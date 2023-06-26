Новый рамный внедорожник Tank 500: в чем он лучше Ленд Крузера
Хотите рамный внедорожник, но не УАЗ? Вот, например, классика – Toyota Land Cruiser Prado. За «параллельные» машины просят от 6 до 10 млн рублей. Модерн – Land Cruiser 300. Здесь всё только начинается от 10 млн рублей.
На таком фоне 5,2–5,8 млн за китайский Tank 500 выглядят подозрительно. Чем нам предлагают пожертвовать?
Я в Танке
Tank 500 – свежая, двухлетней давности модель концерна Great Wall Motor. По габаритам он где-то между Prado и Land Cruiser 300. Вживую не так велик, и тойотовской стати недостает – несмотря на обилие хрома, на оконных рамках пригнанного неожиданно неаккуратно для современного «китайца». К нам пойдет только версия с запаской в заднем свесе, а не на пятой двери.
Выдвижные подножки – прерогатива топ-версии. Представители марки говорят, что пристально смотрели на наши условия, проводили зимние испытания – и проблем с механизмом быть не должно. Возможно, но главное – его можно отключить в меню и не париться.
О таком помпезном салоне Тойоты могут и не мечтать. Передняя панель убрана в экокожу и неплохую имитацию дерева. Доминирует 14‑дюймовый «телевизор» медиасистемы, вытеснивший вниз дефлекторы вентиляции – поток от кондиционера вверх, увы, не направить.
Снизу подпирает рама, и на всех сиденьях посадка получается вытянутая по ногам, без особого запаса по голове. Хотя сзади это не такая большая проблема – простор в коленях гигантский, есть своя зона климата, подогрев‑вентиляция и даже эффективный массаж. Мест только пять – хотя в Китае есть и семиместные Танки 500.
Водителю тоже высоко в ногах, а еще кресла какие-то игриво‑рельефные, зажатые, не то что расслабляющие тойотовские. Справедливости ради – за пару дней у меня ничего не заболело, но претензии на «премиум» должны быть мягче и интеллигентнее.
Парад технологий
Рама, неразрезной задний мост с тягой Панара? Однако и современных решений хватает.
Дизели для таких внедорожников китайцы отвергают. Оставим это на их совести, хотя при цене солярки в 60 рублей, а кое-где и более, внутренне согласимся.
Пока – первый для нас битурбомотор V6 3.0 из Поднебесной. Чтобы совсем нескучно было, имеется 48‑вольтовая мягко-гибридная система с батарейкой в багажнике – как у Geely Atlas Pro. Весь этот ансамбль для РФ вписали в 300 л. с. – ради наименьшей переплаты таможне.
Увы, в отличие от Geely, те же «электрические» 50 Н·м не позволяют полностью избавиться от встряски при пуске. В городе Start-stop быстро отключаешь – благо, кнопка есть. Максимум тяги обещан с 1500 об/мин, реально она приходит с 2000, и ее много. Но проблема в другом – сложный конгломерат из битурбо, гибридной подсистемы и 9‑ступенчатого автомата собственной разработки толком не «поженен». Тронешь газ – рывочек, отпустишь – еще один. «Премиум» так себя не ведет. И двухсекундная задержка автомата на кик-даун сегодня уже моветон.
А ведь динамика есть! По моим пристрелочным замерам, сотню Tank 500 при обычном старте «в пол» набирает примерно за 9 секунд – быстрее заявленного. Плавности бы, когда не торопишься…
И расход не радует. Чтобы выйти из 10 л/100 км, надо ехать 70–80 км/ч безо всяких обгонов. В реальной жизни на шоссе получается не менее 12–13 л/100 км, и страшно представить, сколько будет в городе.
Продолжение – на следующей странице.
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