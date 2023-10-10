Все затраты лягут на плечи покупателей: эксперты об ограничениях параимпорта

Автоэксперты рассказали о последствиях ограничений параллельного импорта в РФ

Автопроизводители, планирующие работать на авторынке РФ, будут оформлять свидетельство на соответствие автомобиля требованиям технического регламента Таможенного союза (ОТТС). Эти затраты предсказуемо лягут на плечи покупателей. Эксперты автоотрасли рассказали о последствиях ограничения параллельного импорта в РФ.

С 1 октября 2023 года в РФ изменились правила ввоза автомобилей, согласно которым запрещен параллельный импорт автомобилей, производители которых не прекращали официальные поставки в нашу страну. В Минпромторге РФ пояснили, что теперь оформить Заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС) можно только на модели тех брендов, которых уже нет на авторынке России.

Есть два способа прохождения таможни при ввозе автомобиля в РФ: физлица могут получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). При его оформлении предусмотрена льготная ставка утилизационного сбора. Но за год можно ввезти только один автомобиль, а продать его можно только спустя год.

ЗОЕТС — это еще один способ ввоза машины, свидетельство выдается юрлицу без согласия правообладателя, рассказывает президент группы компаний «Автодель» Михаил Смолянов. После этого автомобиль продается российскому покупателю. Но по такой схеме можно купить только те бренды, которые ушли с рынка РФ.

Автомобили придется брать у официальных дистрибьюторов, получивших ОТТС, или физические лица могут завезти их в частном порядке по СБКТС, уточняет Смолянов. Растаможка физлицу обойдется минимум на 10% дешевле, но утилизационный сбор составит порядка 300-400 тысяч рублей. Но это все равно дешевле, чем у дилеров, констатирует Смолянов.

«Если официально автомобиль стоит 9 млн, на неофициальном рынке его можно купить за 7 млн рублей», — уточняет эксперт.

Эксперт авторынка Равиль Галеев подчеркивает, что производители, которые продолжат работать на российском рынке, будут вкладывать средства в ОТТС, а свои затраты они переложат на плечи покупателей.

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Источник: Gazetacrimea.ru

Фото: Официальный Tekegram-канал Транспортной группы FESCO