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Названы существенные минусы японских машин с пробегом

Несмотря на популярность таких автомобилей, идеальными их не назовешь.

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В России, несмотря на параллельный импорт, до сих пор наблюдается дефицит новых автомобилей, как в плане количества, так и в плане ассортимента.

В этих условиях импорт подержанных автомобилей превысил ввоз новых, а из машин с пробегом порядка половины везут из Японии, что неудивительно в свете наработанного имиджа машин из этой страны.

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Тем не менее, эксперты предупреждают о некоторых недостатках японских автомобилей. Например, на машинах с правым рулем оптика настроена не так, как на наших, а значит, ее нужно будет регулировать или вовсе менять. Также на некоторых моделях могут полностью отсутствовать «теплые опции», столь нужные в холодном климате.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash

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За РулемПшенин Владимир
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