Новый кроссовер Jetour — в России представили полноприводный T2

Марка Jetour начинает продажи среднеразмерного полноприводного кроссовера Т2

Автомобиль получился брутальным, внешне похож на нынешний Land Rover Defender. Хотя по габаритам Jetour T2 куда ближе к Tank 300.

Но это не рамный внедорожник, а кроссовер с несущим кузовом и поперечно установленным силовым агрегатом. Правда, кузов получился очень жестким на кручение — 31 000 Н·м/град.

Jetour T2 - среднеразменый кроссовер. Его длина составляет 4785 мм, а колесная база — 2880 мм.

Двигатель только один — четырехцилиндровый наддувный 2.0 TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Н·м. Работает он в паре с семиступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями. За подключение задней оси отвечает электрогидравлическая муфта BorgWarner шестого поколения (она же Haldex). И муфта, и задний межколесный дифференциал могут автоматически блокироваться.

Интерьер получился не только стильным, но и продуманным. Разве что руль стоило все-таки сделать круглым — сплюшенный со всех сторон обод хорош для гонок, а не для обычной эксплуатации. Особенно неудобен такой штурвал при поездках по бездорожью.

Заявленный дорожный просвет — 220 мм. Но в реальности под мощной металлической защитой остается 205 мм. Но и такой показатель для кроссовера достойный.

Электроника действительно рационально и быстро перераспределяет крутящий момент между колесами. В этом удалось убедиться во время короткого теста на трассе с искусственным препятствиями.

Объем багажника — 540 л. Возможности погрузки ограничивает узкий дверной проем. На это разработчики пошли сознательно, чтобы добиться высокой жесткости кузова на кручение.

По асфальту на T2 ехать тоже приятно. Команды водителя выполняет четко и быстро, крены в поворотах не пугающие. Предусмотрены шесть режимов движения плюс еще один, позволяющий водителю настраивать все системы под себя.

Сейчас доступны две версии Jetour T2. Базовый (и весьма хорошо оснащенный) T2 Voyage стоит 3 759 000 рублей. А топовый Expedition обойдется в 3 999 000 рублей.

Линейка Т-серии не ограничится одной моделью. В следующие два года появятся пикап, более компактный кроссовер Т1 и полноразмерные Т3 и Т5. Последние две модели будут рамными. К нам планируют везти не только бензиновые, но и гибридные и полностью электрические версии.