Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем
У китайских производителей новое веяние – кроссоверы с амбициями вездеходов наделяются «квадратной» внешностью в духе последнего Дефендера. Самая горячая новинка в этом сегменте – Jetour T2. В спарринг-партнеры для него мы взяли Haval Dargo X. Кто круче?
Заманили в капкан
– Сюда, сюда! – машет фотограф, указывая на песчаный пятачок рядом с гравийкой, по которой мы ехали.
Уже неделю стоит 30‑градусная жара, поэтому я не ожидал подвоха. Поворачиваю стильный «штурвал» Т2 и сразу понимаю, что зря сунулся сюда без разведки. Песка здесь только пара сантиметров сверху, а под ним – мокрый рыхлый грунт, который не успел просохнуть после прошедшего несколько дней назад ливня.
| Jetour T2
Первый показ состоялся в прошлом году, в Россию Т2 привезли этой весной. Пока – только в двух версиях, но вскоре ожидается расширение гаммы. Производят в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 турбо (245 л. с.) – от 3 759 000 ₽
|Haval Dargo X
У себя на родине известен с 2021 года под именем DaGou. У нас появился два года спустя – под названием Dargo. Выпускается в том числе и в России.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 турбо (192 л. с.) – от 3 049 000 ₽
Я и двух метров не проехал, как машина провалилась чуть не по ступицы. Ну ничего, врубаю режим Off-Road и с успокоением замечаю, что на приборке зажглась пиктограмма активации блокировки задней оси. Пытаюсь выбраться назад, да где там – Т2 беспомощно барахтается на месте. Активирую внедорожный круиз-контроль (ползущий режим) – не помогает.
Перевожу селектор из режима Off-Road в режим «Песок». Стало лучше! Машина стала активнее вращать всеми колесами, прогрызая себе дорогу назад. Появилась надежда, что обойдемся без трактора.
Сомнения пропали, когда я задействовал режим «Камни» – пробивка колеи пошла куда веселее. Еще минута, и я высвободился из коварного плена.
Едем дальше
На Dargo X такой экзерсис благоразумно решили не повторять. Тем более что маршрут нас ждал не сахарный: просека с накатанными тракторами глубокими колеями и крутыми подъемами.
На большинстве кроссоверов сюда соваться я и не подумал бы. У этой же парочки геометрическая проходимость вызывает уважение. Особенно хорош Т2: у него 20 см клиренса и угол въезда 31,5° – без малого УАЗик! Я пересекал поперечные колеи, почти не опасаясь контакта с грунтом.
Вселяла уверенность и штатная металлическая защита картера. И надо ли говорить, что на бездорожье я пользовался только режимом «Камни» – во всех ситуациях он нравился больше всего.
Когда буксовал в песке, ни муфта, ни робот не перегрелись. Теперь посмотрим, как они поведут себя на крутом подъеме, особенно если остановиться посередине и тронуться дальше. Т2 и это переносит пристойно: три раза он выдержал, а на четвертый загорелась пиктограмма о перегреве трансмиссии. Но это, похоже, ограничение «софта» – как такового перегрева не было, а при включении нейтрали надпись погасла. После этого Т2 опять пополз вверх. Зачет!
По части выносливости Dargo X оказался не хуже – тоже полз с нахрапом и не перегревался. В некоторых условиях он понравился даже больше. Например, при диагональном вывешивании почти не терял времени на остановку – принудительная блокировка задней оси работает надежнее и эффективнее электронно-управляемой у Т2.
Но по геометрической проходимости Dargo X проигрывает. Клиренс – среднестатистические для кроссовера 18,5 см. Угол въезда хорош (25,5°), но у Т2 он больше. Ко всему прочему, у Dargo нет металлической защиты – всего-навсего фетровый пыльник. Поэтому на бездорожье приходилось быть начеку.
На гражданке
В ОТТС для Т2 заявлено два мотора: 1.5 (170 л. с) и 2.0 (245 л. с.), однако пока в продаже только мощная версия. Ускоряется бодро – 9 секунд до сотни. Но дело портит задумчивый робот – иногда долго тянет с переключениями. Осенью у Т2 появится вариант с автоматом – предсказуемость и выносливость должны стать лучше.
