Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»

«За рулем» испытал седан Changan Alsvin с мотором 1.4 и автоматической коробкой

Недорогой Changan Alsvin интересен со всех точек зрения.

Во‑первых, наконец китайцы привезли к нам бюджетный седан, а не кроссовер за 3–4 млн рублей.

Кроме того, это самый доступный официальный импортный автомобиль на рынке. По сути, дешевле – только Лады.

Changan Alsvin с мотором 1.5, роботизированной коробкой передач и в максимальной комплектации DLX стоит 1,8 млн рублей (минимальная цена в России – от 1 750 000 рублей)

Семья поместится? А багаж?

Визуально Changan соткан по вчерашним лекалам – высокий, но узкий автомобиль на маленьких колесах размерности 185/55 R15 по пропорциям ближе к нашей Гранте, нежели к Весте или Солярису.

Кажется, что массивная задняя часть обещает большой багажник – но объемом 400 литров в этом сегменте не удивить, а подполья толком нет. Резервов увеличить грузовместимость тоже нет: спинка второго ряда сидений не складывается.

Передние сиденья слишком мягко поддерживают бедра. На втором ряду хватает места для ног, а центральный тоннель выступает минимально. Но салон узкий для трех пассажиров: машина лишь на 25 мм шире Гранты. Подголовники – стационарные.

В чем высокий силуэт не обманул, так это в относительно небольшой ширине салона. Чувство локтя у водителя с передним пассажиром явно сильнее, чем мы привыкли в седанчиках, а если сзади усядутся трое, то вынести им долгую поездку будет тяжело. А вот вдвоем – нормально! Центральный тоннель почти отсутствует, места для ног хватает.

Чего не хватает?

Медиасистема радует не по-бюджетному четкой картинкой и быстрыми реакциями экрана. В крыше есть люк, слева от рулевой колонки я вижу кнопку системы старт-стоп. А при включении правого поворотника на экран выводится изображение с боковой камеры. Всё это появляется только в топ-комплектации, но всё равно приятно.

Центральное место на приборке занимает ясный и четкий спидометр. Тахометр лишь цифровой, но в виде прибора его можно вывести на центральный экран. Для этого класса медиасистема неплоха. Особенно понравилось качество изображения и некоторые функции, вроде боковой камеры, которая включается при повороте направо.

Сообразно цене, интерьер сплошь из жесткого пластика, что не помешало сделать имитацию строчки. Руль регулируется только по углу наклона.

Климат-контроля нет, но кондиционер есть. Спасибо за управление крупными кнопками, а не сенсорами! Хочется обогрев сидений, причем в меню есть неактивные кнопки. Пятиступенчатому роботу немного не хватает сообразительности. Спортивный режим частично ускоряет мышление.

Хотя почему было не снабдить руль регулировкой по вылету, чтобы не пришлось к нему тянуться? Или добавить жесткости боковинам подушек передних кресел – подозреваю, через пару-тройку лет их форма утратится.

А главная печаль для России – отсутствие обогрева сидений, руля, форсунок и переднего стекла. Хотя обогрев наружных зеркал есть.

Как едет?

Полуторалитровый атмосферник мощностью 98 л. с. и робот – других вариантов нет. И мотор – однозначно сильная сторона Чангана! Не впечатляющий показателями на бумаге, он бодро разгоняет Alsvin, благо весит седан немногим больше тонны. И хотя все свои силы двигатель демонстрирует на высоких оборотах, дефицита тяги я не чувствовал и внизу. Приятный бонус – «доналоговая» мощность. В Москве, например, транспортный налог с нее составит всего 12 руб./л. с., во многих регионах – и того меньше.

Динамику не испортил даже робот, хотя и пытался. Несмотря на то, что у него всего 5 передач – это не робот с одним сцеплением, как былой вазовский АМТ, а настоящий преселектив с двумя «мокрыми» муфтами и спортивным режимом. Правда, на деле скорость работы коробки заставляет вспомнить скорее АМТ, чем какой-нибудь скорострельный DSG, но жить можно.

Какой расход?

С расходом топлива всё хорошо: в среднем Changan легко укладывается в 8 л/100 км. Причем 92‑го бензина – хороший аргумент при нынешней динамике цен на «горючку».

Бензиновый двигатель на удивление живо разгоняет небольшой автомобиль.

На чем сэкономили?

Шасси непритязательное. Конструкция самая простая: спереди стойки McPherson, а сзади полузависимая балка с барабанными тормозами. Более-менее комфортно себя чувствуешь лишь на прямой и ровной автостраде. На местных дорожках запаса энергоемкости подвеске не хватает, на отбой она срабатывает жестко, и на разбитом асфальте приходится переходить в черепаший темп.

Несовременно «длинный» руль (больше трех оборотов от упора до упора) с электроусилителем дает какую-то имитацию обратной связи только около «ноля». Повернешь покруче – усилие расти перестанет. Привыкнуть можно, получать удовольствие – нет. Возможно, это намек, что гонять в поворотах вообще не надо: китайские шины марки ChaoYang рановато теряют зацеп, а массивная задняя часть норовит вызвать занос.

Но если с этим владельцу, видимо, ничего не поделать, то шумоизоляцию хотя бы можно будет подтянуть самостоятельно. По традиции недорогих азиатских машин у Алсвина идет гул от колесных арок, особенно сильный на абразивном покрытии, а по металлу цокают камешки и песочек, отлетающие от колес.

Итоги

Хорошая по нынешним временам новость: цены на Changan Alsvin начинаются с 1,75 млн рублей. Вторая комплектация (а их всего две) лишь на 50 тысяч рублей дороже.

Багажник невелик, а спинка заднего дивана по-старомодному не складывается. В подполье – узкая докатка.

Да, бюджетный сегмент для иномарок сегодня здесь, на территории Лады Весты. Обогревов, конечно, жаль – но «в базе» есть кондиционер, литые диски, четыре электростеклоподъемника, круиз-контроль, Bluetooth. И даже недоступная пока для Весты, но такая необходимая система стабилизации ESP вкупе с противооткатной системой! Всё это – уже с автоматической коробкой и гарантией на 5 лет или 150 тысяч км.

Поэтому какие бы недостатки узкий и шумноватый Alsvin ни демонстрировал, это пока один из основных вариантов, если хочется официально поставленную иномарку дешевле двух миллионов рублей.

При выборе между управляемостью и плавностью хода толком не удалось добиться ни того, ни другого.

Силовой агрегат, оснащение по меркам сегмента, 5‑летняя гарантия, вменяемая цена Настройки шасси, акустический комфорт, отсутствие обогрева сидений

Changan Alsvin

Длина/ширина/высота/база 4390/1725/1490/2535 мм

4390/1725/1490/2535 мм Снаряженная масса 1115 кг

1115 кг Объем багажника 380 л

380 л Максимальная скорость н.д.

н.д. Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1480 см³; 78,5 кВт/98 л.с. при 5500 об/мин; 145 Н·м при 4000–5000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1480 см³; 78,5 кВт/98 л.с. при 5500 об/мин; 145 Н·м при 4000–5000 об/мин Топливо/запас топлива АИ-92/40 л

АИ-92/40 л Трансмиссия передний привод; Р5

Что взамен?

По цене нового седана Changan Alsvin можно найти неплохой вариант на вторичном рынке.

Skoda Octavia предыдущего поколения 2019–2020 годов выпуска стоит как раз 1,8 млн рублей. Большая часть машин – с надежным атмосферным двигателем 1.6 мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым автоматом Aisin. Иногда попадаются версии с турбомотором 1.4 (150 л. с.). Октавии с топовым двигателем 2.0 TSI мощностью 180 л. с. будут или старше, или с очень большим пробегом.

Skoda Octavia

Седан Mazda 3 предыдущего поколения BM за эти же деньги окажется пятилетним. Все автомобили – с атмосферным двигателем 1.5 (120 л. с.) и классическим автоматом. С механикой «трешек» почти нет. Из плюсов стоит отметить очень живой характер и отличную надежность. Но Mazda заметно шумнее одноклассников и уступает в практичности.

Mazda 3 Kia Cerato

Дорестайлинговый Kia Cerato нынешнего поколения за 1,8 млн рублей будет двух-трехлетним. С вероятностью 99% под капотом встретится атмосферный двигатель 1.6 мощностью 128 л. с., работающий в паре с шестиступенчатым корейским автоматом.

Автомобиль очень надежен, а все агрегаты давно и хорошо изучены. Но нужно быть осторожным – велик шанс нарваться на бывший таксомотор. Эта же проблема относится к Шкоде.

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