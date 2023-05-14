Tank 500 оказался лучше, чем Land Cruiser 300!

Причем не при поверхностном знакомстве, а при буквальном разборе.

Причем не при поверхностном знакомстве, а при буквальном разборе.

Российский блогер Илья Свиридов (канал «Клубный сервис») подробно рассказал о новом рамном внедорожнике Tank 500 ценой в 5,8 миллиона рублей. Напомним, что за эти деньги предлагается 3-литровый V6 с наддувом, 9-ступенчатый автомат и полный привод.

При детальном знакомстве выяснилось, что китайская машина в некоторых моментах опережает знаменитый Toyota Land Cruiser 300! В частности, в ней гораздо тише, а также по нашим дорогам она едет лучше.Комплектация щедрая, материалы приятные, сварен кузов «образцово».

Но особое внимание было уделено недостаткам. В частности, кузов не везде собран ровно. Обшивки салона хрупкие и держатся на одноразовых пистонах. Есть претензии к расходу топлива (20 литров на 100 км) и внедорожным способностям (ходы подвески малениькие).

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Источник: Клубный сервис/youtube

Фото: Tank

Видео: Клубный сервис/youtube