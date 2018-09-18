Цена ОСАГО пока останется прежней: Центробанк вдруг засомневался

Центробанк решил не расширять тарифный коридор «автогражданки» до проведения дополнительных исследований.

С 1 сентября этого года тарифный коридор ОСАГО планировалось расширить на 20% с нынешних 3432–4118 рублей до 2746–4942 рубля. В результате средняя стоимость полиса выросла бы с 5800 до 7500 рублей. При этом эксперты говорили, что реальная стоимость «автогражданки» выросла бы куда серьезнее, так как ни одна крупная страховая компания не пошла бы по нижней границе тарифного коридора.

В июле этого года Центробанк перенес сроки расширения коридора, объяснив это «техническими причинами» Но теперь в ведомстве задумались о том, насколько нужно расширять коридор и нужно ли это вообще. Связано это с тем, что в этом году серьезно снизилась убыточность ОСАГО для страховых компаний. Поэтому ЦБ решил провести дополнительные исследования рынка и только тогда принимать окончательное решение.

«Мы сейчас проводим повторное актуарное исследование. У нас поменялась немножко ситуация на рынке, это все знают. Это серьезный тренд, мы не можем его не учитывать, — цитирует ТАСС замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлану Никитину. — Это вопрос понимания, [20% расширение коридора] — это потолок, не потолок, какие там есть тенденции. Нам надо иметь нормальное представление — насколько эта тенденция сохранится, чем она вызвана. Рынок чувствительный, рынок, имеющий социальную составляющую. Поэтому в любом случае требуется какая-то основа».

Сроки проведения исследований Никитина не уточнила, отметив лишь, что ЦБ постарается провести их максимально быстро. Вероятнее всего, новый тарифный коридор будет утвержден во время второго этапа либерализации рынка ОСАГО, когда будут пересмотрены некоторые коэффициенты.

По статистике ЦБ, за первое полугодие выплаты по ОСАГО снизились на 36% до 66,5 млрд руб., тогда как сборы упали всего на 2% до 107 млрд руб. По статистике Российского союза автостраховщиков, в январе-июне этого года средняя выплата по ОСАГО сократилась на 16% до 64 553 рублей, а средняя премия страховой компании упала на 1,2% до 5673 рублей.

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Недавно были внесены изменения в правила ОСАГО. Теперь электронный полис начинает действовать только через три дня после его приобретения.

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