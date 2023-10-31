Иномарка по цене Весты – тест самого дешевого «китайца»

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«За рулем» протестировал самый дешевый на российском рынке китайский автомобиль

Сил мало, но едет хорошо

600 л.с., 3,9 с до 100 км/ч, 555 км на одной зарядке: кроссовер – чума!

На Changan Alsvin устанавливают 1,5-литровый атмосферник мощностью 98 л.с. и пятиступенчатый робот.

Несмотря на скромные показатели, мотор бодро разгоняет машину. Лучше всего он раскрывается на высоких оборотах. Однако и на низах не ощущаешь дефицита тяги.

Динамику не сильно портит даже пятиступенчатый преселектив с двумя «мокрыми» сцеплениями. По скорости переключений он напоминает более простую и медлительную коробку с одним сцеплением, вроде АМТ, которую раньше устанавливали на Весты.

Средний расход топлива составляет 8 л/100 км. Причем мотор потребляет бензин АИ-92 – большой плюс при нынешних ценах на горючее.


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Шасси надо дорабатывать

Руль на «китайце» неинформативный и непривычно «длинный» (больше трех оборотов) по современным меркам руль. Электроусилитель снижает усилие, но делает это странно. В нулевом положении руль наливается тяжестью, а при поворотах не оказывает никакого сопротивления. При правильной настройке всё должно быть наоборот.

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При этом у автомобиля посредственная плавность хода. На отбой подвеска срабатывает очень жестко, а на разбитом асфальте приходится сбрасывать скорость из-за невысокой энергоемкости.

Колесные арки лишены шумоизоляции. Отчетливо слышно цоканье по голому металлу камешков, вылетающих из-под колес.

Комфортно на «китайце» можно ехать лишь по ровной трассе.

Атмосферный двигатель 1.5 обеспечивает автомобилю пристойную динамику. А владельцу помогает сэкономить на дорожном налоге.
Атмосферный двигатель 1.5 обеспечивает автомобилю пристойную динамику. А владельцу помогает сэкономить на дорожном налоге.

Внутри тесно и непрактично

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Однако багажник не такой уж вместительный – менее 400 л (у Весты почти на 100 литров больше). Да еще и спинка второго ряда не складывается – о перевозке длинномеров придется забыть.

Силуэт не обманул – в салоне действительно тесно. Водитель и передний пассажир постоянно толкаются локтями. Сзади втроем вынести долгую поездку будет тяжело.

Оснащение не столько бедное, сколько странное. Медиасистема радует четкой картинкой и быстрыми реакциями на нажатия. При включении правого поворотника на экране появляется изображение с боковой камеры. В крыше есть люк, слева от рулевой колонки расположена кнопка системы старт-стоп.

В салоне – сплошь жёсткий пластик. Руль регулируется только по углу наклона.
В салоне – сплошь жёсткий пластик. Руль регулируется только по углу наклона.

При этом рулевая колонка не регулируется по вылету – к «баранке» приходится тянуться. Боковинам подушки передних сидений водительского и пассажирского сидений не хватает жесткости.

И что особенно странно – отсутствуют обязательные для наших зим обогревы. Даже передние сиденья лишены такой функции. Не говоря уже про ветровое стекло и руль.

На втором ряду хватает места для ног, пол практически ровный. Но по ширине места очень мало.
На втором ряду хватает места для ног, пол практически ровный. Но по ширине места очень мало.

Конкурент Весте?

Многие недостатки китайскому седану можно простить, будь он подешевле. Цены на Changan Alsvin – 1,75-1,8 млн рублей.

Примерно столько же стоит Лада Веста. Однако «китаец» уступает ей и по ездовым качествам, и по эргономике, и по оснащению. По характеристикам ближе к Гранте, которая значительно дешевле.

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За РулемВиноградов Александр
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