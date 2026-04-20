Полный привод без вопросов, вечный гидроавтомат — а что не так с этим рамником?

Эксперт «За рулем» обобщил типичные неисправности внедорожника Tank 300

Внедорожник дебютировал в составе линейки Wey в 2020 году как Wey Tank 300 и быстро стал популярным у себя на родине в Китае. В 2021 году был выделен отдельный бренд Tank, а весной 2023 года Tank 300 стал ­официально продаваться и у нас.

На китайском рынке есть версия Tank 330 с турбомотором V6 серии GW 6Z30 объемом 3,0 л (360 л. с.) от старшей модели Tank 500. У нас – безальтернативная турбо-«четверка» 2.0 серии GW Е20СВ (220 л. с.).

В трансмиссии – восьмиступенчатый гидроавтомат ZF 8HP50 и полный привод двух типов. Классический part-time – с подключаемым передним мостом и понижающей передачей (передаточное отношение 2,48). Версия City – с многодисковой электромуфтой BorgWarner в приводе передних колес (и тоже с понижающей передачей, штатной блокировкой заднего дифференциала и опционной передней).

Пятидверный кузов установлен на раме лестничного типа.

Кузов

Мокнущая после дождя обивка панели крыши – на совести плохо загерметизированного люка и не слишком удачной системы его дренажа. Почти вертикально расположенное ветровое стекло ловит всё летящее в проем не хуже вратаря. Расходный материал.

Из-за веса запаски петлям двери багажника приходится туго – со временем она провисает. А от скачек на бездорожье даже могут появиться заломы на ее наружной панели. Еще один вопрос к пятой двери – капризы электропривода замка из-за слишком чувствительной к влаге электронике в ручке. В мокрую погоду дверь может открываться не с первого раза.

Пластиковые расширители арок посажены на простенькие клипсы и «дышат», а вдобавок лишены резиновых прокладок в местах контакта с крыльями. Краска начинает протираться быстро – лучше сразу защитить эти места пленкой. Внешние элементы оцинкованы. Кроме крыши, имеющей вдобавок «лобастую» конфигурацию – легкая мишень для камешков с дороги. Лакокрасочное покрытие не особо толстое (около 100 мкм). Сколы появляются легко, ветки оставляют размашистые автографы.

Салон

Внедорожник не обошли стороной всекитайские вопросы к электрике. Глючить могут не только блок модуля GSM и датчик уровня топлива, или медиасистема, которая подтормаживает либо перезагружается ни с того ни с сего.

Поскрипывания в салоне усиливаются через 50–80 тысяч км, особенно после покорения бездорожья с перекосами кузова.

Не слишком долговечны обшивка рулевого колеса и рычага коробки передач. На обивке кресел из экокожи уже через 2–3 года могут появляться потертости и заломы. Набивки также теряют свою форму и быстро просиживаются.

Двигатель

Двигатель GW Е20СВ создан при участии немецкой компании FEV, а собирается фирмой Hycet. Имеет непосредственный впрыск, турбонаддув, цепь в приводе ГРМ, два фазовращателя, гидрокомпенсаторы и ресурс около 250 тысяч км.

Помимо изрядного расхода топлива (в городе запросто достигает 16–17 л/100 км) до 2020 года демонстрировал неприличный аппетит и к маслу, затем проблему устранили.

Через 120–150 тысяч км может растянуться цепь ГРМ. О неполадках с фазорегуляторами подскажет их стук. Из-за нагара на впускных клапанах начинают плавать обороты. Известны случаи отказов турбокомпрессора по причине бракованного патрубка или крыльчатки.

«Сэндвич» из конденсатора кондиционера, интеркулера и радиатора системы охлаждения расположен так, что забивается почти наглухо. Риск перегрева снижает его разборка и промывка.

Коробка передач

Гидромеханическая 8‑ступенчатая автоматическая коробка передач ZF 8HP50 в целом надежна и долговечна. Разве что из-за ранней блокировки гидротрансформатора при активном педалировании быстро изнашиваются фрикционы, и от продуктов износа страдают соленоиды гидроблока – появляются толчки при переключениях.

Официально коробка передач считается необслуживаемой, но на самом деле масло в ней желательно менять каждые 60 тысяч км. Заодно не будет и риска течи пластикового поддона с фильтром, которые нужно обновлять вместе с маслом.

Трансмиссия

На продольном лонжероне рамы в районе правого переднего колеса расположена маркировка VIN с прорезанными вглубь металла символами. Ржавеет она быстро и качественно, что грозит проблемами при регистрации автомобиля. Защита от коррозии этого места обязательна! Сбои не обошли стороной даже электронную начинку системы полного привода. Наблюдается и «контактная болезнь». От всё той же коррозии выходят из строя концевики и разъемы проводки – особо уязвим жгут, проложенный под днищем. Лучше его дополнительно защитить от попадания влаги, иначе электрика превратится в игру «угадай, что сегодня не работает».

Подвеска – классика внедорожного жанра. Передняя – независимая на двойных поперечных рычагах. Сзади – неразрезной мост на продольных рычагах с тягой Панара. Слабые звенья и спереди, и сзади – амортизаторы и ступичные подшипники. Их ресурс 80–120 тысяч км не слишком велик для рамного покорителя бездорожья. При этом оригинальные запчасти не всегда долговечнее аналогов.

Тормоза работают буквально на износ. Передние тормозные колодки стаптываются через 15–40 тысяч км, а задние – примерно за 30–60 тысяч км. В группе риска – кронштейны крепления кузова к раме: сложная форма с карманами, много сварных швов – идеальное место для начала коррозии.

Рама не оцинкована и лишена дополнительной защиты. А ее закрытый тип лонжеронов подразумевает коррозию не только снаружи, но и изнутри. В первую очередь рама дает слабину в местах сварных швов, начиная с задней поперечины – там всегда скапливаются сырость и грязь. Ни к элементам системы подключаемого вручную полного привода, ни к автоматической муфте помимо вопросов к электронной части серьезных претензий нет.

Электрическая часть рулевого управления при отсутствии проблем с контактами вполне надежна. Сам рулевой механизм реечного типа – середняк с ресурсом 100–130 тысяч км. Столько же обычно выдерживают и тяги с наконечниками. Рулевой вал может потребовать внимания после 50–70 тысяч км – скрипят его карданные сочленения.

Итог

Одноклассник – Toyota Land Cruiser Prado – покрепче будет. Главное, чем может гордиться Tank 300, – трансмиссия во главе с коробкой передач немецкой конструкции.

Благодарим компанию «Рольф» за предоставленный автомобиль.

