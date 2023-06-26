Новый рамный внедорожник Tank 500: в чем он лучше Ленд Крузера

Звание самого дорогого китайского автомобиля с ДВС в России, поставляющегося официально, захватывает рамный Tank 500. Стоит ли он своих минимум 5 миллионов 200 тысяч рублей, выяснили эксперты «За рулем».

Хотите рамный внедорожник, но не УАЗ? Вот, например, классика – Toyota Land Cruiser Prado. За «параллельные» машины просят от 6 до 10 млн рублей. Модерн – Land Cruiser 300. Здесь всё только начинается от 10 млн рублей.

На таком фоне 5,2–5,8 млн за китайский Tank 500 выглядят подозрительно. Чем нам предлагают пожертвовать?

Tank 500. Цена в России от 5 199 900 ₽. Фары, конечно, светодиодные – как и противотуманки. Есть автомат дальнего света. Обилие хромированных элементов смущает еще и тем, что гарантия на них меньше, чем на автомобиль в целом – 2 года и 50 тысяч км против трех лет и 150 тысяч.

Я в Танке

Tank 500 – свежая, двухлетней давности модель концерна Great Wall Motor. По габаритам он где-то между Prado и Land Cruiser 300. Вживую не так велик, и тойотовской стати недостает – несмотря на обилие хрома, на оконных рамках пригнанного неожиданно неаккуратно для современного «китайца». К нам пойдет только версия с запаской в заднем свесе, а не на пятой двери.

Выдвижные подножки – прерогатива топ-версии. Представители марки говорят, что пристально смотрели на наши условия, проводили зимние испытания – и проблем с механизмом быть не должно. Возможно, но главное – его можно отключить в меню и не париться.

У приборки только два варианта оформления – обычный и «внедорожный». Оба – без традиционных циферблатов. Надпись READY горит постоянно, будто это электромобиль. Качество картинки с камер традиционно для «китайцев» отличное. У задней есть омыватель. Перед парковкой машина запоминает траекторию последних 50 м – и может выехать задним ходом сама.

Салон качественный, есть немало физических кнопок с приятным срабатыванием. Рулевая колонка – с электрорегулировкой. Ручное переключение передач – лепестками на руле. Хороша опционная «музыка» Infinity с 12 колонками и сабвуфером.

Кресла не расслабляющие, с развитой боковой поддержкой и непонятным приливом в верхней части спинки. Но усталости не вызывают. Подогрев и вентиляция – только в подушке, зато есть мощный массаж.

О таком помпезном салоне Тойоты могут и не мечтать. Передняя панель убрана в экокожу и неплохую имитацию дерева. Доминирует 14‑дюймовый «телевизор» медиасистемы, вытеснивший вниз дефлекторы вентиляции – поток от кондиционера вверх, увы, не направить.

Снизу подпирает рама, и на всех сиденьях посадка получается вытянутая по ногам, без особого запаса по голове. Хотя сзади это не такая большая проблема – простор в коленях гигантский, есть своя зона климата, подогрев‑вентиляция и даже эффективный массаж. Мест только пять – хотя в Китае есть и семиместные Танки 500.

Водителю тоже высоко в ногах, а еще кресла какие-то игриво‑рельефные, зажатые, не то что расслабляющие тойотовские. Справедливости ради – за пару дней у меня ничего не заболело, но претензии на «премиум» должны быть мягче и интеллигентнее.

Сзади – высокий пол, но море места в ногах. Регулируются только спинки, причем неудобно – сверху, ручкой для складывания.

Парад технологий

Рама, неразрезной задний мост с тягой Панара? Однако и современных решений хватает.

Дизели для таких внедорожников китайцы отвергают. Оставим это на их совести, хотя при цене солярки в 60 рублей, а кое-где и более, внутренне согласимся.

Пока – первый для нас битурбомотор V6 3.0 из Поднебесной. Чтобы совсем нескучно было, имеется 48‑вольтовая мягко-гибридная система с батарейкой в багажнике – как у Geely Atlas Pro. Весь этот ансамбль для РФ вписали в 300 л. с. – ради наименьшей переплаты таможне.

Открывание двери багажника «к тротуару», как на японских машинах, в России неуместно. Грузовой отсек удивляет погрузочной высотой почти 90 см: под полом – 48‑вольтовая батарейка. Сложить задние спинки тоже особо не вариант – остается угол примерно 20° к горизонту. Влезет ли холодильник в этот немаленький автомобиль – вопрос. Полноразмерная запаска на 19‑дюймовом литом диске – под днищем.

Увы, в отличие от Geely, те же «электрические» 50 Н·м не позволяют полностью избавиться от встряски при пуске. В городе Start-stop быстро отключаешь – благо, кнопка есть. Максимум тяги обещан с 1500 об/мин, реально она приходит с 2000, и ее много. Но проблема в другом – сложный конгломерат из битурбо, гибридной подсистемы и 9‑ступенчатого автомата собственной разработки толком не «поженен». Тронешь газ – рывочек, отпустишь – еще один. «Премиум» так себя не ведет. И двухсекундная задержка автомата на кик-даун сегодня уже моветон.

А ведь динамика есть! По моим пристрелочным замерам, сотню Tank 500 при обычном старте «в пол» набирает примерно за 9 секунд – быстрее заявленного. Плавности бы, когда не торопишься…

Нижние рычаги передней двухрычажки – стальные, массивные, с руку толщиной. Сзади – мост на пружинах с тягой Панара. Задние тормоза – вентилируемые. Уплотнитель между передней дверью и крылом – вклад в копилку акустического комфорта.

И расход не радует. Чтобы выйти из 10 л/100 км, надо ехать 70–80 км/ч безо всяких обгонов. В реальной жизни на шоссе получается не менее 12–13 л/100 км, и страшно представить, сколько будет в городе.

Продолжение – на следующей странице.