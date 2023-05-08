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И ДПС долго ждать не надо: водитель устроил ДТП в необычном месте

Он врезался в здание ГИБДД.

За РулемВодителю пришел штраф за превышение, хотя в машине никого не было

В г. Березовский Свердловской области 19-летний лихач на Daewoo Nexia протаранил здание, где находится городская Госавтоинспекция.

Удар был достаточно сильным, выбито несколько окон. Сам автомобиль после столкновения перевернулся. Как сообщает ГИБДД, водитель не справился с управлением и съехал с дороги вправо, с дальнейшим наездом на здание и опрокидыванием машины.

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Без травм водителя также не обошлось, ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

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Источник: Газета.ру

Фото: Госавтоинспекция66

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Daewoo Nexia (8)

За РулемБезымянный
Daewoo Nexia  2006/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежность, ремонтопригодность, стоимость автомобиля, цена на запчасти, большой багажник,не пользуется популярностью у угонщиков и гаишников, заводится в любые морозы, большой моторесурс двигателя, возможность расточки цилиндров (т.е. капиталки).

Недостатки:

Маленький клиренс, очень длинная (плохо для города), не складывается задняя спинка, для высоких людей при сидении на задних сидениях низкий потолок и ноги могут упираться в передние сидения.

Комментарий:

Очень надежная рабочая лошадка. При умелом обращении не гниет (сам проводил обработку кузова, установлена катодная защита), после перепрошивки (чиповании) ЭБУ стала экономична. Советую установить ГБО, а газовый балон вместо запаски. Очень редко ломается. На данный момент пробег 223 000 км и капиталка еще не предвидеться.

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