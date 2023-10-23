#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Топ-3 самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке РФ составили китайские машиныТоп-3 самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке РФ составили китайские машины
Geely Monjaro возглавил рейтинг самых...
В Петербурге зарегистрировано 5768 новых машин — в два раза больше, чем в 2022 годуВ Петербурге зарегистрировано 5768 новых машин — в два раза больше, чем в 2022 году
Петербург установил в сентябре месячный рекорд...
Dongfeng M-HeroМощный «китайский Hummer» от марки Dongfeng уже скоро появится на авторынке России
Dongfeng M-Hero оснащен четырьмя...

Эти машины чаще всего ввозили по параллельному импорту

Чаще всего по «серой» схеме ввозили японские, корейские и немецкие машины

С начала года каждый восьмой проданный в России автомобиль ввезли по параллельному импорту, об этом говорят данные «Открытия авто» и «Автомаркетолога».
За 9 месяцев 2023 года в стране продано 102 395 «параллельных» автомобилей или 13% от общего объема проданных в стране в этот период, отмечается в исследовании.

Всего за 9 месяцев в России было реализовано 784,1 тыс. машин, включая официальные продажи и неофициальный импорт.

Среди них:

  • японские (34,6 тыс., 34%)
  • корейские (31,4 тыс., 31%)
  • немецкие (21,2 тыс., 21%).

Самыми распространенными брендами стали: Toyota (17 тыс.), Hyundai (15,6 тыс.) и Kia (15 тыс.).

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Дилерам помогут выкупить авто у производителей

Однако в сентябре спрос на «параллельки» сократился на 13%, всего было импортировано 13 тыс. таких авто. Соответственно упала и доля таких автомобилей на рынке - до 11% (в августе была 13%). Это самый низкий показатель с начала года.

Упал ввоз авто практически из всех стран, кроме КНР, говорится в исследовании.

Лидируют в сентябрьском рейтинге все те же Toyota (2,3 тыс.), Kia (1,5 тыс.) и Hyundai (1,4 тыс.). Впервые в ведущую десятку вошли китайские Zeekr (646 авто) и Li Xiang (497 авто), которые заняли 6-е и 9-е места соответственно.

Эксперты ожидают дальнейшего замедления темпов регистрации машин, поставленных по параллельному импорту до 9-10% от всего объема продаж в месяц.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0