Этот рамный внедорожник изменит ваше отношение к китайским авто!
Из общения с автомобилистами я понял, что для многих именно Tank 300 стал тем китайским автомобилем, который переломил скептическое отношение к машинам из КНР. Он ладно скроен (при этом ни на кого не похож) и крепко сшит (рама, понижайка, три блокировки). И едет лучше абсолютного большинства японских «рамников»: динамично, точно и тихо.
Про полный привод
У покупателей есть выбор: Tank 300 предлагается как с трансмиссией part-time с ручным жестким подключением передка, так и в версии City, где за это отвечает автоматическая муфта. Тот автомобиль, что у нас на длительном тесте, – как раз с муфтой. Но некоторое время, в том числе по настоящим зимним дорогам, я поездил и на «парт-тайме».
И больше не хочу! На асфальте разница с City неощутима, за исключением явно более быстрого износа задних шин, принимающих на себя всю тягу: шипы то и дело скрежещут. Но на скользких покрытиях Tank 300 с «парт-таймом» требует постоянного напряжения: в режиме 2Н любой чуть более быстрый разгон выливается в виляние кормы, а при включении полного привода (4Н) отключается система стабилизации, при этом крутые повороты с заблокированным «центром» даются непросто, а максимальная скорость движения по инструкции ограничена 80 км/ч.
Словом, доплата в 150–200 тысяч рублей за City видится абсолютно оправданной, особенно на фоне того, что сам Tank 300 после январского подорожания стоит от 4,5 млн рублей.
Зимой активно пользуюсь телематикой – приложением Tank, через которое можно не только двигатель завести, но и включить обогрев сидений или, скажем, лобового стекла.
Про расход
И от большого расхода топлива «парт-тайм», увы, не спасает. К тому же и на машине с муфтой в режиме Eco фактически остается только задний привод. По городу проходят не более трети моих поездок, но даже на шоссе никакой Tank 300 не способен кушать меньше 12 л/100 км. Такой расход (по чекам) я получил на маршруте Москва-Смоленск при спокойной езде со скоростью 100–110 км/ч.
Но я еще продолжаю эксперименты – с режимами, с 95‑м бензином вместо допустимого АИ‑92, с давлением в шинах. О результатах расскажу.
Недостатки есть?
- Отмечу неудобный вход-выход: привыкнуть пользоваться подножкой со своим ростом 187 см я не смог, тем более что она всегда очень грязная. Лучше бы ее не было.
- Переднюю подвеску рано пробивает при «оптимистичной» езде по пересеченке.
- Невелик и лишен шторки багажник: набор тросов и ручную лебедку прикрываю покрывалом, чтобы не утащили.
- Обслуживание сложного полноприводника ожидаемо выливается в копеечку: ТО‑2 стоило почти 30 тысяч рублей, а ТО‑3 с заменой масел в раздатке и редукторах будет стоить 42 тысячи рублей.
Про глюки
Однажды ночью Tank разбудил меня (и, определенно, соседей) срабатыванием сигнализации. А потом еще пару раз. Глюк пришлось отлавливать какое-то время, пока наконец не стало понятно, что дело в сигнале об открытии капота. Концевиков там два, в каждом из замков. Попытался оживить своими силами – но кончилось заменой замка по гарантии. Встречал на интернет-форумах аналогичные жалобы других «танкистов».
Выводы
Пробег уже приближается к 30 тысячам км, и мало какой автомобиль набегает их беспроблемно.
При этом «трехсотый» ничуть не растерял ощущения нового автомобиля: подвеска плотная, управляемость для внедорожника восхитительная, салон молчалив.
Не могу сказать, что Tank 300 прям изменил лично мое отношение к «китайцам» – наверное, это случилось еще раньше, на кроссоверах Geely Coolray и Haval Dargo. Но в том, что «трехсотый» – совершенно равный соперник одноклассникам даже маститых брендов, я уверяюсь каждый день.
Tank 300, 2.0T (220 л. с.), А8
- Изготовитель – Great Wall Motor, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года
- Пробег на момент отчета – 29 000 км
Расходы на содержание (24 000–29 000 км)*
- Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 13,9 л/100 км) - 39 267 ₽
- ТО‑2 (25 000 км) - 29 600 ₽
- Щетки стеклоочистителя - 1000 ₽
- Общие расходы - 69 867 ₽
- Стоимость 1 км пробега - 13,97 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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