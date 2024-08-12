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Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

«За рулем» сравнил полноприводные Jetour T2 и Haval Dargo X

У китайских производителей новое веяние – кроссоверы с амбициями вездеходов наделяются «квадратной» внешностью в духе последнего Дефендера. Самая горячая новинка в этом сегменте – Jetour T2. В спарринг-партнеры для него мы взяли Haval Dargo X. Кто круче?

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Заманили в капкан

– Сюда, сюда! – машет фотограф, указывая на песчаный пятачок рядом с гравийкой, по которой мы ехали.

Уже неделю стоит 30‑градусная жара, поэтому я не ожидал подвоха. Поворачиваю стильный «штурвал» Т2 и сразу понимаю, что зря сунулся сюда без разведки. Песка здесь только пара сантиметров сверху, а под ним – мокрый рыхлый грунт, который не успел просохнуть после прошедшего несколько дней назад ливня.

Jetour T2
Первый показ состоялся в прошлом году, в Россию Т2 привезли этой весной. Пока – только в двух версиях, но вскоре ожидается расширение гаммы. Производят в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 турбо (245 л. с.) – от 3 759 000 ₽		Haval Dargo X
У себя на родине известен с 2021 года под именем DaGou. У нас появился два года спустя – под названием Dargo. Выпускается в том числе и в России.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 турбо (192 л. с.) – от 3 049 000 ₽

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Я и двух метров не проехал, как машина провалилась чуть не по ступицы. Ну ничего, врубаю режим Off-Road и с успокоением замечаю, что на приборке зажглась пиктограмма активации блокировки задней оси. Пытаюсь выбраться назад, да где там – Т2 беспомощно барахтается на месте. Активирую внедорожный круиз-контроль (ползущий режим) – не помогает.

Перевожу селектор из режима ­Off-Road в режим «Песок». Стало лучше! Машина стала активнее вращать всеми колесами, прогрызая себе дорогу назад. Появилась надежда, что обойдемся без трактора.

Сомнения пропали, когда я задействовал режим «Камни» – пробивка колеи пошла куда веселее. Еще минута, и я высвободился из коварного плена.

Едем дальше

На Dargo X такой экзерсис благоразумно решили не повторять. Тем более что маршрут нас ждал не сахарный: просека с накатанными тракторами глубокими колеями и крутыми подъемами.

На большинстве кроссоверов сюда соваться я и не подумал бы. У этой же парочки геометрическая проходимость вызывает уважение. Особенно хорош Т2: у него 20 см клиренса и угол въезда 31,5° – без малого УАЗик! Я пересекал поперечные колеи, почти не опасаясь контакта с грунтом.

Jetour Т2 отменно «лазит» по бездорожью. Поставь сюда шины «позлее» – и поедет, как заправский джип!
Jetour Т2 отменно «лазит» по бездорожью. Поставь сюда шины «позлее» – и поедет, как заправский джип!

Мотор Jetour SQRF4J20 тоже двухлитровый, но его отдача куда выше, чем у Дарго, – 245 л. с. При этом конструктивно это брат-близнец хавейловского движка – все перечисленные применительно к нему технические особенности тут тоже имеются.
Уже в стандарте Т2 снабжен прочной металлической «лыжей». На размерах не экономили – заходит за подрамник. Днище щедро залито мастикой. Но на сетку перед радиатором раскошелиться придется – щели у «гриля» очень большие.

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Вселяла уверенность и штатная металлическая защита картера. И надо ли говорить, что на бездорожье я пользовался только режимом «Камни» – во всех ситуациях он нравился больше всего.

Когда буксовал в песке, ни муфта, ни робот не перегрелись. Теперь посмотрим, как они поведут себя на крутом подъеме, особенно если остановиться посередине и тронуться дальше. Т2 и это переносит пристойно: три раза он выдержал, а на четвертый загорелась пиктограмма о перегреве трансмиссии. Но это, похоже, ограничение «софта» – как такового перегрева не было, а при включении нейтрали надпись погасла. После этого Т2 опять пополз вверх. Зачет!

Напряженные повороты Dargo проходит увереннее оппонента. Но характер зажигательным не назовешь.
Напряженные повороты Dargo проходит увереннее оппонента. Но характер зажигательным не назовешь.
С нынешней зимы двигатель GW4N20 для Dargo собирают на тульском заводе компании. У него алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, непосредственный впрыск, управляемые фазы газораспределения на впуске и выпуске, балансирные валы. В приводе ГРМ используется цепь.
В базе Dargo идет всего-навсего фетровый пыльник с отверстиями для обслуживания. Тестовая машина застала две зимы, однако под днищем на ржавчину нет и намека.

