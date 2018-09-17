Правительство «подарит» нефтяникам 630 млрд рублей, чтобы сдержать цены на бензин

В следующем году нефтяные компании получат субсидии на 630 млрд рублей в рамках механизма, сдерживающего неконтролируемый рост цен на моторное топливо внутри страны.

Изменения в расчетах демпфирующего (смягчающего) акциза в рамках налогового маневра в нефтянке правительство предложит, если увидит давление на цены на бензин в РФ, заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

«Поскольку уже максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 году составляет 400 млрд рублей с действующей нормой, если добавить еще 230 млрд рублей, то получится 630 млрд рублей», — передает слова Трунина ТАСС.

Впрочем, окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

При расчете механизма «смягчения» закладывается средняя оптовая цена на бензин Аи-92 в 56 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 58,8 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 61,74 тыс. рублей за тонну в 2021 году. Средняя оптовая цена на дизельное топливо устанавливается в 50 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 52,5 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 55,125 тыс. рублей за тонну в 2021 году. Если рыночные оптовые цены окажутся выше, то правительство компенсирует нефтяникам разницу между экспортной ценой (в пересчете на рубли) и запланированным потолком цены на внутреннем рынке.

Условные оптовые цены, от которых собираются вести отсчет, были установлены на совещании вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, прошедшем в минувшую пятницу. Этот механизм, по мнению специалистов в правительстве, должен стимулировать нефтяные компании не задирать цены на внутреннем рынке.

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