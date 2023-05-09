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Максимально экологичный: представлен новый Liux Geko

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Стартап Liux из Испании, который специализируется на экологичных электромобилях, показал новый проект – Geko.

Его основная особенность – биокомпозитный материал, из которого выполнены и несущая конструкция, и кузов. Состоит он из льняный волокон и смолы, которая, в свою очередь, тоже на биологической основе. Кроме того, в процессе производства используется 3D-печать.

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Liux Geko – не полноценный автомобиль, а квадрицикл с длиной 2700 мм и шириной 1500 мм. Масса 550 кг. Мощность электромотора, расположенного сзади, составляет 20 л.с. Емкость батареи в 13 кВтч не впечатляет, но ее должно хватить на 150 км.

Так как все изображения пока компьютерные, можно предположить, что реального прототипа пока нет. Не названы ни сроки запуска в производство, ни цены.

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Источник: Liux

Фото: Liux

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За РулемПшенин Владимир
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