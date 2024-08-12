Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

«За рулем» сравнил полноприводные Jetour T2 и Haval Dargo X

У китайских производителей новое веяние – кроссоверы с амбициями вездеходов наделяются «квадратной» внешностью в духе последнего Дефендера. Самая горячая новинка в этом сегменте – Jetour T2. В спарринг-партнеры для него мы взяли Haval Dargo X. Кто круче?

Заманили в капкан

– Сюда, сюда! – машет фотограф, указывая на песчаный пятачок рядом с гравийкой, по которой мы ехали.

Уже неделю стоит 30‑градусная жара, поэтому я не ожидал подвоха. Поворачиваю стильный «штурвал» Т2 и сразу понимаю, что зря сунулся сюда без разведки. Песка здесь только пара сантиметров сверху, а под ним – мокрый рыхлый грунт, который не успел просохнуть после прошедшего несколько дней назад ливня.

Jetour T2

Первый показ состоялся в прошлом году, в Россию Т2 привезли этой весной. Пока – только в двух версиях, но вскоре ожидается расширение гаммы. Производят в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 турбо (245 л. с.) – от 3 759 000 ₽ Haval Dargo X

У себя на родине известен с 2021 года под именем DaGou. У нас появился два года спустя – под названием Dargo. Выпускается в том числе и в России.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 турбо (192 л. с.) – от 3 049 000 ₽

Я и двух метров не проехал, как машина провалилась чуть не по ступицы. Ну ничего, врубаю режим Off-Road и с успокоением замечаю, что на приборке зажглась пиктограмма активации блокировки задней оси. Пытаюсь выбраться назад, да где там – Т2 беспомощно барахтается на месте. Активирую внедорожный круиз-контроль (ползущий режим) – не помогает.

Перевожу селектор из режима ­Off-Road в режим «Песок». Стало лучше! Машина стала активнее вращать всеми колесами, прогрызая себе дорогу назад. Появилась надежда, что обойдемся без трактора.

Сомнения пропали, когда я задействовал режим «Камни» – пробивка колеи пошла куда веселее. Еще минута, и я высвободился из коварного плена.

Едем дальше

На Dargo X такой экзерсис благоразумно решили не повторять. Тем более что маршрут нас ждал не сахарный: просека с накатанными тракторами глубокими колеями и крутыми подъемами.

На большинстве кроссоверов сюда соваться я и не подумал бы. У этой же парочки геометрическая проходимость вызывает уважение. Особенно хорош Т2: у него 20 см клиренса и угол въезда 31,5° – без малого УАЗик! Я пересекал поперечные колеи, почти не опасаясь контакта с грунтом.

Jetour Т2 отменно «лазит» по бездорожью. Поставь сюда шины «позлее» – и поедет, как заправский джип!

Мотор Jetour SQRF4J20 тоже двухлитровый, но его отдача куда выше, чем у Дарго, – 245 л. с. При этом конструктивно это брат-близнец хавейловского движка – все перечисленные применительно к нему технические особенности тут тоже имеются. Уже в стандарте Т2 снабжен прочной металлической «лыжей». На размерах не экономили – заходит за подрамник. Днище щедро залито мастикой. Но на сетку перед радиатором раскошелиться придется – щели у «гриля» очень большие.

Вселяла уверенность и штатная металлическая защита картера. И надо ли говорить, что на бездорожье я пользовался только режимом «Камни» – во всех ситуациях он нравился больше всего.

Когда буксовал в песке, ни муфта, ни робот не перегрелись. Теперь посмотрим, как они поведут себя на крутом подъеме, особенно если остановиться посередине и тронуться дальше. Т2 и это переносит пристойно: три раза он выдержал, а на четвертый загорелась пиктограмма о перегреве трансмиссии. Но это, похоже, ограничение «софта» – как такового перегрева не было, а при включении нейтрали надпись погасла. После этого Т2 опять пополз вверх. Зачет!

