Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника
Марка Jetour уже удивила дважды. Во‑первых, входя в концерн Chery, в России она никак с ним не связана и работает самостоятельно. Во‑вторых, позиционируя свои модели как машины для путешествий, предложила три исключительно переднеприводных кроссовера.
Jetour T2 часть вопросов снимает – он напротив, продается у нас только в версии 4×4 с мощным турбомотором 2.0 на 245 сил. Хотя в ОТТС также прописана переднеприводная версия со 170‑сильным двигателем 1.5, ее поставлять пока не планируют.
На бездорожье
T2 – представитель нового тренда китайского автопрома. Там полюбили рисовать брутальные машины, похожие на Land Rover Defender. Причем не только рамные внедорожники, но и кроссоверы.
Jetour как раз из последних: переднеприводная платформа, несущий кузов, муфта подключения задних колес. А вот геометрические параметры серьезные: клиренс 220 мм, предельная глубина преодолеваемого брода – 700 мм. Стальная защита двигателя и пластиковая защита бензобака ставятся штатно. Плюс некрашеные бамперы, товарный вид которых не так быстро испортят камни, ветки и грунт.
Еще на ровной дороге меня смутило долгое подключение задних колес: при старте передние успевают заметно буксануть. Но при выборе одного из внедорожных режимов всё становится нормально. Если это не сбой, а сознательно прописанный алгоритм, его стоит поправить, потому что даже в городах зимой дороги у нас часто неочищенные, и трогаться с места лучше с зажатой муфтой.
А еще Т2 оснащается блокировкой заднего дифференциала! Ищу клавишу управления ей, как в кроссовере Haval Dargo X, и не нахожу. Оказывается, и здесь всё отдано на откуп электронике – за блокировками водитель может лишь наблюдать на панели приборов.
Судя по графике, блокировка муфты и блокировка заднего дифференциала активируются даже при старте с места на асфальте. А что там происходит на самом деле – загадка. Надо не так: уж коль поставили блокировку, дайте возможность ей управлять.
Яркие точки на переднем бампере – это не буксировочные проушины, как можно подумать, а бутафория. Крюк по-легковому нужно вкрутить в резьбу за заглушкой. И увы, в ОТТС написано, что буксировка прицепа не предусмотрена – любой фаркоп на Т2 вне закона.
На асфальте
Двигатель SQRF4J20 хорошо знаком нам по другим моделям компании Chery. В зависимости от исполнения развивает от 197 до 249 л. с. Он с алюминиевым блоком и чугунными гильзами, цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском. Ресурс оценивается в 250–300 тысяч км.
Степень сжатия сравнительно невысокая – 10,2. Производитель разрешает заливать бензин АИ‑92 на постоянной основе. А вот масло мотор требует недешевое – 0W‑20. Правда, объем заправки небольшой – всего 4,2 л.
Весит Т2 без малого две тонны, поэтому мощность избыточной не кажется. Динамики хватает в любых режимах, и коробка не ограничивает бодрый нрав мотора. Только не увлекайтесь: типичная для китайских двигателей прожорливость с поправкой на высокий угловатый кузов может удивить. На платной магистрали, даже не вылезая за нештрафуемый порог, 70‑литровый бак можно опустошить километров за четыреста.
Наслаждаться за рулем Т2 лучше не скоростью, а всеядностью подвески. В зависимости от комплектации на него ставят шины 255/60 R19 или 255/55 R20. Вторые, несмотря на более низкий профиль, невозмутимо переварили все сюрпризы весенних дорог, которые мне встретились более чем за тысячу км.
Шумоизоляция на высоте: в салон проникают только аэродинамические шумы. Но лишь на магистральных скоростях и крайне ненавязчиво, что для кузова такой формы простительно.
Комплектации
В старшую из двух комплектаций (3,75 и 4 млн рублей) входят, среди прочего, почти полтора десятка электронных ассистентов. Адаптивный «круиз» работает неплохо, хотя при заявленной «максималке» машины 180 км/ч он поддерживает не более 150 км/ч. Это обусловлено возможностями машинного зрения. В базовом варианте круиз-контроль обычный и нет ограничителя скорости – в плане защиты от штрафов более дорогая версия Т2 предпочтительнее.
Полный набор обогревов будет в обоих уровнях оснащения. Вторая комплектация богаче на панорамную крышу, комбинированную отделку салона экокожей и замшей, вентиляцию передних сидений, аудиосистему Sony с 12 динамиками. Последняя удивила очень хорошим звуком. Не очень понятно, почему только в старшей версии появляются такие мелочи, как передние противотуманки и «авиационные» передние подголовники с боковой поддержкой.
В палитре всего четыре цвета, но есть интересные – матовый серый и песочный. Интерьер тоже оформлен с изюминкой: в черно-красной, зелено-оранжевой или коричневой гамме.
Jetour T2 – кроссовер, который хочет выделиться из массы себе подобных и который сможет пролезть чуть дальше остальных. За это в наш век одинаковых машин – большое спасибо! Главное – не путать его с настоящим внедорожником.
JETOUR T2
- Длина / ширина / высота / база 4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм
- Объем багажника 580–1494 л
- Снаряженная / полная масса 1955/2255 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт/245 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ-92…95 / 70 л
- Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 11,6 / 8,0 / 9,3 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; Р7
Jetour и «ЛизаАлерт»
Китайские бренды любят выбирать себе послов. Или, выражаясь по-модному, амбассадоров. Звезды спорта и шоу-бизнеса участвуют в рекламе и других маркетинговых мероприятиях.
Компания Jetour пошла по своему пути: она стала партнером поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт». Десятки тысяч его волонтеров в 64 регионах России ежегодно помогают находить сотни пропавших людей. Несколько кроссоверов Т2 теперь будут содействовать им в этой непростой работе. Пиар, приносящий реальную пользу, можно только одобрить.
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