Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?

Эксперт «За рулем» назвал примечательные особенности внедорожника Tank 300

Завидная проходимость

Главная фишка автомобилей Tank - отличные (существенно выше среднего уровня) вездеходные качества. Вне асфальта «трехсотый» едет с уверенностью танка.

Залогом тому служит не только полный привод, но и понижающий ряд в трансмиссии, а также три (!) блокировки: межосевая, передняя и задняя межколесные. Если хоть одно колесо цепляется за поверхность, Tank спокойно поедет вперед.

Выручают на бездорожье и огромные ходы подвески. Чтобы «трехсотый» вывесил колесо, водителю надо сильно постараться.

Механические блокировки дифференциалов, понижаюшая передача, огромные ходы подвесок... Даже если под колесами непролазная грязь, Tank 300 не остановится.

Надежный конструктив

Марка Tank сделала ставку именно на внедорожники.

Конструкция «трехсотого» достаточно консервативна, что как раз ценят российские покупатели. Кузов водружен на прочную раму. Задняя подвеска – неразрезной мост, который не проседает при полной загрузке.

И никаких роботов и вариаторов: в тандеме с двигателем работает классический 8-ступенчатый автомат (произваодства ZF). Такая трансмиссия заметно выносливее, не перегревается при длительной езде с высокой нагрузкой.

Бамперы не только крепкие, но и высокие. Угол въезда составляет впечатляющие 34,5°, угол съезда – 31,5°. Клиренс – 224 мм.

Вездеходный комфорт

Для автомобиля со столь кондовой конструкцией у Танка на удивление высокая плавность хода. Внушительного вида ямы и бугры подвеска уверенно отрабатывает, а мелочевка и вовсе проезжается незаметно. Сами проверяли: на «трехсотом» не устаешь после многочасовой поездки по разбитому асфальту и по неровному грейдеру.

На высоте и акустический комфорт. Несмотря на угловатые формы кузова, на трассовых скоростях в салоне не шумно. Благодаря 8-ступенчатому автомату при 100 км/ч двигатель работает на 1800 об/мин – его почти не слышно.

Хорошая оснащенность

Стартовая цена «трехсотого» – 4,1 млн рублей. Дорого! Но все схожие по концепции внедорожники, привезенные по схеме параллельного импорта (например, Land Rover Defender), в 2,5-3 раза дороже.

К тому же у марки Tank и скромно оснащенных версий не бывает.

Уже в базовой комплектации Adventure идут защищающие пороги боковые подножки, адаптивный круиз-контроль, электроприводы и функция массажа у водительского кресла, обогревы всех сидений, двухзонный климат-контроль, акустическая система с сабвуфером, камеры кругового обзора и контурная подсветка интерьера.

В топ-версии Premium (от 4,5 млн) добавляется блокировка переднего межколесного дифференциала, защита коробки передач под днищем, система выбора режимов движения, отделка кожей наппа, вентиляция передних сидений, шторки безопасности, высоковольтная розетка в багажнике.

Салон не только хорошо оснащен, но и выглядит притягательно. Посмотрите на форму селектора автомата или как ловко китайцы вписали стрелочные часы между дефлекторов вентиляции.

Полезные фишки

В Танке бамперы неокрашенные, да еще и крепкие: без проблем выдерживают удары на скорости до 15 км/ч. В условиях бездорожья – важное достоинство. Как и сделанные из стали нижние рычаги – они не боятся контакта даже с большими камнями.

Грамотно спроектирован багажник. Во-первых, распашная пятая дверь снабжена стопором – если повернуть специальный замок, калитка не захлопнется даже от сильного порыва ветра.

Во-вторых, спинки сидений второго ряда складываются заподлицо с полом багажника – отличное спальное место получается!

Багажник хорош. Смущает отсутствие жесткой полки или рулонной шторки – без них поклажа остается на виду у прохожих.

Редкий для «китайцев» случай: задняя камера снабжена омывателем.

Смотрите под колеса!

Редкая особенность «трехсотого» – две разновидности полноприводной трансмиссии. Первая – с межосевой муфтой, автоматически подключающей переднюю ось при проскальзывании задних колес. Весьма удобная в повседневной эксплуатации конструкция.

Вторая – система Part-time, подразумевающая жесткое подключение передней оси (при повороте шайбы). Такая трансмиссия требует от водителя осмотрительности. «Передок» можно подключать только на бездорожье. Если ездить в режиме 4х4 по асфальту, механизмы быстро износятся и придут в негодность.

И полный привод при такой схеме остается активированным только до 80 км/ч. Потом передняя ось автоматиески отключается.

Недюжинный аппетит

На российский рынок «трехсотый» поставляется с безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором Е20СВ. Он выдает 220 сил и 380 ньютон-метров. Для уверенного набора скорости хватает, но бешеной динамики не ждите.

И расход топлива недетский. По итогам теста получилось около 13 л/100 км. И это без затяжных пробок, иначе расход легко бы перевалил за «пятнашку».

Тяжелому внедорожнику больше подходит экономичный и тяговитый дизель. Тем более, что у концерна Great Wall (марка Tank принадлежит ему) такой агрегат есть – его ставят на пикапы. И этот мотор стоит предлагать и на Tank 300 хотя бы как альтернативу бензиновому.

1,8 млн за «полный фарш» – самая доступная иномарка тут