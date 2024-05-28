#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Параимпорт умер? Не совсем: продажи этих двух иномарок подскочили на 180-200%
28 мая
Параимпорт умер? Не совсем: продажи этих двух иномарок подскочили на 180-200%
В России резко выросли продажи Toyota и Mazda,...
Hyundai Solaris
28 мая
Этот популярнейший «кореец» рекордно подешевел в России: известна цена
Новые импортные Hyundai Solaris подешевели в...
В борьбе с нарушившими ПДД самокатчиками поможет способ времен СССР — эксперт
28 мая
В борьбе с нарушившими ПДД самокатчиками поможет способ времен СССР — эксперт
Транспортный эксперт Валдин назвал эффективный...

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

«За рулем» протестировал Jetour T2 – первую полноприводную модель марки в России

Марка Jetour уже удивила дважды. Во‑первых, входя в концерн Chery, в России она никак с ним не связана и работает самостоятельно. Во‑вторых, позиционируя свои модели как машины для путешествий, предложила три исключительно переднеприводных кроссовера.

Jetour T2 часть вопросов снимает – он напротив, продается у нас только в версии 4×4 с мощным турбомотором 2.0 на 245 сил. Хотя в ОТТС также прописана переднеприводная версия со 170‑сильным двигателем 1.5, ее поставлять пока не планируют.

Цена в России от 3 759 000 ₽. Jetour T2 – машина крупная. Формально Haval Dargo заметно короче: 4620 мм против 4785. Но если у T2 не считать выступающий кофр запаски, Dargo окажется на 8 мм длиннее. Хотя по колесной базе он всё равно заметно проигрывает: 2738 мм против 2800 у T2.
Цена в России от 3 759 000 ₽. Jetour T2 – машина крупная. Формально Haval Dargo заметно короче: 4620 мм против 4785. Но если у T2 не считать выступающий кофр запаски, Dargo окажется на 8 мм длиннее. Хотя по колесной базе он всё равно заметно проигрывает: 2738 мм против 2800 у T2.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

На бездорожье

4 яркие новинки Chery — скоро в продаже

T2 – представитель нового тренда китайского автопрома. Там полюбили рисовать брутальные машины, похожие на Land Rover Defender. Причем не только рамные внедорожники, но и кроссоверы.

Jetour как раз из последних: переднеприводная платформа, несущий кузов, муфта подключения задних колес. А вот геометрические параметры серьезные: клиренс 220 мм, предельная глубина преодолеваемого брода – 700 мм. Стальная защита двигателя и пластиковая защита бензобака ставятся штатно. Плюс некрашеные бамперы, товарный вид которых не так быстро испортят камни, ветки и грунт.

«Турбочетверка» 2.0 установлена поперечно. Объем бачка стеклоомывателя увеличен до 4,2 л. Также для нашего рынка оцинкованы все кузовные панели, кроме крыши.
«Турбочетверка» 2.0 установлена поперечно. Объем бачка стеклоомывателя увеличен до 4,2 л. Также для нашего рынка оцинкованы все кузовные панели, кроме крыши.

Еще на ровной дороге меня смутило долгое подключение задних колес: при старте передние успевают заметно буксануть. Но при выборе одного из внедорожных режимов всё становится нормально. Если это не сбой, а сознательно прописанный алгоритм, его стоит поправить, потому что даже в городах зимой дороги у нас часто неочищенные, и трогаться с места лучше с зажатой муфтой.

А еще Т2 оснащается блокировкой заднего дифференциала! Ищу клавишу управления ей, как в кроссовере Haval Dargo X, и не нахожу. Оказывается, и здесь всё отдано на откуп электронике – за блокировками водитель может лишь наблюдать на панели ­приборов.

Индикатор работы блокировок муфты и заднего дифференциала есть на комбинации приборов. Водитель на их работу повлиять не может.
Индикатор работы блокировок муфты и заднего дифференциала есть на комбинации приборов. Водитель на их работу повлиять не может.

