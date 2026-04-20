Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом
20 апреля
Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом
Топ-5 новых кроссоверов дешевле 3 млн рублей
«Коктейль из отработки»: как убийцу двигателя маскируют под премиум-масло
20 апреля
«Коктейль из отработки»: как убийцу двигателя маскируют под премиум-масло
Фальшивые канистры стали качественнее...
Назван лучший китайский автомобиль на российском рынке
20 апреля
Назван лучший китайский автомобиль на российском рынке
Geely Monjaro возглавил рейтинг лучших...

Три года за рулем «китайца»: какие кроссоверы не разочаруют на вторичке

Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4: цены, слабые места, надёжность двигателей и КП

Мы привыкли, что китайский кроссовер — это обязательно новинка. Но многие популярные модели продаются уже несколько лет, и их доля на вторичном рынке растет. Стоит ли покупать такой автомобиль с пробегом?

Разберем три ходовые модели — Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. Расскажем, во сколько обойдется трехлетний экземпляр, на что смотреть и каких проблем ожидать.

Haval Jolion: лидер по оснащению

Рекомендуем
Экскурсия по одному из самых передовых трансмиссионных производств

Для многих покупателей Jolion становится оптимальным выбором. На рынке представлены как переднеприводные версии, так и полноприводные. Хотя изначально были модификации с механикой, в реальности почти все машины оснащены роботизированной коробкой передач.

На переднеприводные модели устанавливается двигатель GW4G15K мощностью 143 л.с. Несмотря на стереотипы о китайских моторах, этот агрегат показал себя вполне надежным. Правда, каждые 90 тысяч км ему требуется регулировка клапанов. Примерно на этом же пробеге может понадобиться замена цепи ГРМ — ее ресурс невелик. Серьезных массовых проблем за этим двигателем не замечено.

Рекомендуем
Сарма против HIMARS: как новая российская РСЗО обходит американский аналог

При осмотре обязательно проверьте гарантийную историю. В первые годы выпуска была отзывная кампания по замене лямбда-зонда. Также внимательно осмотрите патрубок турбины — известны случаи потери мощности из-за его разрыва.

Роботизированная коробка, как ни удивительно, особых хлопот не доставляет. Характерные для нее толчки и рывки часто устраняются обычной перепрошивкой блока управления. А вот на подвеску стоит обратить пристальное внимание: амортизаторы и опорные подшипники могут потребовать замены уже к 100 тысячам км. Колодки изнашиваются очень быстро, иногда их хватает всего на 20 тысяч км.

Из минусов: краска довольно тонкая, хотя сам металл хорошо противостоит коррозии. К эргономике рабочего места водителя тоже есть вопросы — удобно будет не всем.

Краска довольно тонкая. Но сам металл хорошо сопротивляется коррозии.
Haval Jolion
К проработке рабочего места водителя есть вопросы. Удобно будет не всем.

Рекомендуем
Обычная лужа на дороге может отправить вашу машину на свалку

Geely Coolray: компактный и динамичный

Geely Coolray в Беларуси продается как Belgee X50. Трехлетний экземпляр можно найти за 1,6–1,7 млн рублей. В отличие от Jolion, полного привода у этой модели нет в принципе. Машина ощутимо компактнее, что особенно заметно на втором ряду сидений и в объеме багажника.

Под капотом обычно стоит турбомотор 3G15TD на 150 л.с. Он трехцилиндровый. Но бояться его не стоит — это, по сути, клон двигателя Volvo B3154T. Серьезных конструктивных недостатков у него нет. Но есть нюанс: ремень ГРМ нужно менять строго по регламенту, так как при его обрыве гнутся клапаны. Также на некоторых экземплярах встречается течь магистрали топливного бака.

Рекомендуем
Потек шланг радиатора? Экстренно решаем проблему

Динамика у Coolray отличная, поэтому заниматься чип-тюнингом крайне не рекомендуется. Двигатель его очень боится — были прецеденты с обрывом шатунов.

Роботизированная коробка также не считается проблемным узлом. Пакет сцепления выхаживает 150–170 тысяч км, причем его не только меняют, но и ремонтируют. Чтобы продлить жизнь коробке, интервал замены жидкости (официально 90 тыс. км) лучше сократить вдвое.

Кузовные элементы, особенно низ переднего бампера, быстро покрываются сколами и часто уже побывали в ремонте. Зато салон, где встречаются элементы от Volvo, спроектирован очень удачно.

Сколы появляются быстро. Низкая юбка переднего бампера нередко переживала ремонт.
Рабочее место у Кулрея спроектировано удачно. В салоне можно встретить некоторые элементы от Volvo.
Geely Coolray

Chery Tiggo 4 Pro: проверенный, но с оговорками

Рекомендуем
«Зубилом» по авторитетам 80-х: а наш-то был покруче!

Замыкает тройку Chery Tiggo 4 Pro. Как и Coolray, он исключительно переднеприводный. Было две версии двигателей: атмосферный 1.5 (113 л.с.) и турбированный (147 л.с.). На вторичке атмосферник встречается реже.

Турбомотор, известный также под индексом SQRE4T15C, ставился и на другие модели концерна, например, на Exeed LX. В целом агрегат неплохой: цепь ГРМ ходит долго, ее замена вряд ли потребуется раньше 250 тысяч км. Однако к 150 тысячам км могут потребоваться новые маслосъемные колпачки. Иногда на этом пробеге выходит из строя турбокомпрессор, но это не массовая проблема.

С этим двигателем работает вариатор T25. Коробка крайне чувствительна к чистоте масла и стилю езды. Она любит только спокойную, плавную манеру движения. Агрессивная езда приводит к износу подшипников, редукционного клапана насоса, а впоследствии — к поломке дорогого гидроблока. Масло в вариаторе нужно менять не реже, чем раз в 50 тысяч км.

Главный недостаток Chery — слабая защита от коррозии. Без дополнительной обработки ржавчина быстро атакует кузов, в первую очередь днище. Качество материалов и удобство салона тоже оставляют желать лучшего.

Chery Tiggo 4 Pro
Без дополнительной обработки коррозия вскоре начинает атаковать кузов. В первую очередь на днище.
Салон оставляет желать лучшего как по удобству, так и по качеству материалов.

Какой китайский кроссовер с пробегом выбрать?

Рекомендуем
Почти внедорожники: большой тест китайских кроссоверов 4х4

Как видно, китайские кроссоверы перестали быть «одноразовыми», по крайней мере, в части надежности основных агрегатов. У Haval Jolion и Geely Coolray ушли в прошлое и массовые проблемы с коррозией.

Для Chery Tiggo 4 Pro последнее всё еще актуально — антикоррозийная обработка и тщательный осмотр днища обязательны при выборе конкретного экземпляра. Вне зависимости от модели, ключевое правило при покупке — проверить историю обслуживания, чтобы не купить бывшее такси или машину с скрытыми проблемами.

Виноградов Александр
Фото:из архива «За рулем»
20.04.2026 
