В Ставрополе на дороге обнаружена… половина машины (ВИДЕО)
В Ставрополе местные жители засняли на видео странную конструкцию, передвигающуюся по городу. Какой-то «изобретатель» отпилил часть машины и ездил на получившемся остатке по городу.
Конечно, без внимания ГИБДД такие кустарные переделки не остались. Когда водителя остановили, выяснилось, что он накопил уже не один десяток штрафов, связанных с подобными опасными манипуляциями.
Теперь добавилось еще 4 протокола: управление ТС при наличии неисправностей, с которыми эксплуатация запрещена, управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, а также непристегнутый ремень и отсутствие полиса ОСАГО. Свидетельство о регистрации и номера изъяты, а регистрация прекращена.
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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья
Фото, видео: Газета.Ru/Вконтакте
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