И ДПС долго ждать не надо: водитель устроил ДТП в необычном месте

Он врезался в здание ГИБДД.

В г. Березовский Свердловской области 19-летний лихач на Daewoo Nexia протаранил здание, где находится городская Госавтоинспекция.

Удар был достаточно сильным, выбито несколько окон. Сам автомобиль после столкновения перевернулся. Как сообщает ГИБДД, водитель не справился с управлением и съехал с дороги вправо, с дальнейшим наездом на здание и опрокидыванием машины.

Без травм водителя также не обошлось, ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

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Источник: Газета.ру

Фото: Госавтоинспекция66