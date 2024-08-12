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Jetour T2 и Haval Dargo X – тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник полноприводных кроссоверов

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Что показал тест-драйв кроссоверов Jetour T2 и Haval Dargo X, рассказано тут. Ниже – результаты испытаний на роликовых платформах, подробные технические данные и экспертная оценка.

Двойной успех

Наших испытуемых мы прогнали через роликовые платформы, имитирующие покрытие с нулевым коэффициентом сцепления. С платформ, поставленных под передние колёса, оба кроссовера спрыгнули в мгновение ока.

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Дальше – упражнение «диагональ». Одна платформа ставится под переднее колесо, вторая – по диагонали под заднее. И снова препятствие взято без особых проблем.

Но самое сложное испытание – это уже три платформы (две спереди и одна сзади). Помнится, когда мы впервые провели испытания кроссоверов и внедорожников на наших фирменных роликах, из десяти машин с трех платформ смог съехать только дорогущий Mercedes-Benz GLE. Как получится на этот раз?

Jetour T2 проходит испытание на роликовых платформах
Jetour T2 проходит испытание на роликовых платформах

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Обычный Dargo с трех платформ съехать не сумел. А вот версии Х это проблем не составило – спасибо принудительной задней блокировке!

У Т2 тоже есть блокировка, но не принудительная, а управляемая электроникой. Справится? В стандартном режиме импульса «заземленному» колесу не хватало. Активировали «Песок», и препятствие покорилось!

Данные производителей

Jetour T2

Haval Dargo X

Снаряженная / полная масса

1955 / 2225 кг

1815 / 2157 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,7 с

10,0 с

Максимальная скорость

180 км/ч

180 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 70 л

АИ-92, АИ-95 / 60 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

11,6 / 8,0 / 9,3 л / 100 км

12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1998 см³

1998 см³

Мощность

180 кВт /245 л.с. при 5500 об/мин

141 кВт /192 л.с. при 5600– 6300 об/мин

Крутящий момент

375 Н·м при 1750–4000 об/мин

320 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка
передач

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87

3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

Главная
передача

4,24–3,79

4,73–3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

255/55 R20

235/65 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Jetour T2

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км пробега

150

Haval Dargo X

15 000 км* или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

170

* ТО-1 проводится при 10 000 км

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Jetour T2

Haval Dargo X

Капот

145–155

105–120

Крыло переднее

125–130

110–115

Крыло заднее

150–160

115–130

Дверь передняя

145–160

125–130

Дверь задняя

140–155

125–140

Дверь багажника

105–130

120–140

Геометрическая проходимость

Jetour T2

Haval Dargo X

Просвет

a

200 мм

185 мм

b

215 мм

215 мм

c

225 мм

210 мм

Угол

α

31,5°

25,5°

β

34,5°

31,0°

γ

17,5°

18,5°

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Jetour T2

Haval Dargo X

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

Органы управления

8

8

Обзор

8

9

Салон

Передняя часть

9

9

Задняя часть

9

9

Багажник

8

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

9

8

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

8

8

Плавность хода

9

9

Климат

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

8

Сервис

8

9

Эксплуатация

7

8

Промежуточная оценка

8,47

8,40

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

8

Ходы подвесок

9

8

Общая оценка

8,44

8,33

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Тимкин Юрий
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 34
12.08.2024
Фото:
Батыру Александр
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