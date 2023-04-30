Цена на Vesta NG будет значительно ниже ожидаемой
АВТОВАЗ опроверг появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о том, что начальная цена на Lada Vesta NG 2023 года выпуска будет составлять 1,7 миллиона рублей.
«Распространяемая информация о якобы начальной цене на Vesta нового поколения в 1,7 миллиона рублей является недостоверной. Цена автомобиля будет объявлена в начале мая и будет значительно ниже суммы, фигурирующей в слухах», - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, по заявлению главы АВТОВАЗа Максима Соколова, тогда же, в начале мая, начнется отгрузка машин дилерам, а в продаже они появятся к концу мая – началу июня.
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Источник: РИА Новости
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