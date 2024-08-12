Jetour T2 и Haval Dargo X – тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник полноприводных кроссоверов

Что показал тест-драйв кроссоверов Jetour T2 и Haval Dargo X, рассказано тут. Ниже – результаты испытаний на роликовых платформах, подробные технические данные и экспертная оценка.

Двойной успех

Наших испытуемых мы прогнали через роликовые платформы, имитирующие покрытие с нулевым коэффициентом сцепления. С платформ, поставленных под передние колёса, оба кроссовера спрыгнули в мгновение ока.

Дальше – упражнение «диагональ». Одна платформа ставится под переднее колесо, вторая – по диагонали под заднее. И снова препятствие взято без особых проблем.

Но самое сложное испытание – это уже три платформы (две спереди и одна сзади). Помнится, когда мы впервые провели испытания кроссоверов и внедорожников на наших фирменных роликах, из десяти машин с трех платформ смог съехать только дорогущий Mercedes-Benz GLE. Как получится на этот раз?

Jetour T2 проходит испытание на роликовых платформах

Обычный Dargo с трех платформ съехать не сумел. А вот версии Х это проблем не составило – спасибо принудительной задней блокировке!

У Т2 тоже есть блокировка, но не принудительная, а управляемая электроникой. Справится? В стандартном режиме импульса «заземленному» колесу не хватало. Активировали «Песок», и препятствие покорилось!

Данные производителей

Jetour T2 Haval Dargo X Снаряженная / полная масса 1955 / 2225 кг 1815 / 2157 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с 10,0 с Максимальная скорость 180 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 70 л АИ-92, АИ-95 / 60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 11,6 / 8,0 / 9,3 л / 100 км 12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 1998 см³ Мощность 180 кВт /245 л.с. при 5500 об/мин 141 кВт /192 л.с. при 5600– 6300 об/мин Крутящий момент 375 Н·м при 1750–4000 об/мин 320 Н·м при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка

передач Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 Главная

передача 4,24–3,79 4,73–3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 255/55 R20 235/65 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Jetour T2 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км пробега 150 Haval Dargo X 15 000 км* или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 170

* ТО-1 проводится при 10 000 км

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Jetour T2 Haval Dargo X Капот 145–155 105–120 Крыло переднее 125–130 110–115 Крыло заднее 150–160 115–130 Дверь передняя 145–160 125–130 Дверь задняя 140–155 125–140 Дверь багажника 105–130 120–140

Геометрическая проходимость

Jetour T2 Haval Dargo X Просвет a 200 мм 185 мм b 215 мм 215 мм c 225 мм 210 мм Угол α 31,5° 25,5° β 34,5° 31,0° γ 17,5° 18,5°

Экспертная оценка автомобилей

Модель Jetour T2 Haval Dargo X Рабочее место водителя Сиденье 9 8 Органы управления 8 8 Обзор 8 9 Салон Передняя часть 9 9 Задняя часть 9 9 Багажник 8 8 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 9 8 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 8 8 Плавность хода 9 9 Климат 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 8 Сервис 8 9 Эксплуатация 7 8 Промежуточная оценка 8,47 8,40 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 Выносливость 8 8 Ходы подвесок 9 8 Общая оценка 8,44 8,33