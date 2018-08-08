Страховщики предложили чинить машины по ОСАГО б/у запчастями

Это одно из изменений в Закон об ОСАГО, которое планирует предложить Российский союз автостраховщиков (РСА). Есть и другие инициативы, но сначала их нужно обсудить с Банком России.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев рассказал, что возможность использовать при ремонте старые запчасти без согласования с владельцем — одна из приоритетных инициатив страховщиков. При внедрении натуральной формы возмещения ущерба страховые компании столкнулись с тем, что автопарк в регионах сильно изношен и использовать новые запчасти либо невыгодно самой станции, либо страховщику. Поэтому станции соглашаются брать на ремонт только более-менее новые машины.

По нынешним правилам при ремонте любого автомобиля можно использовать только новые запчасти, а бывшие в употреблении — только с согласия владельца. Поэтому страховщики и пытаются легализовать ремонт старыми запчастями, сообщает «Интерфакс».

Внести такую поправку можно будет после согласования с регулятором, включив ее в одну из двух планируемых к рассмотрению законодательных инициатив по ОСАГО — по отмене запрета на перестрахование в «автогражданке» и увеличению страховых сумм (выбор из трех вариантов — 500 тыс. рублей, 1 млн рублей, 2 млн рублей).

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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