Напряженные повороты Dargo проходит увереннее оппонента. Но характер зажигательным не назовешь.

С нынешней зимы двигатель GW4N20 для Dargo собирают на тульском заводе компании. У него алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, непосредственный впрыск, управляемые фазы газораспределения на впуске и выпуске, балансирные валы. В приводе ГРМ используется цепь. В базе Dargo идет всего-навсего фетровый пыльник с отверстиями для обслуживания. Тестовая машина застала две зимы, однако под днищем на ржавчину нет и намека.

По части выносливости Dargo X оказался не хуже – тоже полз с нахрапом и не перегревался. В некоторых условиях он понравился даже больше. Например, при диагональном вывешивании почти не терял времени на остановку – принудительная блокировка задней оси работает надежнее и эффективнее электронно-управляемой у Т2.

Но по геометрической проходимости Dargo X проигрывает. Клиренс – среднестатистические для кроссовера 18,5 см. Угол въезда хорош (25,5°), но у Т2 он больше. Ко всему прочему, у Dargo нет металлической защиты – всего-навсего фетровый пыльник. Поэтому на бездорожье приходилось быть начеку.

На гражданке

В ОТТС для Т2 заявлено два мотора: 1.5 (170 л. с) и 2.0 (245 л. с.), однако пока в продаже только мощная версия. Ускоряется бодро – 9 секунд до сотни. Но дело портит задумчивый робот – иногда долго тянет с переключениями. Осенью у Т2 появится вариант с автоматом – предсказуемость и выносливость должны стать лучше.

Dargo X почти на полсотни «лошадей» слабее, так что секундное отставание в разгоне сюрпризом не стало. Медлительным Haval не назовешь – скорее, спокойный и рассудительный. Переход в спортрежим добавляет бодрости, но разве что щепотку. При этом Dargo более прожорлив: на тестовом маршруте с шарашащим на полную кондиционером средний расход составил 12 л/100 км. В тех же условиях Т2 брал на литр меньше.

Jetour T2

Как и у соперника, менять конфигурацию приборки возможности нет. Шрифты и логика меню понравились больше, чем в Dargo. Android Auto и Apple CarPlay тут беспроводные.

Салон Т2 выдержан в более традиционном ключе. В отличие от Dargo, в отделке используется не натуральная кожа, а искусственная. На ощупь, впрочем, это незаметно.

Картинка с камер какая-то белесая. Мы уже привыкли, что в новых «китайцах» качество изображения отменное. Селектором в Т2 оперировать сподручнее, нежели шайбой.

Подвеска Джетура длинноходнее, чем у среднестатистического кроссовера, поэтому даже на крупных 20‑дюймовых колесах он стелет мягко. Чуть подрагивая на мелочевке, отлично справляется с неровностями большого калибра.

Управляемость – не для активных водителей. Руль легкий, начисто лишенный обратной связи. Вертикальная раскачка выражена не сильно, но поперечные крены слишком глубокие. Когда в пологом повороте резко уходишь на дугу меньшего радиуса, начинаются вихляния кормы, машина теряет целостность характера. Лучше всего на Т2 ехать степенно.

Haval Dargo X

Медиасистема раздражает долгой загрузкой. В остальном – все окей. Перед водителем Dargo – необычный двухъярусный дисплей панели ­приборов.

Интерьер выглядит не банально и хорошо отделан. Но оснащение не самое богатое. Если хотите большего – вам за комплектацией Tech Plus.

Управляющую роботом шайбу-селектор мы уже критиковали за неудобство. Присоединяюсь к коллегам! Круиз-контроль у Dargo X – самый обычный, не адаптивный.

На этом фоне Dargo воспринимается живчиком. Его руль точнее, в поворотах он наливается адекватным усилием. В быстрых связках задняя подвеска даже чуть подруливает, а система курсовой устойчивости дает слегка поскользить – ехать по извилистым дорожкам на Dargo интереснее.

