Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

«За рулем» протестировал Jetour T2 – первую полноприводную модель марки в России

Марка Jetour уже удивила дважды. Во‑первых, входя в концерн Chery, в России она никак с ним не связана и работает самостоятельно. Во‑вторых, позиционируя свои модели как машины для путешествий, предложила три исключительно переднеприводных кроссовера.

Jetour T2 часть вопросов снимает – он напротив, продается у нас только в версии 4×4 с мощным турбомотором 2.0 на 245 сил. Хотя в ОТТС также прописана переднеприводная версия со 170‑сильным двигателем 1.5, ее поставлять пока не планируют.

Цена в России от 3 759 000 ₽. Jetour T2 – машина крупная. Формально Haval Dargo заметно короче: 4620 мм против 4785. Но если у T2 не считать выступающий кофр запаски, Dargo окажется на 8 мм длиннее. Хотя по колесной базе он всё равно заметно проигрывает: 2738 мм против 2800 у T2.

На бездорожье

T2 – представитель нового тренда китайского автопрома. Там полюбили рисовать брутальные машины, похожие на Land Rover Defender. Причем не только рамные внедорожники, но и кроссоверы.

Jetour как раз из последних: переднеприводная платформа, несущий кузов, муфта подключения задних колес. А вот геометрические параметры серьезные: клиренс 220 мм, предельная глубина преодолеваемого брода – 700 мм. Стальная защита двигателя и пластиковая защита бензобака ставятся штатно. Плюс некрашеные бамперы, товарный вид которых не так быстро испортят камни, ветки и грунт.

«Турбочетверка» 2.0 установлена поперечно. Объем бачка стеклоомывателя увеличен до 4,2 л. Также для нашего рынка оцинкованы все кузовные панели, кроме крыши.

Еще на ровной дороге меня смутило долгое подключение задних колес: при старте передние успевают заметно буксануть. Но при выборе одного из внедорожных режимов всё становится нормально. Если это не сбой, а сознательно прописанный алгоритм, его стоит поправить, потому что даже в городах зимой дороги у нас часто неочищенные, и трогаться с места лучше с зажатой муфтой.

А еще Т2 оснащается блокировкой заднего дифференциала! Ищу клавишу управления ей, как в кроссовере Haval Dargo X, и не нахожу. Оказывается, и здесь всё отдано на откуп электронике – за блокировками водитель может лишь наблюдать на панели ­приборов.

Индикатор работы блокировок муфты и заднего дифференциала есть на комбинации приборов. Водитель на их работу повлиять не может.

Судя по графике, блокировка муфты и блокировка заднего дифференциала активируются даже при старте с места на асфальте. А что там происходит на самом деле – загадка. Надо не так: уж коль поставили блокировку, дайте возможность ей управлять.

Яркие точки на переднем бампере – это не буксировочные проушины, как можно подумать, а бутафория. Крюк по-легковому нужно вкрутить в резьбу за заглушкой. И увы, в ОТТС написано, что буксировка прицепа не предусмотрена – любой фаркоп на Т2 вне закона.

На асфальте

Двигатель SQRF4J20 хорошо знаком нам по другим моделям компании Chery. В зависимости от исполнения развивает от 197 до 249 л. с. Он с алюминиевым блоком и чугунными гильзами, цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском. Ресурс оценивается в 250–300 тысяч км.

Сумрачный китайский гений усложнил регулировку боковых зеркал. Сначала нужно кликнуть в соответствующий пункт на экране медиасистемы. Затем клавишами и барабанчиками на спицах руля настроить зеркало с соответствующей стороны. Если за рулем Т2 будут поочередно ездить несколько человек, лучше переплатить за топовую комплектацию – в ней появляется функция памяти положений.

Центр композиции – экран медиасистемы диагональю 15,6 дюйма. Штатное меню и отображение данных неплохо продуманы. Android Auto и Apple CarPlay занимают всю площадь, для доступа к любым настройкам машины нужно отвлекаться от дороги и делать несколько кликов. Что стоило на таком огромном экране оставить линейку быстрого доступа к базовому меню? Ездовые режимы переключаются шайбой. На клавиши вокруг нее вынесено включение камер кругового обзора, датчика глубины брода (как будто он требуется каждый день!), кондиционера и обдува ветрового стекла. Последние две функции реально нужны, потому что климат-контроль в автоматическом режиме любит втихую включить рециркуляцию, отчего окна начинают запотевать.

