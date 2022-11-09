Тест самого доступного (ну, почти) кроссовера для семьи

Каков реальный расход топлива и будет ли удобно в городе с гибридным Geely Atlas Pro? Даем честные ответы с позиции владельца.

Что почем?

Двигатель у Atlas Pro один-единственный, с турбонаддувом, рабочим объемом 1,5 л и мощностью 177 л.с.

В начальном исполнении с передним приводом и шестиступенчатым классическим автоматом этот кроссовер обойдется в 2 758 990 рублей. Такова рекомендованная розничная цена. С учетом спецпредложений можно сбить цену до 2,2 млн рублей. И это, пожалуй, самый доступный среднеразмерный кроссовер на нашем рынке с относительно богатым оснащением. Для семьи с одним или двумя детьми — самое то.

Видеообзор моноприводной версии Geely Atlas Pro:

Материалы по теме «Китаец» с подвеской Lotus и мотором Volvo — тест Geely Atlas Pro

Все остальные модификации — полноприводные, с роботизированной коробкой передач DCT о 7 ступенях. Такие машины оснащены вдобавок еще и системой мягкого гибрида с литий-ионной батареей и 48-вольтовой бортовой системой. Все это кратковременно увеличивает максимальный крутящий момент со стандартных 255 Нм до 300 Нм. Хорошее подспорье при обгоне или при движении в горку на загруженной машине. Такая машина обойдется от 3 013 990 до 3 318 990 рублей в зависимости от оснащения. И опять же, со спецпредложениями можно сбить цену на величину до 420 000 рублей.

Именно такая гибридная машина побывала у нас на тесте.

Красным показан 48‑вольтовый мотор-генератор, составляющий компанию трехцилиндровому мотору 1.5 с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Мотор сертифицирован на 92‑м бензине, но производитель рекомендует использовать 95‑й. Hобот Ningbo UMD с «мокрыми» сцеплениями умеет переключаться за 0,2 с. C полной нагрузкой он должен выдержать минимум 5 троганий в 12‑процентный подъем без повышения температуры масла.

Как едет?

Честно, ждал, что роботизированная коробка будет, по обыкновению, досаждать в городской черте: взбрыкивать невпопад при маневрах во дворе и в пробках. Но ничего подобного: машина стартует и ускоряется абсолютно прогнозируемо. При этом такой силовой агрегат чуть экономичнее, чем версия с гидромеханическим автоматом.

В городе легко удавалось вписываться в расход 10 л на 100 км пути. Для снаряженной массы в 1700+ кг это очень достойный результат. А на трассе при спокойной манере езды — не больше 8 л/100 км. При этом «робот» радует хорошим линейным ускорением во время обгонов. Недостатка тяги и в помине нет. Даже при полной загрузке машины.

Виртуальные приборы имеют три варианта оформления. Обратите внимание на расход топлива, который показывает бортовой компьютер. Слева — загородный режим движения. На двух других фотографиях — «город».

Материалы по теме Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

Шумоизоляция на хорошем среднем уровне — при интенсивном разгоне не досаждает шумом двигателя, да и колесные арки хорошо защищены от дорожного шума.

Подвеска отлично приспособлена для наших дорог: мелкие вибрации от дорожной ряби едва ощущаются, а крупные неровности подвеска отрабатывает хоть и слегка шумновато, но тоже без излишней встряски для седоков. Отчасти в этом заслуга шин размерностью 225/60 R18 с высоким профилем. В базовой версии, к слову, 225/65 R17.

Atlas Pro не так точен в управлении, как хотелось бы: реакции на поворот руля достаточно ватные, но излишнего дискомфорта это не вызывает. А ведь у кроссовера независимая задняя подвеска (даже у моноприводной версии).