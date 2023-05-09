Volvo сделает свой самый компактный кроссовер
Его внешность уже рассекретили.
7 июня Volvo покажет свой самый компактный электромобиль – кроссовер EX30. Тогда же стартует прием заказов или предварительных заявок.
От производителя пока поступил только один тизер, но в сети уже появились патентные изображения будущей новинки.
По предварительной информации, автомобиль построен на платформе Geely под названием Sustainable Experience Architecture (SEA). Если эта информация подтвердится, значит, EX30 – родственник целого ряда машин, в том числе марок Polestar, Smart, Zeekr, Lotus.
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Источник: Авто.ру
Фото: Cochespias
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