Dargo X почти на полсотни «лошадей» слабее, так что секундное отставание в разгоне сюрпризом не стало. Медлительным Haval не назовешь – скорее, спокойный и рассудительный. Переход в спортрежим добавляет бодрости, но разве что щепотку. При этом Dargo более прожорлив: на тестовом маршруте с шарашащим на полную кондиционером средний расход составил 12 л/100 км. В тех же условиях Т2 брал на литр меньше.
Jetour T2
Подвеска Джетура длинноходнее, чем у среднестатистического кроссовера, поэтому даже на крупных 20‑дюймовых колесах он стелет мягко. Чуть подрагивая на мелочевке, отлично справляется с неровностями большого калибра.
Управляемость – не для активных водителей. Руль легкий, начисто лишенный обратной связи. Вертикальная раскачка выражена не сильно, но поперечные крены слишком глубокие. Когда в пологом повороте резко уходишь на дугу меньшего радиуса, начинаются вихляния кормы, машина теряет целостность характера. Лучше всего на Т2 ехать степенно.
Haval Dargo X
На этом фоне Dargo воспринимается живчиком. Его руль точнее, в поворотах он наливается адекватным усилием. В быстрых связках задняя подвеска даже чуть подруливает, а система курсовой устойчивости дает слегка поскользить – ехать по извилистым дорожкам на Dargo интереснее.
Плавность хода сопоставима с Т2. По гребенке и заплаткам Haval идет как по ковровой дорожке. И ям не боится. Но бугры и «лежачих полицейских» проезжает с грохотом и тряской (особенно спереди).
Неформалы
Салон Dargo для китайской машины – нонконформистский. Он не скроен по общепринятым лекалам.
Скажем, 12‑дюймовый экран медиасистемы не отдельный, а встроенный в консоль. Над дисплеем приборки еще один – отвечает за показ режимов трансмиссии. Перед пассажиром установлен массивный поручень. Что не понравилось, так это долгая загрузка медиасистемы после включения зажигания – за это время не то что Усейн Болт, даже я стометровку пробежать успею.
Jetour T2
Салон Т2 с виду богаче: псевдоалюминиевый декор с затеистой перфорацией, вставки из искусственной замши, мягчайшие (как в Майбахах) подушечки на подголовниках, 15‑дюймовый экран. Площадок для телефонов аж две. Да, «болты» с головками под Torx тут тоже есть, как в Dargo X.
Второй ряд у обеих машин похвально просторен. А вот багажники не выдающиеся. У Dargo он совсем миниатюрный для машины таких габаритов. У Т2 объем чуть больше, но распашная дверь подойдет не каждому. Я, например, в гараже не смог ее распахнуть – не хватало места. С подъемной такого не было.
Haval Dargo X
Казус в другом. На пятой двери Т2 висит кофр, а в нем – докатка. На ее место проколотое колесо нормального размера не помещается. В шикарный светлый салон его класть совсем не хочется, но другого пути не будет. Недодумали тут в Джетуре.
ИТОГО
Несмотря на историю с запаской, из-за которой мы снизили балл в графе «Эксплуатация», Т2 вышел победителем. Он быстрее, у него лучше «геометрия», да и интерьер попородистей. Хорошая машина, но уж больно дорогая.
Dargo по баллам проиграл самую малость, а дешевле почти на полмиллиона. Весомый аргумент!
Jetour T2
|Продуманные салон и багажник, хорошие тормоза, достойная «геометрия»
|Не слишком расторопный в скоростных поворотах, высокий ценник
Haval Dargo X
|Энергоемкая подвеска, обзорность, большое количество предлагаемых модификаций
|Скромный объем багажника, большой расход топлива
Результаты испытаний кроссоверов Jetour T2 и Haval Dargo X на роликовых платформах, подробные технические данные и экспертная оценка – по этой ссылке.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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