#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
24 августа
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно...
Как ездить в дождь — три простых правила!
24 августа
Как ездить в дождь — три простых правила!
«За рулем» напомнил, как безопасно ездить на...
Iran Khodro Dena
24 августа
Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России
Седан Iran Khodro Dena подешевел на российском...

25 000 км с полноприводным «китайцем»: проверка бездорожьем и жарой

«За рулем» рассказал, каковы особенности Haval Dargo в версии X

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Про полный привод

Главная особенность Х‑версии Dargo – блокировка заднего межколесного дифференциала. Польза от нее – зимой и в грязи. Чтобы наглядно показать работу блокировки заднего межколесного дифференциала, нужны летние шины и сухой асфальт. Только при таких условиях возможен корректный тест с нашими роликовыми платформами.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Dargo X легко прошел первое упражнение, когда сцепления лишены оба передних колеса. В режиме Eco задние колеса подключаются заметно дольше, во всех других машина трогается уверенно и быстро.

Упражнения на роликовых платформах Dargo X выполнил на пять с плюсом.
Упражнения на роликовых платформах Dargo X выполнил на пять с плюсом.

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

Имитация диагонального вывешивания (ставим платформы под правое переднее и левое заднее колеса) успешно пройдена только в режиме Sport. Почему-то при любой «внедорожной» настройке (снег, грязь, песок, камни, ухабы) машина не сумела перераспределить момент между колесами одной оси. Но и это отличный результат: «диагональ» у нас преодолели далеко не все известные кроссоверы.

Самое сложное упражнение – когда на асфальте остается только одно заднее колесо. В режиме Sport автомобиль явно пытается тронуться. На абсолютно ровной поверхности точно было бы движение вперед. Но на платформах колёса стоят в едва заметных «ямках», поэтому для съезда с них нужно больше тяги – а ее не хватает.

Климат-контроль, датчики дождя и света настроены неплохо, хотя в китайских машинах они нередко бесят и фактически неработоспособны. Передние кресла не только с обогревом, но и с вентиляцией. В жару отменно помогает.
Климат-контроль, датчики дождя и света настроены неплохо, хотя в китайских машинах они нередко бесят и фактически неработоспособны. Передние кресла не только с обогревом, но и с вентиляцией. В жару отменно помогает.
Некоторые данные не разглядеть – мелкие. Например, одометр и топливомер. Для большого дисплея это странно.
USB-порт за зеркалом использую по прямому назначению. Очень удобно.

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

Пришло время нажать кнопку задней блокировки. И – никаких проблем, Dargo X выбрался! Причем колесо даже оставило черный след пробуксовки на асфальте: тяги на нем с избытком.

На асфальте

В прежние времена было нормой, что по разгону до 100 км/ч и по максималке, измеренных на дороге, машины недотягивали до паспортных показателей. Китайские производители, напротив, скромничают. Для полноприводного Dargo заявлено 180 км/ч и несколько абстрактные «меньше 10 с». Наши инструментальные замеры показали 202 км/ч и 8,8–8,9 с в лучших попытках.

Про робот

В режиме Sport появляется заметная острота в отклике на газ, но робот становится более дерганым. Также преселективу не по нраву жара. Зимой в любых пробках он вел себя адекватно, но при 30 ºС и выше появляются рывки. Однако за пройденные 15 тысяч км коробка не проявляла недовольства неприятными запахами ни в каких условиях.

Несильный удар повредил бампер. Такое ощущение, что треснул он из-за особенности Х‑версии – имитации болта, а на обычном Dargo могло бы обойтись вмятиной. Бэушный бампер можно найти за 10 тысяч рублей.
Несильный удар повредил бампер. Такое ощущение, что треснул он из-за особенности Х‑версии – имитации болта, а на обычном Dargo могло бы обойтись вмятиной. Бэушный бампер можно найти за 10 тысяч рублей.

