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Продается уникальный BMW 1M в состоянии нового

Таких автомобилей существует менее тысячи.

За РулемКлассический автомобиль? Нет, современная переделка!

В США выставили на продажу BMW 1M 2011 года выпуска с пробегом 153 мили (246 километров). Объявление появилось на сайте Enthusiast Auto Group.

В тексте сказано, что автомобиль находится в идеальном состоянии, находился на хранении в закрытом гараже с климат-контролем и даже ни разу не проводил ночь под открытым небом. Судя по фотографиям, ни на кузове, ни в салоне нет повреждений или просто следов эксплуатации.

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Двигатель купе – 3-литровая наддувная рядная «шестерка» мощностью 340 л.с., коробка передач – 5-ступенчатая механическая. Привод задний.

За Рулем

BMW 1M для рынка Северной Америки был сделан в количестве 983 штук, в руки частников в США попало и вовсе 739 машин, а за эту конкретную продавец хочет 190 990 долларов (15,4 миллиона рублей).

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Источник: Enthusiast Auto Group

Фото: Enthusiast Auto Group

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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