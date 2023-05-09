На продажу выставили BMW M5 в «новом» состоянии
Но и просят за столь уникальный экземпляр, конечно, немало.
В США продают спортивный седан BMW M5 в кузове E39 2003 года выпуска с пробегом всего 746 миль (1,2 тыс. км). Владелец из Пуэрто-Рико практически не эксплуатировал машину и даже держал ее в помещении с климат-контролем.
У красного седана красно-черный салон с кожаными сиденьями и потолком из алькантары. Оснащение довольно богатое и включает в себя ксеноновые фары, навигацию и даже боковые подушки безопасности для задних пассажиров.
За машину с 5-литровым V8 и механической коробкой передач продавец планирует выручить 300 тысяч долларов (24,7 миллиона рублей).
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: enthusiastauto
Фото: enthusiastauto
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0
Отзывы о BMW 5-й серии
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!