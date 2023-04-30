Tank 300 переделают в кроссовер
Но изменения коснутся только трансмиссии.
Tank 300 выйдет на российский рынок в менее внедорожном варианте. У такого автомобиля передняя ось будет подключаться не жестко, а через электромагнитную муфту BorgWarner, более привычную для кроссоверов.
Интересно, что задняя и передняя межколесные блокировки, которые были на «серьезной» версии, сохранятся (последнюю предложат как опцию).
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Сертификация новой модификации Tank 300 в России уже запущена, а продажи начнутся после ее завершения.
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Источник: Авто.ру
Фото: Tank
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