Volvo сделает свой самый компактный кроссовер

Его внешность уже рассекретили.

7 июня Volvo покажет свой самый компактный электромобиль – кроссовер EX30. Тогда же стартует прием заказов или предварительных заявок.

От производителя пока поступил только один тизер, но в сети уже появились патентные изображения будущей новинки.

По предварительной информации, автомобиль построен на платформе Geely под названием Sustainable Experience Architecture (SEA). Если эта информация подтвердится, значит, EX30 – родственник целого ряда машин, в том числе марок Polestar, Smart, Zeekr, Lotus.

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Источник: Авто.ру

Фото: Cochespias