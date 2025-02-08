Этот рамный внедорожник изменит ваше отношение к китайским авто!

Эксперт «За рулем» подводит итоги длительного теста Tank 300

Из общения с автомобилистами я понял, что для многих именно Tank 300 стал тем китайским автомобилем, который переломил скептическое отношение к машинам из КНР. Он ладно скроен (при этом ни на кого не похож) и крепко сшит (рама, понижайка, три блокировки). И едет лучше абсолютного большинства японских «рамников»: динамично, точно и тихо.

Про полный привод

У покупателей есть выбор: Tank 300 предлагается как с трансмиссией part-time с ручным жестким подключением передка, так и в версии City, где за это отвечает автоматическая муфта. Тот автомобиль, что у нас на длительном тесте, – как раз с муфтой. Но некоторое время, в том числе по настоящим зимним дорогам, я поездил и на «парт-тайме».

Tank 300

И больше не хочу! На асфальте разница с City неощутима, за исключением явно более быстрого износа задних шин, принимающих на себя всю тягу: шипы то и дело скрежещут. Но на скользких покрытиях Tank 300 с «парт-таймом» требует постоянного напряжения: в режиме 2Н любой чуть более быстрый разгон выливается в виляние кормы, а при включении полного привода (4Н) отключается система стабилизации, при этом крутые повороты с заблокированным «центром» даются непросто, а максимальная скорость движения по инструкции ограничена 80 км/ч.

По эргономике хотелось бы только чуть большего диапазона регулировки руля по направлению «к себе». Но и так жить можно. Отдельное спасибо – за человеческую круглую баранку безо всяких дизайнерских вывертов!

Словом, доплата в 150–200 тысяч рублей за City видится абсолютно оправданной, особенно на фоне того, что сам Tank 300 после январского подорожания стоит от 4,5 млн рублей.

Основные экраны медиасистемы удобно конфигурируются на свой вкус, как и набор «кнопок» в верхней шторке. Виджет в середине позволяет контролировать, в каком режиме автоматика решает заблокировать муфту привода передних колес.

Зимой активно пользуюсь телематикой – приложением Tank, через которое можно не только двигатель завести, но и включить обогрев сидений или, скажем, лобового стекла.

Про расход

И от большого расхода топлива «парт-тайм», увы, не спасает. К тому же и на машине с муфтой в режиме Eco фактически остается только задний привод. По городу проходят не более трети моих поездок, но даже на шоссе никакой Tank 300 не способен кушать меньше 12 л/100 км. Такой расход (по чекам) я получил на маршруте Москва-Смоленск при спокойной езде со скоростью 100–110 км/ч.

Но я еще продолжаю эксперименты – с режимами, с 95‑м бензином вместо допустимого АИ‑92, с давлением в шинах. О результатах расскажу.

Ход передней подвески на сжатие визуально небольшой, но основная причина жестких пробоев, на мой взгляд, – конструкция буфера сжатия. Металлический стакан с небольшим выступанием резины иные владельцы меняют на переделанную цельнорезиновую опору двигателя от Нивы.

Недостатки есть?

Отмечу неудобный вход-выход: привыкнуть пользоваться подножкой со своим ростом 187 см я не смог, тем более что она всегда очень грязная. Лучше бы ее не было.

Переднюю подвеску рано пробивает при «оптимистичной» езде по пересеченке.

Невелик и лишен шторки багажник: набор тросов и ручную лебедку прикрываю покрывалом, чтобы не утащили.

Обслуживание сложного полноприводника ожидаемо выливается в копеечку: ТО‑2 стоило почти 30 тысяч рублей, а ТО‑3 с заменой масел в раздатке и редукторах будет стоить 42 тысячи рублей.

Про глюки

Однажды ночью Tank разбудил меня (и, определенно, соседей) срабатыванием сигнализации. А потом еще пару раз. Глюк пришлось отлавливать какое-то время, пока наконец не стало понятно, что дело в сигнале об открытии капота. Концевиков там два, в каждом из замков. Попытался оживить своими силами – но кончилось заменой замка по гарантии. Встречал на интернет-форумах аналогичные жалобы других «танкистов».

Оживить концевик одного из замков капота не помогла ни продувка воздухом, ни «вэдэшка».

Выводы

Пробег уже приближается к 30 тысячам км, и мало какой автомобиль набегает их беспроблемно.

При этом «трехсотый» ничуть не растерял ощущения нового автомобиля: подвеска плотная, управляемость для внедорожника восхитительная, салон молчалив.

Почти плоское стекло облегчает работу дворников, но при пробеге 25 тысяч км их пришлось поменять. Стоят недорого, потому что короткие (450 мм) и одинаковые справа и слева. Увы, вертикальное положение стекла приводит к многочисленным сколам.

Не могу сказать, что Tank 300 прям изменил лично мое отношение к «китайцам» – наверное, это случилось еще раньше, на кроссоверах Geely Coolray и Haval Dargo. Но в том, что «трехсотый» – совершенно равный соперник одноклассникам даже маститых брендов, я уверяюсь каждый день.

Tank 300, 2.0T (220 л. с.), А8

Изготовитель – Great Wall Motor, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года

Пробег на момент отчета – 29 000 км

Расходы на содержание (24 000–29 000 км)*

Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 13,9 л/100 км) - 39 267 ₽

ТО‑2 (25 000 км) - 29 600 ₽

Щетки стеклоочистителя - 1000 ₽

Общие расходы - 69 867 ₽

Стоимость 1 км пробега - 13,97 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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