Водителям перечислили проблемы после покупки китайских электромобилей по параимпорту

Курушин: ввозимые по параимпорту электрокары из КНР грозят владельцу отзывом ПТС

Ввозимые по параллельному импорту электромобили из Китая опережают по продажам марки, поставляемые на авторынок РФ официально. О том, какими проблемами может обернуться владение этими машинами, рассказал учредитель компании Neo Cars Анатолий Курушин.

В частности, он рассказал о «серых» схемах с занижением ввозных таможенных пошлин. По словам Курушина, в Киргизии занижение пошлин по электромобилям составляет минимум 40%, а по автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — 80%. В Казахстане доходит до 40%, в Белоруссии — до 50%, это чревато тем, что все подобные сделки могут признать фиктивными и отозвать ПТС.

Второй проблемой является обслуживание и ремонт ввезенных по параллельному импорту автомобилей. Дело в том, что для некоторых моделей запчасти очень дорогие. Покрытие этих расходов может лечь на дилера или страховую компанию, объясняет Курушин. При этом китайские электромобили, как правило, не русифицированы, а часть их сервисов работает на территории России некорректно.

В частности, у электромобилей и гибридов Voyah, завезенных по параллельному импорту, при обновлении гасли экраны. Поэтому владельцы машин были вынуждены обращаться к официальному поставщику этой марки для перепрошивки.

В пресс-службе Voyah предупреждают, что покупка электрокара у несертифицированного дилера или частного лица чревата негативными последствиями для конечного покупателя. Речь идет об отсутствии официальной гарантии от завода-изготовителя. Другими словами, водитель лишается возможности обслужить и отремонтировать электромобиль в рамках гарантийных обязательств.

Могут возникнуть проблемы с программным обеспечением, работающим только при подключении оригинального софта и оборудования. При этом ПО может не соответствовать интегрированным в электромобиле функциям, а у прошивки не будет русскоязычного интерфейса. К тому же «серые» модели не соответствуют качеству и могут отличаться по комплектациям и техническим характеристикам.

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Источник: Iz.ru

Фото: Unsplash