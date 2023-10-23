Эти машины чаще всего ввозили по параллельному импорту

Чаще всего по «серой» схеме ввозили японские, корейские и немецкие машины

С начала года каждый восьмой проданный в России автомобиль ввезли по параллельному импорту, об этом говорят данные «Открытия авто» и «Автомаркетолога».

За 9 месяцев 2023 года в стране продано 102 395 «параллельных» автомобилей или 13% от общего объема проданных в стране в этот период, отмечается в исследовании.

Всего за 9 месяцев в России было реализовано 784,1 тыс. машин, включая официальные продажи и неофициальный импорт.

Среди них:

японские (34,6 тыс., 34%)

корейские (31,4 тыс., 31%)

немецкие (21,2 тыс., 21%).

Самыми распространенными брендами стали: Toyota (17 тыс.), Hyundai (15,6 тыс.) и Kia (15 тыс.).

Однако в сентябре спрос на «параллельки» сократился на 13%, всего было импортировано 13 тыс. таких авто. Соответственно упала и доля таких автомобилей на рынке - до 11% (в августе была 13%). Это самый низкий показатель с начала года.

Упал ввоз авто практически из всех стран, кроме КНР, говорится в исследовании.

Лидируют в сентябрьском рейтинге все те же Toyota (2,3 тыс.), Kia (1,5 тыс.) и Hyundai (1,4 тыс.). Впервые в ведущую десятку вошли китайские Zeekr (646 авто) и Li Xiang (497 авто), которые заняли 6-е и 9-е места соответственно.

Эксперты ожидают дальнейшего замедления темпов регистрации машин, поставленных по параллельному импорту до 9-10% от всего объема продаж в месяц.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС