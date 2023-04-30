Названы существенные минусы японских машин с пробегом

Несмотря на популярность таких автомобилей, идеальными их не назовешь.

В России, несмотря на параллельный импорт, до сих пор наблюдается дефицит новых автомобилей, как в плане количества, так и в плане ассортимента.

В этих условиях импорт подержанных автомобилей превысил ввоз новых, а из машин с пробегом порядка половины везут из Японии, что неудивительно в свете наработанного имиджа машин из этой страны.

Тем не менее, эксперты предупреждают о некоторых недостатках японских автомобилей. Например, на машинах с правым рулем оптика настроена не так, как на наших, а значит, ее нужно будет регулировать или вовсе менять. Также на некоторых моделях могут полностью отсутствовать «теплые опции», столь нужные в холодном климате.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Фото: Unsplash