Степень сжатия сравнительно невысокая – 10,2. Производитель разрешает заливать бензин АИ‑92 на постоянной основе. А вот масло мотор требует недешевое – 0W‑20. Правда, объем заправки небольшой – всего 4,2 л.

Весит Т2 без малого две тонны, поэтому мощность избыточной не кажется. Динамики хватает в любых режимах, и коробка не ограничивает бодрый нрав мотора. Только не увлекайтесь: типичная для китайских двигателей прожорливость с поправкой на высокий угловатый кузов может удивить. На платной магистрали, даже не вылезая за нештрафуемый порог, 70‑литровый бак можно опустошить километров за четыреста.

В кресле без проблем переносишь несколько часов. Но за такие деньги хотелось бы иметь еще и массажер. Просторный второй ряд предоставляет полный набор удобств. В спинках есть отдельные карманчики под смартфоны. Зарядные порты обоих форматов – USB-A и USB-C.

Наслаждаться за рулем Т2 лучше не скоростью, а всеядностью подвески. В зависимости от комплектации на него ставят шины 255/60 R19 или 255/55 R20. Вторые, несмотря на более низкий профиль, невозмутимо переварили все сюрпризы весенних дорог, которые мне встретились более чем за тысячу км.

Шумоизоляция на высоте: в салон проникают только аэродинамические шумы. Но лишь на магистральных скоростях и крайне ненавязчиво, что для кузова такой формы простительно.

Комплектации

В старшую из двух комплектаций (3,75 и 4 млн рублей) входят, среди прочего, почти полтора десятка электронных ассистентов. Адаптивный «круиз» работает неплохо, хотя при заявленной «максималке» машины 180 км/ч он поддерживает не более 150 км/ч. Это обусловлено возможностями машинного зрения. В базовом варианте круиз-контроль обычный и нет ограничителя скорости – в плане защиты от штрафов более дорогая версия Т2 предпочтительнее.

Багажник объемом не впечатлил. Однако приятных мелочей в избытке: очень глубокое подполье, сеточки, розетка, прорезиненная лента-фиксатор. Мощных такелажных петель – аж восемь штук.

Полный набор обогревов будет в обоих уровнях оснащения. Вторая комплектация богаче на панорамную крышу, комбинированную отделку салона экокожей и замшей, вентиляцию передних сидений, аудиосистему Sony с 12 динамиками. Последняя удивила очень хорошим звуком. Не очень понятно, почему только в старшей версии появляются такие мелочи, как передние противотуманки и «авиационные» передние подголовники с боковой поддержкой.

Распашная пятая дверь – без электропривода, но с доводчиком. На обшивке нашлось место паре крючков и подбутыльников, нише под знак аварийной остановки. Есть даже встроенная открывалка для бутылок: всё для пикника

В палитре всего четыре цвета, но есть интересные – матовый серый и песочный. Интерьер тоже оформлен с изюминкой: в черно-красной, зелено-оранжевой или коричневой гамме.

Jetour T2 – кроссовер, который хочет выделиться из массы себе подобных и который сможет пролезть чуть дальше остальных. За это в наш век одинаковых машин – большое спасибо! Главное – не путать его с настоящим внедорожником.

В кофре скрыта докатка. Вопрос: куда девать после замены пробитое колесо, если багажник занят вещами? Вдобавок при снятии кофра придется отключать встроенную в него камеру заднего вида. На днище ничего не выступает. Стальная защита – стандартное оборудование.

Нетривиально выглядит, бодро едет, равнодушен к качеству дороги Технически недалеко ушел от обычного кроссовера, недешев для своих размеров

JETOUR T2

Длина / ширина / высота / база 4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм

4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм Объем багажника 580–1494 л

580–1494 л Снаряженная / полная масса 1955/2255 кг

1955/2255 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт/245 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт/245 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с

8,7 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92…95 / 70 л

АИ-92…95 / 70 л Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 11,6 / 8,0 / 9,3 л / 100 км

11,6 / 8,0 / 9,3 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

Jetour и «ЛизаАлерт»

Китайские бренды любят выбирать себе послов. Или, выражаясь по-модному, амбассадоров. Звезды спорта и шоу-бизнеса участвуют в рекламе и других маркетинговых мероприятиях.

Компания Jetour пошла по своему пути: она стала партнером поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт». Десятки тысяч его волонтеров в 64 регионах России ежегодно помогают находить сотни пропавших людей. Несколько кроссоверов Т2 теперь будут содействовать им в этой непростой работе. Пиар, приносящий реальную пользу, можно только одобрить.