Три года за рулем «китайца»: какие кроссоверы не разочаруют на вторичке

Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4: цены, слабые места, надёжность двигателей и КП

Мы привыкли, что китайский кроссовер — это обязательно новинка. Но многие популярные модели продаются уже несколько лет, и их доля на вторичном рынке растет. Стоит ли покупать такой автомобиль с пробегом?

Разберем три ходовые модели — Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. Расскажем, во сколько обойдется трехлетний экземпляр, на что смотреть и каких проблем ожидать.

Haval Jolion: лидер по оснащению

Для многих покупателей Jolion становится оптимальным выбором. На рынке представлены как переднеприводные версии, так и полноприводные. Хотя изначально были модификации с механикой, в реальности почти все машины оснащены роботизированной коробкой передач.

На переднеприводные модели устанавливается двигатель GW4G15K мощностью 143 л.с. Несмотря на стереотипы о китайских моторах, этот агрегат показал себя вполне надежным. Правда, каждые 90 тысяч км ему требуется регулировка клапанов. Примерно на этом же пробеге может понадобиться замена цепи ГРМ — ее ресурс невелик. Серьезных массовых проблем за этим двигателем не замечено.

При осмотре обязательно проверьте гарантийную историю. В первые годы выпуска была отзывная кампания по замене лямбда-зонда. Также внимательно осмотрите патрубок турбины — известны случаи потери мощности из-за его разрыва.

Роботизированная коробка, как ни удивительно, особых хлопот не доставляет. Характерные для нее толчки и рывки часто устраняются обычной перепрошивкой блока управления. А вот на подвеску стоит обратить пристальное внимание: амортизаторы и опорные подшипники могут потребовать замены уже к 100 тысячам км. Колодки изнашиваются очень быстро, иногда их хватает всего на 20 тысяч км.

Из минусов: краска довольно тонкая, хотя сам металл хорошо противостоит коррозии. К эргономике рабочего места водителя тоже есть вопросы — удобно будет не всем.

Geely Coolray: компактный и динамичный

Geely Coolray в Беларуси продается как Belgee X50. Трехлетний экземпляр можно найти за 1,6–1,7 млн рублей. В отличие от Jolion, полного привода у этой модели нет в принципе. Машина ощутимо компактнее, что особенно заметно на втором ряду сидений и в объеме багажника.

Под капотом обычно стоит турбомотор 3G15TD на 150 л.с. Он трехцилиндровый. Но бояться его не стоит — это, по сути, клон двигателя Volvo B3154T. Серьезных конструктивных недостатков у него нет. Но есть нюанс: ремень ГРМ нужно менять строго по регламенту, так как при его обрыве гнутся клапаны. Также на некоторых экземплярах встречается течь магистрали топливного бака.

Динамика у Coolray отличная, поэтому заниматься чип-тюнингом крайне не рекомендуется. Двигатель его очень боится — были прецеденты с обрывом шатунов.

Роботизированная коробка также не считается проблемным узлом. Пакет сцепления выхаживает 150–170 тысяч км, причем его не только меняют, но и ремонтируют. Чтобы продлить жизнь коробке, интервал замены жидкости (официально 90 тыс. км) лучше сократить вдвое.

Кузовные элементы, особенно низ переднего бампера, быстро покрываются сколами и часто уже побывали в ремонте. Зато салон, где встречаются элементы от Volvo, спроектирован очень удачно.

Chery Tiggo 4 Pro: проверенный, но с оговорками

Замыкает тройку Chery Tiggo 4 Pro. Как и Coolray, он исключительно переднеприводный. Было две версии двигателей: атмосферный 1.5 (113 л.с.) и турбированный (147 л.с.). На вторичке атмосферник встречается реже.

Турбомотор, известный также под индексом SQRE4T15C, ставился и на другие модели концерна, например, на Exeed LX. В целом агрегат неплохой: цепь ГРМ ходит долго, ее замена вряд ли потребуется раньше 250 тысяч км. Однако к 150 тысячам км могут потребоваться новые маслосъемные колпачки. Иногда на этом пробеге выходит из строя турбокомпрессор, но это не массовая проблема.

С этим двигателем работает вариатор T25. Коробка крайне чувствительна к чистоте масла и стилю езды. Она любит только спокойную, плавную манеру движения. Агрессивная езда приводит к износу подшипников, редукционного клапана насоса, а впоследствии — к поломке дорогого гидроблока. Масло в вариаторе нужно менять не реже, чем раз в 50 тысяч км.

Главный недостаток Chery — слабая защита от коррозии. Без дополнительной обработки ржавчина быстро атакует кузов, в первую очередь днище. Качество материалов и удобство салона тоже оставляют желать лучшего.

Какой китайский кроссовер с пробегом выбрать?

Как видно, китайские кроссоверы перестали быть «одноразовыми», по крайней мере, в части надежности основных агрегатов. У Haval Jolion и Geely Coolray ушли в прошлое и массовые проблемы с коррозией.

Для Chery Tiggo 4 Pro последнее всё еще актуально — антикоррозийная обработка и тщательный осмотр днища обязательны при выборе конкретного экземпляра. Вне зависимости от модели, ключевое правило при покупке — проверить историю обслуживания, чтобы не купить бывшее такси или машину с скрытыми проблемами.