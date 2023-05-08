Параимпорт 2023: ждем новых Renault и Kia

Минпромторг в марте расширил перечень параллельного импорта еще на 12 автомобильных марок.

Пик активности параллельного импорта пришелся на зиму. По разным оценкам, с ноября по март этим путем в Россию ввезли до 20 тысяч новых машин. Большей частью – из Китая. Но весной иссяк поток сообщений о появлении в продаже действительно ожидаемых новинок и поступлении значительных партий – от 100 штук и более. Почти всё, что завезли зимой, доступно в салонах дилеров и сейчас. Продажи не описать термином «оторвали с руками» – берут, но отнюдь не сметают с прилавков.

Так что, параллельный импорт заглох? А как же расширение перечня марок, разрешенных для ввоза этим способом? Увидим ли мы автомобили Renault, Hyundai, Dacia и Opel?

Импорт в цифрах

Полноценной статистики по параимпорту пока нет, но общие пропорции оценить можно. Агентство «Автостат» поделилось итогами анализа выдачи электронных ПТС. В январе в Россию по схеме параллельного импорта привезли 5096 новых машин: из них 2081 напрямую из стран, где их произвели, 1821 из Казахстана, 304 из Киргизии, 257 из Армении.

Всего же новых машин в январе появилось около 45 тысяч штук. Основная масса – те, что выпустили у нас или ввезли в готовом виде компании, торгующие официально. Около 10% – «серый» импорт, то есть ни официальный, ни параллельный. Некие частные лица где-то покупают, привозят и продают. В прошлом году из 443 тысяч ввезенных машин половину – 221 тысячу – доставили именно физлица. Правда, новых авто среди них мало, доминируют подержанные. Крупнейший источник новых машин «серого» импорта, по всей видимости, ОАЭ.

Из всего этого следует, что в период зимнего расцвета параллельный импорт обеспечивал не более 12% нашего рынка новых машин. И тенденций к росту не видно. Напротив, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что параимпорт постепенно перейдет в серую зону. По банальной причине: растаможка для физлиц проще и дешевле, чем для юридических. Ну и еще из-за возникновения новых помех под давлением западных «партнеров». В частности, Турция регулярно ограничивает транзит санкционных товаров.

Всё решает цена

С введением санкций и уходом «недружественных» компаний из России осиротела ценовая ниша от 1 до 2 млн рублей. Прежде за эту цену покупали под миллион машин в год, в том числе таксопарки.

Наполняли нишу Polo, Rio, Solaris, Logan, Rapid, Duster и другие сравнительно недорогие и самые продаваемые модели. Теперь их нет (за прежнюю цену), и обитают здесь Лады, Нивы, УАЗы да пяток самых простых кроссоверов китайского происхождения.

Ожидания, что параллельный импорт покроет дефицит именно в этой нише, не оправдались . И, наверное, не могли оправдаться – ввоз новой машины по этой схеме почти удваивает ее цену. Дилеров интересует наибольшая маржа, им предпочтительнее ввозить меньше, а продавать дороже. Грубо говоря, эффективнее продать десять Мерседесов, чем сто Логанов. Поэтому почти всё, что привозят параллельным импортом (да и «серым» тоже), – это ценовой сектор от 2 до 5 млн рублей. Доступно далеко не всем покупателям.

Да и зачем ввозить окольными путями что-то этакое за 2–3 млн рублей, если предложений по этой цене сейчас навалом благодаря официальной работе множества китайских компаний?

ЧТО ВЕЗУТ И ОТКУДА

Hyundai Bayon – переднеприводный кроссовер, чуть более компактный, чем Creta. В Европе известен как Hyundai Kona, в Китае – как Hyundai Encino. К нам попадает из Казахстана, где его собирают крупноузловым методом. Цена: от 2,2 млн рублей.

Атмосферный мотор 1.4 (100 л. с.) в сочетании с семиступенчатым роботом. Версия с МКП наших дилеров не привлекает. Нормальная машина, если не считать робота: сколько он протянет?

Hyundai Bayon Suzuki Ciaz

Какие-то ходы в Индию у наших дилеров всё же есть. В Китае эта машина называется Suzuki Alivio, но к нам попала именно индийская версия – Suzuki Ciaz, собранная на СП Maruti Suzuki India. Слово Maruti продавцы из официального названия модели выкинули. Цена: 1,8–2,0 млн рублей.

Создана на основе SX4, проста и незатейлива. Бензиновый атмосферник 1.5 (105 л. с.) с гидроавтоматом заимствованы у Suzuki Jimny. Теоретически – отличное по надежности и ресурсу сочетание.

Скучаете по Тигуану? Вот вам Volkswagen Tayron – детище китайского СП FAW-Volkswagen. По сути, перелицованный Tiguan с передним приводом.

Комбинация мотор-коробка до боли знакома по Фольксвагенам и Шкодам – наддувный 1.4 TSI и робот DSG7. Комплектация у всех привезенных в Россию машин единственная, близкая к максимальной. Цена – от 3,4 млн рублей.

Volkswagen Tayron Toyota Avanza

Упрощенная версия Daihatsu Xenia/Toyota Avanza для рынка Юго-Восточной Азии – это Toyota Rush. Сделана в Индонезии. Цена: от 2,35 млн рублей.

Почти во всех наших салонах позиционируется как внедорожник, хотя в реальности это компактвэн (возможен семиместный салон), пусть и необычный. Рамный кузов, задний привод с неразрезным мостом, бензиновый атмосферник 1.5 (104 л. с.), архаичный четырехступенчатый автомат и клиренс 220 мм.

Вернутся ли Логаны, читайте на следующей странице.