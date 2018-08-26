Бензин АИ-92 вместо 95-го: сколько можно сэкономить?

При нынешних ценах на бензин все больше автомобилистов задумываются об экономии. Один из самых популярных методов — переход на более дешевый сорт топлива. Рискнуть можно, но сначала сверьтесь с указаниями производителя.

В инструкции по эксплуатации любого автомобиля есть указание, какой бензин в него нужно заливать. Сорт может быть указан четко, но в подавляющем большинстве случаев пишут «не ниже» какого-то значения. Если вы заливаете 92-й при рекомендации производителя не ниже АИ-95, будьте готовы к проблемам.

Необязательно это будет выход из строя двигателя. Например, все 2000-е (а для некоторых моделей — до сих пор) АВТОВАЗ требовал поить свою продукцию 95-м бензином, даже версии с простенькими восьмиклапанниками. Хотя опыт показывает, что от АИ-92 тольяттинским моторам плохо не становится, этот сорт появился в перечне допустимых только недавно. Однако это чуть ли не единственное исключение с завышением требований заводом. Чаще случается наоборот: 92-м заправляться разрешено, но большинству владельцев боязно это делать. Особенно если речь о турбомоторе. К примеру, Ford разрешил использовать АИ-92 на своем турбодвигателе EcoBoost.

Тут важно помнить: если при обращении за гарантийным ремонтом двигателя дилер докажет, что он работал на 92-м вместо минимально допустимого 95-го, вам, скорее всего, откажут в бесплатном устранении неисправности. Аргумент — использование бензина, не соответствующего требованиям завода-изготовителя. Иными словами, вы неправильно эксплуатировали машину, чем и вызвана поломка.

Вопрос, что выгоднее, требует проверки практикой на каждой конкретной модели автомобиля. Как правило, расход на АИ-95 действительно чуть ниже, чем на АИ-92. Вот только без замеров никто не сможет ответить на вопрос, какой бензин сбережет владельцу рубли в кармане. Чтобы сокращение аппетита отыграло разницу в стоимости литра 92-го и 95-го бензинов, оно должно оказаться весьма существенным.

Что касается динамических характеристик, их обычно снимают на бензине АИ-95. И даже если завод разрешает заливать АИ-92, машина на нем имеет полное право ехать хуже. Вот что говорит по этому поводу инструкция по эксплуатации Весты: «Допускаются к использованию только неэтилированные бензины с октановыми числами по исследовательскому методу 92, 95 и 98 единиц. Предпочтительным топливом для Вашего автомобиля является бензин с октановым числом 95. Такой бензин позволяет достичь номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности. При отсутствии возможности использования бензина с октановым числом 95 допускается использовать бензин с октановым числом не ниже 92».

В общем случае вердикт таков. Переходить на АИ-92 можно, если это позволено инструкцией по эксплуатации автомобиля. Но будьте готовы к увеличению расхода в литрах и ухудшению динамических характеристик.

Фото: Егор Алеев/ТАСС