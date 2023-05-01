В Ставрополе на дороге обнаружена… половина машины (ВИДЕО)

Причем эта конструкция еще и ездила.

В Ставрополе местные жители засняли на видео странную конструкцию, передвигающуюся по городу. Какой-то «изобретатель» отпилил часть машины и ездил на получившемся остатке по городу.

Конечно, без внимания ГИБДД такие кустарные переделки не остались. Когда водителя остановили, выяснилось, что он накопил уже не один десяток штрафов, связанных с подобными опасными манипуляциями.

Теперь добавилось еще 4 протокола: управление ТС при наличии неисправностей, с которыми эксплуатация запрещена, управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, а также непристегнутый ремень и отсутствие полиса ОСАГО. Свидетельство о регистрации и номера изъяты, а регистрация прекращена.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья

Фото, видео: Газета.Ru/Вконтакте