По части выносливости Dargo X оказался не хуже – тоже полз с нахрапом и не перегревался. В некоторых условиях он понравился даже больше. Например, при диагональном вывешивании почти не терял времени на остановку – принудительная блокировка задней оси работает надежнее и эффективнее электронно-управляемой у Т2.

Но по геометрической проходимости Dargo X проигрывает. Клиренс – среднестатистические для кроссовера 18,5 см. Угол въезда хорош (25,5°), но у Т2 он больше. Ко всему прочему, у Dargo нет металлической защиты – всего-навсего фетровый пыльник. Поэтому на бездорожье приходилось быть начеку.

На гражданке

В ОТТС для Т2 заявлено два мотора: 1.5 (170 л. с) и 2.0 (245 л. с.), однако пока в продаже только мощная версия. Ускоряется бодро – 9 секунд до сотни. Но дело портит задумчивый робот – иногда долго тянет с переключениями. Осенью у Т2 появится вариант с автоматом – предсказуемость и выносливость должны стать лучше.

Dargo X почти на полсотни «лошадей» слабее, так что секундное отставание в разгоне сюрпризом не стало. Медлительным Haval не назовешь – скорее, спокойный и рассудительный. Переход в спортрежим добавляет бодрости, но разве что щепотку. При этом Dargo более прожорлив: на тестовом маршруте с шарашащим на полную кондиционером средний расход составил 12 л/100 км. В тех же условиях Т2 брал на литр меньше.

Jetour T2

Как и у соперника, менять конфигурацию приборки возможности нет.
Шрифты и логика меню понравились больше, чем в Dargo. Android Auto и Apple CarPlay тут беспроводные.
Салон Т2 выдержан в более традиционном ключе. В отличие от Dargo, в отделке используется не натуральная кожа, а искусственная. На ощупь, впрочем, это незаметно.
Салон Т2 выдержан в более традиционном ключе. В отличие от Dargo, в отделке используется не натуральная кожа, а искусственная. На ощупь, впрочем, это незаметно.
 Картинка с камер какая-то белесая. Мы уже привыкли, что в новых «китайцах» качество изображения отменное.
Селектором в Т2 оперировать сподручнее, нежели шайбой.

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Подвеска Джетура длинноходнее, чем у среднестатистического кроссовера, поэтому даже на крупных 20‑дюймовых колесах он стелет мягко. Чуть подрагивая на мелочевке, отлично справляется с неровностями большого калибра.

Управляемость – не для активных водителей. Руль легкий, начисто лишенный обратной связи. Вертикальная раскачка выражена не сильно, но поперечные крены слишком глубокие. Когда в пологом повороте резко уходишь на дугу меньшего радиуса, начинаются вихляния кормы, машина теряет целостность характера. Лучше всего на Т2 ехать степенно.

Haval Dargo X

Медиасистема раздражает долгой загрузкой. В остальном – все окей.
Перед водителем Dargo – необычный двухъярусный дисплей панели ­приборов.
Интерьер выглядит не банально и хорошо отделан. Но оснащение не самое богатое. Если хотите большего – вам за комплектацией Tech Plus.
Интерьер выглядит не банально и хорошо отделан. Но оснащение не самое богатое. Если хотите большего – вам за комплектацией Tech Plus.
Управляющую роботом шайбу-селектор мы уже критиковали за неудобство. Присоединяюсь к коллегам!
Круиз-контроль у Dargo X – самый обычный, не адаптивный.

На этом фоне Dargo воспринимается живчиком. Его руль точнее, в поворотах он наливается адекватным усилием. В быстрых связках задняя подвеска даже чуть подруливает, а система курсовой устойчивости дает слегка поскользить – ехать по извилистым дорожкам на Dargo интереснее.

Плавность хода сопоставима с Т2. По гребенке и заплаткам Haval идет как по ковровой дорожке. И ям не боится. Но бугры и «лежачих полицейских» проезжает с грохотом и тряской (особенно спереди).

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Неформалы

Салон Dargo для китайской машины – нонконформистский. Он не скроен по общепринятым лекалам.

Скажем, 12‑дюймовый экран медиасистемы не отдельный, а встроенный в консоль. Над дисплеем приборки еще один – отвечает за показ режимов трансмиссии. Перед пассажиром установлен массивный поручень. Что не понравилось, так это долгая загрузка медиасистемы после включения зажигания – за это время не то что Усейн Болт, даже я стометровку пробежать успею.

