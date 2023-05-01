#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
До 500 тысяч: в России озадачились созданием народного автомобиляДо 500 тысяч: в России озадачились созданием народного автомобиля
Сейчас цены на авто такие, что он превращается...
Перестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницуПерестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницу
Формально такие водители покинули место ДТП, но...
В цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в РоссииВ цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в России
Заработать не получится, но остаточная...

В Ставрополе на дороге обнаружена… половина машины (ВИДЕО)

Причем эта конструкция еще и ездила.

За РулемЗа пленку на фарах теперь грозит штраф

В Ставрополе местные жители засняли на видео странную конструкцию, передвигающуюся по городу. Какой-то «изобретатель» отпилил часть машины и ездил на получившемся остатке по городу.

Конечно, без внимания ГИБДД такие кустарные переделки не остались. Когда водителя остановили, выяснилось, что он накопил уже не один десяток штрафов, связанных с подобными опасными манипуляциями.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Теперь добавилось еще 4 протокола: управление ТС при наличии неисправностей, с которыми эксплуатация запрещена, управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, а также непристегнутый ремень и отсутствие полиса ОСАГО. Свидетельство о регистрации и номера изъяты, а регистрация прекращена.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья

Фото, видео: Газета.Ru/Вконтакте

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0