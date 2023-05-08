BMW могут убить своих водителей

Компания уже запретила использовать машины.

Компания BMW выпустила экстренное предупреждение о запрете вождения 90 000 автомобилей в США. Причина довольно знакомая по последним годам – бракованные подушки безопасности Takata.

Под ударом 3 Серия Е46 2000−2006 модельных годов (включая M3), 5 Серия Е39 (включая M5) и внедорожники Х5, выпущенные в 2000-2004 гг.

На данный момент отозваны уже 67 млн машин с опасными подушками. Даже те, что фигурируют в нынешнем предупреждении, уже отзывали, но с 2016 года связаться с владельцами не удалось. Отсюда и нынешний запрет.

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Источник: Carbuzz

Фото: BMW