Про расход и про комфорт

Жаль, что с расходом топлива не проявился тот же фокус, что с динамическими показателями. Лето не принесло снижения аппетита: 10 л/100 км по трассе, 12 – в смешанном цикле, 14–15 – в городском. Уложиться в 9 л/100 км мне удалось только в поездках по загруженным однополосным трассам, где обгонять негде, а трафик и поселки не позволяют набрать больше 90 км/ч.

Любителям ездить «на лампочке» на заметку: при объеме бензобака 60 л и горящих прочерках вместо запаса хода (появляются, когда он падает ниже 50 км) в баке остается 4–5 л.

Как китайские авто приспосабливают к России – проверили

Штатные шины Giti Comfort F50 оказались не тише, чем шипованные Nokian Hakkapeliitta 9. При долгой езде по шершавому асфальту гул утомляет.

Второе ТО

На пробеге 25 тысяч км полагается делать второе ТО. Обзвон дилеров выявил большой разброс в ценах. За замену масла, трех фильтров и положенные проверки один из московских официалов объявил 23 600 рублей. В соседних областях цена опускалась ниже 16 тысяч.

После двух зим искали на днище ржавчину. Ничего не нашли. Порыжел только выхлоп, но это у всех машин так. На кузове – лишь пара мелких сколов на передней кромке капота. Покрываться рыжим налетом они тоже не собираются.
После двух зим искали на днище ржавчину. Ничего не нашли. Порыжел только выхлоп, но это у всех машин так. На кузове – лишь пара мелких сколов на передней кромке капота. Покрываться рыжим налетом они тоже не собираются.

Если для вас принципиально, уточните, что собирается заливать в двигатель дилер. В нашей машине, например, Total, а некоторые сервисы предлагают Лукойл. Это тоже влияет на цену.

Проблемы есть?

Исправьте 3 промаха! — изучили обновленного «китайца» российской сборки

Я получил Dargo в пресс-парке с 10 600 км на одометре. У него слегка били передние тормозные диски. Всё ясно: кто-то до меня их перегрел. В течение 15 тысяч км дефект прогрессировал, поэтому на ТО замена неизбежна.

Бесплатно не получится: гарантия на диски и другие расходники – 5000 км или 6 месяцев. Цена у столичного дилера шокировала – диски, колодки и работу оценили в 46 100 рублей. Особенно обидно за колодки. Судя по толщине, ходить им минимум до 60 тысяч км, но под новые диски требуется их менять.

Впрочем, варианты сэкономить есть: на маркетплейсах нашлись передние колодки по цене от 900 рублей, диски – от 5000 рублей за штуку. Ноунейм, разумеется, и качество неизвестно.

***

Почему полный привод — это ловушка для владельца

Haval Dargo X не лишен недостатков, но глобальных нет. Полгода машина ездила в самых разных режимах, включая высокие скорости и морозы под –30 ºС. Расход масла незаметен. Никаких глюков или поломок не было. Кузов достойно пережил две зимы, разве что начала поскрипывать какая-то пластиковая накладка в районе багажника.

Если бы я выбирал себе новый автомобиль с гарантийной поддержкой, Dargo был бы одним из фаворитов. Позиции раскрученных китайских марок сейчас невольно усиливают их земляки второго-третьего эшелона, заполонившие российский рынок. При сопоставимой стоимости они местами совсем не похожи на автомобили. А Dargo X – автомобиль.

Haval Dargo X 2022
Haval Dargo X 2022

Haval Dargo Х, 2,0T (192 л.с.), Р7

  • Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус
  • Год выпуска – 2022
  • В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 25 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (10 600–25 000 км)*

  • Расходы на содержание: 10 600–25 000 км: 100 109 ₽
  • Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,6 л/100 км): 76 509 ₽
  • ТО – 25 000 км: 23 600 ₽
  • Стоимость 1 км пробега: 6,95 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Милешкин Кирилл
Фото:
Конин Дмитрий
Количество просмотров 5
24.08.2024
Фото:
Конин Дмитрий
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Dargo

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв