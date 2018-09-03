У вас е-ОСАГО? Оформление ДТП только через три дня

Если вы попали в ДТП и у вас свежеприобретенный электронный полис ОСАГО, то оформить аварию сразу же не удастся. В соответствии с новыми правилами е-ОСАГО, ввод в действие новых полисов откладывается на три дня с момента покупки.
Новый документ также уточняет требования к загружаемым документам, например, то, в каком формате должно быть загружено изображение, и устанавливает другие требования к информации.
- Центробанк решил, что покупать полис е-ОСАГО может только собственник или лицо, вписываемое в полис.
- Ранее автостраховщики предложили ставить б/у запчасти на автомобили, ремонтируемые по ОСАГО без ведома владельца.
Фото: depositphotos.com
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