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На продажу выставили BMW M5 в «новом» состоянии

Но и просят за столь уникальный экземпляр, конечно, немало.

За РулемMercedes-Benz прощается с CLS

В США продают спортивный седан BMW M5 в кузове E39 2003 года выпуска с пробегом всего 746 миль (1,2 тыс. км). Владелец из Пуэрто-Рико практически не эксплуатировал машину и даже держал ее в помещении с климат-контролем.

У красного седана красно-черный салон с кожаными сиденьями и потолком из алькантары. Оснащение довольно богатое и включает в себя ксеноновые фары, навигацию и даже боковые подушки безопасности для задних пассажиров.

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За машину с 5-литровым V8 и механической коробкой передач продавец планирует выручить 300 тысяч долларов (24,7 миллиона рублей).

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Источник: enthusiastauto

Фото: enthusiastauto

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За Рулем
За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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