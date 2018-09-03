У вас е-ОСАГО? Оформление ДТП только через три дня

В соответствии с новыми правилами оформить аварию при наличии электронного полиса удастся только через три дня после покупки страховки.

Если вы попали в ДТП и у вас свежеприобретенный электронный полис ОСАГО, то оформить аварию сразу же не удастся. В соответствии с новыми правилами е-ОСАГО, ввод в действие новых полисов откладывается на три дня с момента покупки.

Новый документ также уточняет требования к загружаемым документам, например, то, в каком формате должно быть загружено изображение, и устанавливает другие требования к информации.

Фото: depositphotos.com

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