Российские дилеры Haval начали продажи кроссовера Dargo X, узнать который можно по массивной решетке радиатора, заклепкам на колесных арках и бамперам внедорожного дизайна. Корпуса зеркал заднего вида и рейлинги на крыше имеют серый оттенок.
Для автомобиля предложат четыре цвета: «Благородный агат» (белый), «Графитовый кварц» (серый), «Терракотовый сапфир» (оранжевый) и «Черный нефрит» (черный).
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В Dargo X есть блокировка заднего дифференциала, система поддержания постоянной скорости на бездорожье и специальный режим бездорожья, который позволяет отключить электронных помощников, оставив при этом активной антиблокировочную тормозную систему (ABS).
На сайте производителя новинку предлагают в двух комплектациях с 2-литровым бензиновым мотором, мощностью 192 л.с., роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом.
Dargo X в версии Elite обойдется от 3 119 000 рублей, в комплектации Premium — от 3 319 000 рублей.
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Источник, фото: Haval
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