Судя по графике, блокировка муфты и блокировка заднего дифференциала активируются даже при старте с места на асфальте. А что там происходит на самом деле – загадка. Надо не так: уж коль поставили блокировку, дайте возможность ей управлять.

Яркие точки на переднем бампере – это не буксировочные проушины, как можно подумать, а бутафория. Крюк по-легковому нужно вкрутить в резьбу за заглушкой. И увы, в ОТТС написано, что буксировка прицепа не предусмотрена – любой фаркоп на Т2 вне закона.

На асфальте

Двигатель SQRF4J20 хорошо знаком нам по другим моделям компании Chery. В зависимости от исполнения развивает от 197 до 249 л. с. Он с алюминиевым блоком и чугунными гильзами, цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском. Ресурс оценивается в 250–300 тысяч км.

Сумрачный китайский гений усложнил регулировку боковых зеркал. Сначала нужно кликнуть в соответствующий пункт на экране медиасистемы. Затем клавишами и барабанчиками на спицах руля настроить зеркало с соответствующей стороны. Если за рулем Т2 будут поочередно ездить несколько человек, лучше переплатить за топовую комплектацию – в ней появляется функция памяти положений.
Сумрачный китайский гений усложнил регулировку боковых зеркал. Сначала нужно кликнуть в соответствующий пункт на экране медиасистемы. Затем клавишами и барабанчиками на спицах руля настроить зеркало с соответствующей стороны. Если за рулем Т2 будут поочередно ездить несколько человек, лучше переплатить за топовую комплектацию – в ней появляется функция памяти положений.
Центр композиции – экран медиасистемы диагональю 15,6 дюйма. Штатное меню и отображение данных неплохо продуманы. Android Auto и Apple CarPlay занимают всю площадь, для доступа к любым настройкам машины нужно отвлекаться от дороги и делать несколько кликов. Что стоило на таком огромном экране оставить линейку быстрого доступа к базовому меню?
Ездовые режимы переключаются шайбой. На клавиши вокруг нее вынесено включение камер кругового обзора, датчика глубины брода (как будто он требуется каждый день!), кондиционера и обдува ветрового стекла. Последние две функции реально нужны, потому что климат-контроль в автоматическом режиме любит втихую включить рециркуляцию, отчего окна начинают запотевать.

Степень сжатия сравнительно невысокая – 10,2. Производитель разрешает заливать бензин АИ‑92 на постоянной основе. А вот масло мотор требует недешевое – 0W‑20. Правда, объем заправки небольшой – всего 4,2 л.

Весит Т2 без малого две тонны, поэтому мощность избыточной не кажется. Динамики хватает в любых режимах, и коробка не ограничивает бодрый нрав мотора. Только не увлекайтесь: типичная для китайских двигателей прожорливость с поправкой на высокий угловатый кузов может удивить. На платной магистрали, даже не вылезая за нештрафуемый порог, 70‑литровый бак можно опустошить километров за четыреста.

В кресле без проблем переносишь несколько часов. Но за такие деньги хотелось бы иметь еще и массажер. Просторный второй ряд предоставляет полный набор удобств. В спинках есть отдельные карманчики под смартфоны. Зарядные порты обоих форматов – USB-A и USB-C.
В кресле без проблем переносишь несколько часов. Но за такие деньги хотелось бы иметь еще и массажер. Просторный второй ряд предоставляет полный набор удобств. В спинках есть отдельные карманчики под смартфоны. Зарядные порты обоих форматов – USB-A и USB-C.

Смогли бы вы сделать карьеру в ГИБДД? Простой тест

Наслаждаться за рулем Т2 лучше не скоростью, а всеядностью подвески. В зависимости от комплектации на него ставят шины 255/60 R19 или 255/55 R20. Вторые, несмотря на более низкий профиль, невозмутимо переварили все сюрпризы весенних дорог, которые мне встретились более чем за тысячу км.

