перенести повышение акцизов на топливо, но и найти способ давления на нефтяные компании, которые предпочитают экспортировать нефтепродукты, а не продавать их на внутреннем рынке.

На портале правовой информации опубликован закон, позволяющий повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов. Предельная ставка установлена на уровне 90%, то есть фактически является запретительной. Закон довольно быстро прошел все необходимые процедуры: в начале июля его внесли на рассмотрение Госдумы, а уже 13 июля он был одобрен Советом Федерации.

Увеличивать экспортную пошлину сможет правительство на свое усмотрение: сегодня для бензина она составляет 30% от ставки пошлины на нефть. В случае, если на внутреннем рынке возникнет дефицит топлива из-за того, что компании отправляют его на экспорт, пошлина может вырасти до таких размеров, что прибыль нефтяников будет сведена практически к нулю.

Правда, право такое правительство будет иметь лишь до конца этого года. Это легко объясняется: с 1 января 2019 года вновь повышаются акцизы на бензин и дизтопливо, которые после январского повышения составляют 3000 руб. за тонну бензина и 2000 руб. за тонну солярки.

Министерства и ведомства же сейчас заняты другим вопросом, также связанным с топливом: недоливом. Бурную деятельность развернули Росстандарт, Роскачество и даже МВД. Первые летом обещают провести мониторинг качества и недолива на российских АЗС, а полиция совершает контрольные закупки с целью выявления нарушений на заправках.

Росстандарт готовит поправки в законодательство, которые позволят ему выявлять недолив топлива и вводить оборотные штрафы против владельцев АЗС.

Большинство россиян считают, что к росту цен на топливо привела недальновидная экономическая политика властей.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС, depositphotos