BMW XM может загореться
Из-за этого объявлена очень необычная отзывная кампания.
BMW отзывает свой суперкроссовер XM, так как он может загореться. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает, что это может произойти из-за некачественного соединения выхлопной системы и каталитического нейтрализатора при сборке. Соответственно, крепеж может разболтаться, что и приведет к пожару.
Возгорание – худший сценарий, но маловероятный.
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Интересно то, что проблема затронула лишь один экземпляр кроссовера. И четыре X7 M60i.
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Источник: NHTSA
Фото: BMW
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