Шумоизоляция на высоте: в салон проникают только аэродинамические шумы. Но лишь на магистральных скоростях и крайне ненавязчиво, что для кузова такой формы простительно.

Комплектации

В старшую из двух комплектаций (3,75 и 4 млн рублей) входят, среди прочего, почти полтора десятка электронных ассистентов. Адаптивный «круиз» работает неплохо, хотя при заявленной «максималке» машины 180 км/ч он поддерживает не более 150 км/ч. Это обусловлено возможностями машинного зрения. В базовом варианте круиз-контроль обычный и нет ограничителя скорости – в плане защиты от штрафов более дорогая версия Т2 предпочтительнее.

Багажник объемом не впечатлил. Однако приятных мелочей в избытке: очень глубокое подполье, сеточки, розетка, прорезиненная лента-фиксатор. Мощных такелажных петель – аж восемь штук.
Багажник объемом не впечатлил. Однако приятных мелочей в избытке: очень глубокое подполье, сеточки, розетка, прорезиненная лента-фиксатор. Мощных такелажных петель – аж восемь штук.

Полный набор обогревов будет в обоих уровнях оснащения. Вторая комплектация богаче на панорамную крышу, комбинированную отделку салона экокожей и замшей, вентиляцию передних сидений, аудиосистему Sony с 12 динамиками. Последняя удивила очень хорошим звуком. Не очень понятно, почему только в старшей версии появляются такие мелочи, как передние противотуманки и «авиационные» передние подголовники с боковой поддержкой.

Распашная пятая дверь – без электропривода, но с доводчиком. На обшивке нашлось место паре крючков и подбутыльников, нише под знак аварийной остановки. Есть даже встроенная открывалка для бутылок: всё для пикника
Распашная пятая дверь – без электропривода, но с доводчиком. На обшивке нашлось место паре крючков и подбутыльников, нише под знак аварийной остановки. Есть даже встроенная открывалка для бутылок: всё для пикника

В палитре всего четыре цвета, но есть интересные – матовый серый и песочный. Интерьер тоже оформлен с изюминкой: в черно-красной, зелено-оранжевой или коричневой гамме.

Jetour T2 – кроссовер, который хочет выделиться из массы себе подобных и который сможет пролезть чуть дальше остальных. За это в наш век одинаковых машин – большое спасибо! Главное – не путать его с настоящим внедорожником.

В кофре скрыта докатка. Вопрос: куда девать после замены пробитое колесо, если багажник занят вещами? Вдобавок при снятии кофра придется отключать встроенную в него камеру заднего вида. На днище ничего не выступает. Стальная защита – стандартное оборудование.
В кофре скрыта докатка. Вопрос: куда девать после замены пробитое колесо, если багажник занят вещами? Вдобавок при снятии кофра придется отключать встроенную в него камеру заднего вида. На днище ничего не выступает. Стальная защита – стандартное оборудование.
Нетривиально выглядит, бодро едет, равнодушен к качеству дороги Технически недалеко ушел от обычного кроссовера, недешев для своих размеров

JETOUR T2

  • Длина / ширина / высота / база 4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм
  • Объем багажника 580–1494 л
  • Снаряженная / полная масса 1955/2255 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт/245 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с
  • Максимальная скорость 180 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ-92…95 / 70 л
  • Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 11,6 / 8,0 / 9,3 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; Р7

Jetour и «ЛизаАлерт»

Китайские бренды любят выбирать себе послов. Или, выражаясь по-модному, амбассадоров. Звезды спорта и шоу-бизнеса участвуют в рекламе и других маркетинговых мероприятиях.

Компания Jetour пошла по своему пути: она стала партнером поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт». Десятки тысяч его волонтеров в 64 регионах России ежегодно помогают находить сотни пропавших людей. Несколько кроссоверов Т2 теперь будут содействовать им в этой непростой работе. Пиар, приносящий реальную пользу, можно только одобрить.

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Александр Батыру
Количество просмотров 3
28.05.2024
Фото:Александр Батыру
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour T2

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв