Иномарка по цене Весты – тест самого дешевого «китайца»

«За рулем» протестировал самый дешевый на российском рынке китайский автомобиль

Сил мало, но едет хорошо

На Changan Alsvin устанавливают 1,5-литровый атмосферник мощностью 98 л.с. и пятиступенчатый робот.

Несмотря на скромные показатели, мотор бодро разгоняет машину. Лучше всего он раскрывается на высоких оборотах. Однако и на низах не ощущаешь дефицита тяги.

Динамику не сильно портит даже пятиступенчатый преселектив с двумя «мокрыми» сцеплениями. По скорости переключений он напоминает более простую и медлительную коробку с одним сцеплением, вроде АМТ, которую раньше устанавливали на Весты.

Средний расход топлива составляет 8 л/100 км. Причем мотор потребляет бензин АИ-92 – большой плюс при нынешних ценах на горючее.

Шасси надо дорабатывать

Руль на «китайце» неинформативный и непривычно «длинный» (больше трех оборотов) по современным меркам руль. Электроусилитель снижает усилие, но делает это странно. В нулевом положении руль наливается тяжестью, а при поворотах не оказывает никакого сопротивления. При правильной настройке всё должно быть наоборот.

При этом у автомобиля посредственная плавность хода. На отбой подвеска срабатывает очень жестко, а на разбитом асфальте приходится сбрасывать скорость из-за невысокой энергоемкости.

Колесные арки лишены шумоизоляции. Отчетливо слышно цоканье по голому металлу камешков, вылетающих из-под колес.

Комфортно на «китайце» можно ехать лишь по ровной трассе.

Атмосферный двигатель 1.5 обеспечивает автомобилю пристойную динамику. А владельцу помогает сэкономить на дорожном налоге.

Внутри тесно и непрактично

Однако багажник не такой уж вместительный – менее 400 л (у Весты почти на 100 литров больше). Да еще и спинка второго ряда не складывается – о перевозке длинномеров придется забыть.

Силуэт не обманул – в салоне действительно тесно. Водитель и передний пассажир постоянно толкаются локтями. Сзади втроем вынести долгую поездку будет тяжело.

Оснащение не столько бедное, сколько странное. Медиасистема радует четкой картинкой и быстрыми реакциями на нажатия. При включении правого поворотника на экране появляется изображение с боковой камеры. В крыше есть люк, слева от рулевой колонки расположена кнопка системы старт-стоп.

В салоне – сплошь жёсткий пластик. Руль регулируется только по углу наклона.

При этом рулевая колонка не регулируется по вылету – к «баранке» приходится тянуться. Боковинам подушки передних сидений водительского и пассажирского сидений не хватает жесткости.

И что особенно странно – отсутствуют обязательные для наших зим обогревы. Даже передние сиденья лишены такой функции. Не говоря уже про ветровое стекло и руль.

На втором ряду хватает места для ног, пол практически ровный. Но по ширине места очень мало.

Конкурент Весте?

Многие недостатки китайскому седану можно простить, будь он подешевле. Цены на Changan Alsvin – 1,75-1,8 млн рублей.

Примерно столько же стоит Лада Веста. Однако «китаец» уступает ей и по ездовым качествам, и по эргономике, и по оснащению. По характеристикам ближе к Гранте, которая значительно дешевле.

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