Плавность хода сопоставима с Т2. По гребенке и заплаткам Haval идет как по ковровой дорожке. И ям не боится. Но бугры и «лежачих полицейских» проезжает с грохотом и тряской (особенно спереди).

Неформалы

Салон Dargo для китайской машины – нонконформистский. Он не скроен по общепринятым лекалам.

Скажем, 12‑дюймовый экран медиасистемы не отдельный, а встроенный в консоль. Над дисплеем приборки еще один – отвечает за показ режимов трансмиссии. Перед пассажиром установлен массивный поручень. Что не понравилось, так это долгая загрузка медиасистемы после включения зажигания – за это время не то что Усейн Болт, даже я стометровку пробежать успею.

Jetour T2

Сиденья Джетура по профилю понравились. Память есть не только у водительского, но и у пассажирского кресла. Места – навалом. Сервис лучше, чем у визави: регулировка угла наклона спинок, тройные кармашки, бокс в подлокотнике, а разъемы не только формата USB-А, но и USB-C. Но в удобстве размещения центрального пассажира Т2 проигрывает – в жестком «седле» долго не высидишь. Спинки второго ряда складываются заподлицо с полом – получается идеальное спальное место.

Объем немногим больше, чем у Dargo. По бокам – сетчатые кармашки, есть розетка 12 В, такелажные петли, в подполе – просторный бокс с органайзером. Но почему нет шторки?

Запаска заслоняет добрую треть обзора… Чтобы снять докатку, придется основательно повозиться с кофром. А если ночь на дворе?

Салон Т2 с виду богаче: псевдоалюминиевый декор с затеистой перфорацией, вставки из искусственной замши, мягчайшие (как в Майбахах) подушечки на подголовниках, 15‑дюймовый экран. Площадок для телефонов аж две. Да, «болты» с головками под Torx тут тоже есть, как в Dargo X.

Второй ряд у обеих машин похвально просторен. А вот багажники не выдающиеся. У Dargo он совсем миниатюрный для машины таких габаритов. У Т2 объем чуть больше, но распашная дверь подойдет не каждому. Я, например, в гараже не смог ее распахнуть – не хватало места. С подъемной такого не было.

Haval Dargo X

У передних сидений есть только обогрев и вентиляция – функцию массажа можно получить лишь в топ-версии. Запас пространства сопоставим с Т2. Но в отличие от него, тут удобно сидеть по центру – подушка мягкая. К услугам пассажиров – обогрев сидений, центральный подлокотник, пара верхних дефлекторов, два USB-порта, розетка на 220 В.

Багажник огорчил скромным объемом и внушительной погрузочной высотой. Хотя в нюансах продуман: глубокие ниши по бокам, такелажные петли, крючки для сумок и пакетов. Под полом – полноразмерная запаска.

Казус в другом. На пятой двери Т2 висит кофр, а в нем – докатка. На ее место проколотое колесо нормального размера не помещается. В шикарный светлый салон его класть совсем не хочется, но другого пути не будет. Недодумали тут в Джетуре.

ИТОГО

Несмотря на историю с запаской, из-за которой мы снизили балл в графе «Эксплуатация», Т2 вышел победителем. Он быстрее, у него лучше «геометрия», да и интерьер попородистей. Хорошая машина, но уж больно дорогая.

Dargo по баллам проиграл самую малость, а дешевле почти на полмиллиона. ­Весомый аргумент!

Jetour T2 Продуманные салон и багажник, хорошие тормоза, достойная «геометрия» Не слишком расторопный в скоростных поворотах, высокий ценник Haval Dargo X Энергоемкая подвеска, обзорность, большое количество предлагаемых модификаций Скромный объем багажника, большой расход топлива

Результаты испытаний кроссоверов Jetour T2 и Haval Dargo X на роликовых платформах, подробные технические данные и экспертная оценка – по этой ссылке.