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BMW XM может загореться

Из-за этого объявлена очень необычная отзывная кампания.

За РулемBMW могут убить своих водителей

BMW отзывает свой суперкроссовер XM, так как он может загореться. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает, что это может произойти из-за некачественного соединения выхлопной системы и каталитического нейтрализатора при сборке. Соответственно, крепеж может разболтаться, что и приведет к пожару.

Возгорание – худший сценарий, но маловероятный.

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Интересно то, что проблема затронула лишь один экземпляр кроссовера. И четыре X7 M60i.

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Источник: NHTSA

Фото: BMW

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За РулемПшенин Владимир
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