Нормальные иномарки взамен «китайцев» – 4 модели, которые можно купить прямо сейчас

Эксперт «За рулем» назвал лучшие авто параимпорта от 2,5 млн

Параллельный импорт умирает?

С января по август по схеме параллельного импорта в Россию ввезли около 68 тысяч автомобилей. За этот же период продали почти 607 тысяч новых машин. То есть, доля параллельного импорта в общем котле составила примерно 11%.

Но в августе параллельный импорт серьезно прищемили, подняв ставки утильсбора на все ввозимые юрлицами в страну автомобили.

С октября еще и ограничили главное послабление, позволявшее ввозить незнакомые нам модели без оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Вместо него с прошлого года использовали Заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС), изобретенное специально для оживления параллельного импорта. Для его получения не требуется согласия производителя и сертификационных испытаний.

Серый импорт остается – любую модель по-прежнему можно купить если не «живьем», то под заказ. Но «серая» доля на рынке настолько несущественна, что ею можно пренебречь.

Что касается параимпорта, то поток новинок заметно обмелел уже в августе – под давлением новых ставок утильсбора. Но полностью не иссяк.

Skoda Kodia q GT

Цена: в пределах от 4,35 до 5,89 млн рублей. Привод передний или полный. Обычную версию Кодиака сейчас предлагают за 3,7-3,9 млн, но это остатки машин еще 2022 года выпуска.

Заряженная версия Кодиака — разработка Шкоды для китайского рынка. В Китае его и выпускают с прошлого года.

От базовой модели отличается купеобразным кузовом – он чуть ниже и короче, иным и более богатым салоном. А вот набор агрегатов хорошо знакомый: двухлитровые наддувные моторы (186 или 220 л.с.) сочетаются с семиступенчатым роботом DSG.

Такая комбинация требует тщательного ухода и выполнения всех регламентных операций по обслуживанию, включая адаптацию настроек DSG по мере износа сцепления. Успешно прослужит два года (дилеры дают такую гарантию), даже три или пять, но под описание «надежно и долговечно» в целом не попадает.

Оснащение версии GT очень щедрое и фактически близкое к премиальному: обширный набор ассистентов водителя, спортивные кресла, полностью цифровая панель приборов, панорамная крыша и так далее.

На наших дорогах будет выглядеть эксклюзивно.

Volkswagen Bora

Одна из немногих сравнительно доступных моделей параимпорта: сейчас предлагают за 2,56 млн рублей, без учета акций, скидок, трейд-ин и прочих возможных скидок.

Бору продавали еще весной, но только в топовых комплектациях. В августе привезли версию попроще – с тканевым салоном, без люка в крыше, мультируля. Однако в новых реалиях она стала чуть дороже.

Bora четвертого поколения существует только на китайском рынке. По общей инженерии и набору агрегатов родственна Шкоде Октавии.

Доступна версия с атмосферным мотором 1.5 MPI (113 л.с.) в паре с классическим гидроавтоматом Aisin. Двигатель с распределенным впрыском, но все равно довольно сложен, зажат по экологии и, скорее всего, рано начнет подъедать масло. С точки зрения надежности и простоты обслуживания этот дуэт всяко лучше, чем наддувный 1.4 с роботом DSG.

Главный недостаток – машина никак не адаптирована под российские условия. В частности, сохранила штатный для Китая дорожный просвет 130 мм, что делает ее ограниченно годной вне асфальта.

Infiniti QX55

Скучали по японскому «премиуму»? Он у нас снова есть. Цена сильно зависит от места продажи: на Дальнем Востоке есть экземпляры за 5,5 млн рублей, в Москве доходит до 7 млн.

Происхождение полноприводного кросс-купе китайское. Хотя два года назад, когда QX55 дебютировал, его предлагали у нас официально – и раньше, чем он появился в Китае. Кстати, от 4,32 млн рублей, так что и сегодняшние цены выглядят вполне разумными.

Турбомотор 2.0 для российского рынка «развивал» 249 л.с., выгодных по налогам. Сейчас этот же мотор представлен в версиях 268 и 272 л.с. Сочетается только с вариатором Jatco JF017E, заточенным на момент до 380 Н.м.

Двигатель, как уверяют, очень надежный. В чем есть сомнения – уж больно сложен. В частности, применены инновационная система изменения степени сжатия (впервые в мире), комбинированный впрыск топлива и способность работать по циклам Отто или Аткинсона. Ресурс главных агрегатов мы бы оценили в 200-220 тысяч км, вряд ли больше. И не стоит все время разгоняться до сотни за 7,3 секунды – CVT не выдержит.

Передовых решений в конструкции вообще немало: к примеру, у руля нет механической связи с подвеской, связь цифровая, фары только матричные светодиодные и так далее. Оснащение тоже богатое. Вопрос только один: как и где всё это чинить, если оно ненароком выйдет из строя?

Kia Sportage

Цены: от 4 млн рублей за переднеприводную версию, от 4,4 млн за полноприводную. В Казахстане минимальная цена чуть выше 13 млн тенге, в рублях это около 2,7 млн.

Параллельный импорт уже доставлял китайский бюджетный вариант Спортейджа — Sportage Ace. Это освеженная вариация старого Hyundai ix35 сугубо для китайского рынка. В Казахстане же выпускают настоящий корейский Sportage пятого поколения (с 2022 года), и эти машины тоже попали к нам.

В феврале прошлого года первую партию для российского рынка собрали в Калининграде, после чего по известным причинам выпуск остановился. А продавали их тогда от 2,6 млн до 5 млн рублей.

Из Казахстана привозят (судя по ценам) не самые крутые комплектации. Топовая версия с мотором 2.5 Smartstream и восьмиступенчатым автоматом у нас стоила бы порядка 6,5 млн.

Механических трансмиссий нет в наличии даже у дилеров костанайского завода Allur – собирают машины только с автоматами. В привычном нам сочетании атмосферника 2.0 (G4NL, 150 л.с.) и проверенного шестиступенчатого гидроавтомата A6MF1. И это хорошо – агрегаты надежные и изученные. Смело можно брать.

4 новых модели от 1,5 млн рублей с атмосферными моторами и надежными автоматами тут

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