Jetour T2

Сиденья Джетура по профилю понравились. Память есть не только у водительского, но и у пассажирского кресла. Места – навалом. Сервис лучше, чем у визави: регулировка угла наклона спинок, тройные кармашки, бокс в подлокотнике, а разъемы не только формата USB-А, но и USB-C. Но в удобстве размещения центрального пассажира Т2 проигрывает – в жестком «седле» долго не высидишь. Спинки второго ряда складываются заподлицо с полом – получается идеальное спальное место.
Сиденья Джетура по профилю понравились. Память есть не только у водительского, но и у пассажирского кресла. Места – навалом. Сервис лучше, чем у визави: регулировка угла наклона спинок, тройные кармашки, бокс в подлокотнике, а разъемы не только формата USB-А, но и USB-C. Но в удобстве размещения центрального пассажира Т2 проигрывает – в жестком «седле» долго не высидишь. Спинки второго ряда складываются заподлицо с полом – получается идеальное спальное место.
Объем немногим больше, чем у Dargo. По бокам – сетчатые кармашки, есть розетка 12 В, такелажные петли, в подполе – просторный бокс с органайзером. Но почему нет шторки?
Объем немногим больше, чем у Dargo. По бокам – сетчатые кармашки, есть розетка 12 В, такелажные петли, в подполе – просторный бокс с органайзером. Но почему нет шторки?
Запаска заслоняет добрую треть обзора…
Чтобы снять докатку, придется основательно повозиться с кофром. А если ночь на дворе?

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Салон Т2 с виду богаче: псевдоалюминиевый декор с затеистой перфорацией, вставки из искусственной замши, мягчайшие (как в Майбахах) подушечки на подголовниках, 15‑дюймовый экран. Площадок для телефонов аж две. Да, «болты» с головками под Torx тут тоже есть, как в Dargo X.

Второй ряд у обеих машин похвально просторен. А вот багажники не выдающиеся. У Dargo он совсем миниатюрный для машины таких габаритов. У Т2 объем чуть больше, но распашная дверь подойдет не каждому. Я, например, в гараже не смог ее распахнуть – не хватало места. С подъемной такого не было.

Haval Dargo X

У передних сидений есть только обогрев и вентиляция – функцию массажа можно получить лишь в топ-версии. Запас пространства сопоставим с Т2. Но в отличие от него, тут удобно сидеть по центру – подушка мягкая. К услугам пассажиров – обогрев сидений, центральный подлокотник, пара верхних дефлекторов, два USB-порта, розетка на 220 В.
У передних сидений есть только обогрев и вентиляция – функцию массажа можно получить лишь в топ-версии. Запас пространства сопоставим с Т2. Но в отличие от него, тут удобно сидеть по центру – подушка мягкая. К услугам пассажиров – обогрев сидений, центральный подлокотник, пара верхних дефлекторов, два USB-порта, розетка на 220 В.
Багажник огорчил скромным объемом и внушительной погрузочной высотой. Хотя в нюансах продуман: глубокие ниши по бокам, такелажные петли, крючки для сумок и пакетов. Под полом – полноразмерная запаска.
Багажник огорчил скромным объемом и внушительной погрузочной высотой. Хотя в нюансах продуман: глубокие ниши по бокам, такелажные петли, крючки для сумок и пакетов. Под полом – полноразмерная запаска.

Jetour T2 и Haval Dargo X – тест в цифрах

Казус в другом. На пятой двери Т2 висит кофр, а в нем – докатка. На ее место проколотое колесо нормального размера не помещается. В шикарный светлый салон его класть совсем не хочется, но другого пути не будет. Недодумали тут в Джетуре.

ИТОГО

Несмотря на историю с запаской, из-за которой мы снизили балл в графе «Эксплуатация», Т2 вышел победителем. Он быстрее, у него лучше «геометрия», да и интерьер попородистей. Хорошая машина, но уж больно дорогая.

Dargo по баллам проиграл самую малость, а дешевле почти на полмиллиона. ­Весомый аргумент!

Jetour T2

Продуманные салон и багажник, хорошие тормоза, достойная «геометрия»
Не слишком расторопный в скоростных поворотах, высокий ценник

Haval Dargo X

Энергоемкая подвеска, обзорность, большое количество предлагаемых модификаций
Скромный объем багажника, большой расход топлива

Результаты испытаний кроссоверов Jetour T2 и Haval Dargo X на роликовых платформах, подробные технические данные и экспертная оценка – по этой ссылке.

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Тимкин Юрий
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 45
12.08.2024
Фото:
Батыру Александр
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