4 практичные модели взамен «китайцев» – от 1,4 млн рублей

Ассортимент продаваемых у нас машин пополняется не только за счет параллельного импорта. Возвращаются марки, которые в свое время были представлены у нас официально.

Объемы поставок автомобилей по параллельному импорту растут. Однако общее число проданных машин, ввезенных по такой схеме, не так уж велико. За первые три месяца 2023 года реализовали около 20 тысяч – примерно 10% от всех проданных у нас автомобилей.

Недорогие машины ввозить нерентабельно – мал «навар». А дорогие не пользуются спросом – в салонах крупных сетевых дилеров полно машин, прибывших в ноябре-декабре прошлого года.

Поэтому весной уже нет потока сообщений о прибытии очередной партии новинок. Но кое-что продолжает поступать.

Hyundai Accent

Под этим названием в Казахстане выпускают и хорошо знакомый нам Solaris. Кузов для него, кстати, еще зимой делали на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Цены: 1,8-2,0 млн рублей.

Никаких существенных особенностей у Солярисов крупноузловой казахстанской сборки нет. В салоны поступают машины с точно теми же агрегатами, что официально продавали у нас: атмосферный мотор 1.4 (100 л.с.) или 1.6 (123 л.с.), шестиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат.

Отличия от наших только в нюансах комплектаций.

Цена выглядит немного задранной. В конце прошлого года Hyudai Solaris и Kia Rio еще российской сборки продавали за 1,5-1,7 млн рублей. Видимо, надо привыкать к тому, что дешевле если и будет, то очень нескоро.

В Казахстане Accent 1.6 с автоматом сейчас стоит 9,89 млн тенге – в рублях это 1,77 млн. Понятно, что у нас будет дороже.

IKCO Tara

Модернизированный и перелицованный клон Peugeot 301/Citroën C-Elysеe — колесная база и габариты совпадают. По цене прямой конкурент Весты: 1,4 млн рублей.

Компания «Рольф» стала эксклюзивным представителем иранского бренда Iran Khodro (IKCO) в России и намерена продавать три модели. Все они официально прошли сертификацию.

Две из них появились в продаже еще зимой – седаны Tara и Dena+. Правда, только в нескольких салонах Ростова-на-Дону (Don Motors). А доступны прямо сейчас и новые машины 2022 года выпуска.

Tara дешевле, чем Dena+. Продают ее в фиксированной комплектации: мотор 1.6 (113 л.с.) с шестиступенчатым автоматом. Оснащена недурно: круиз-контроль, камера заднего вида, люк, кондиционер.

Мотор – не из ужасного семейства EP6. Агрегат ведет родословную от архаичного TU5 (EP5) – чугунный блок, распределенный впрыск.

Автомат - модернизация французской же коробки AT6, которая, в свою очередь, сделана из японской Aisin TF-70SC.

Теоретически, надежное и живучее сочетание. Но нам пока ничего не известно про особенности иранской сборки.

Для Тары с автоматом базовая цена составляет 1,7 млн рублей. И это существенно дороже, чем автомобиль, ввезенный по параллельному импорту.

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