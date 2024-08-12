Jetour T2 и Haval Dargo X – тест в цифрах
Что показал тест-драйв кроссоверов Jetour T2 и Haval Dargo X, рассказано тут. Ниже – результаты испытаний на роликовых платформах, подробные технические данные и экспертная оценка.
Двойной успех
Наших испытуемых мы прогнали через роликовые платформы, имитирующие покрытие с нулевым коэффициентом сцепления. С платформ, поставленных под передние колёса, оба кроссовера спрыгнули в мгновение ока.
Дальше – упражнение «диагональ». Одна платформа ставится под переднее колесо, вторая – по диагонали под заднее. И снова препятствие взято без особых проблем.
Но самое сложное испытание – это уже три платформы (две спереди и одна сзади). Помнится, когда мы впервые провели испытания кроссоверов и внедорожников на наших фирменных роликах, из десяти машин с трех платформ смог съехать только дорогущий Mercedes-Benz GLE. Как получится на этот раз?
Обычный Dargo с трех платформ съехать не сумел. А вот версии Х это проблем не составило – спасибо принудительной задней блокировке!
У Т2 тоже есть блокировка, но не принудительная, а управляемая электроникой. Справится? В стандартном режиме импульса «заземленному» колесу не хватало. Активировали «Песок», и препятствие покорилось!
Данные производителей
|
|
Jetour T2
|
Haval Dargo X
|
Снаряженная / полная масса
|
1955 / 2225 кг
|
1815 / 2157 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,7 с
|
10,0 с
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 70 л
|
АИ-92, АИ-95 / 60 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
11,6 / 8,0 / 9,3 л / 100 км
|
12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1998 см³
|
1998 см³
|
Мощность
|
180 кВт /245 л.с. при 5500 об/мин
|
141 кВт /192 л.с. при 5600– 6300 об/мин
|
Крутящий момент
|
375 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
320 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87
|
3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
Главная
|
4,24–3,79
|
4,73–3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
255/55 R20
|
235/65 R18
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Jetour T2
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км пробега
|
150
|
Haval Dargo X
|
15 000 км* или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
170
* ТО-1 проводится при 10 000 км
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Jetour T2
|
Haval Dargo X
|
Капот
|
145–155
|
105–120
|
Крыло переднее
|
125–130
|
110–115
|
Крыло заднее
|
150–160
|
115–130
|
Дверь передняя
|
145–160
|
125–130
|
Дверь задняя
|
140–155
|
125–140
|
Дверь багажника
|
105–130
|
120–140
Геометрическая проходимость
|
|
Jetour T2
|
Haval Dargo X
|
Просвет
|
a
|
200 мм
|
185 мм
|
b
|
215 мм
|
215 мм
|
c
|
225 мм
|
210 мм
|
Угол
|
α
|
31,5°
|
25,5°
|
β
|
34,5°
|
31,0°
|
γ
|
17,5°
|
18,5°
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Jetour T2
|
Haval Dargo X
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
Багажник
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
Тормоза
|
9
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
7
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,47
|
8,40
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
9
|
8
|
Общая оценка
|
8,44
|
8,33
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