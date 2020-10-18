У всех троих: VW Polo, Lada Vesta и Hyundai Solaris — моторы 1.6 и автоматическая коробка передач. В случае с Вестой — вариатор. Комплектации — сопоставимые по наполнению.
Внешне выигрышнее смотрится Поло — впервые на B-классе стоит полностью светодиодная оптика. У Hyundai реализация попроще. В «базе» — галогенки, а противотуманки сделаны на лампах накаливания. В дорогом исполнении светодиоды отвечают за ближний, дальний и ходовой свет. Ну а Весте похвастаться нечем — здесь только галоген.
По управляемости в лидерах снова Polo — немцы по-прежнему знают толк в автомобилях! Solaris уступает немного — больше «нервничает» в поворотах. Веста стала значительно лучше, хотя и проигрывает этим двоим, но чуть-чуть.
По уровню шума проигрыш ощутим — замеры показали, что на 60 км/ч в салоне стоит такой же шумовой фон, как у Polo на 100 км/ч — тут разница огромная.
А по вместительности багажника преимущество опять у «немца» — он настолько просторный, что забрасывай вещи хоть с размаху.
Lada Vesta
Эксперты «За рулем» протестировали все три автомобиля, и среди плюсов Весты отметили:
- идеальный баланс управляемости и плавности для наших дорог
- просторный салон
- удобное водительское сиденье
- отличную обзорность.
Подкачали невнятный дисплей маршрутного компьютера, дешевый пластик в отделке и бедноватые фары.
Hyundai Solaris
У Соляриса в плюсах:
- хорошая динамика
- возможность заказать штатный «Яндекс»
- регулировка поясничного упора доступна уже в «базе».
А вот задние пассажиры жалуются — салон для них тесноват.
Volkswagen Polo
Поло хорош по многим параметрам. Главные плюсы:
- отличная управляемость
- просторный салон
- всегда чистая камера заднего вида
Если придираться — подвеска кажется слегка жестковатой, а внешние зеркала могли бы быть и побольше.
По сумме баллов в нашем тесте победил Поло, на втором месте Vesta, на третьем — Solaris. Впрочем, разница лишь в десятых долях, все автомобили сопоставимые. При этом Веста, которая участвовала в нашем тесте, стоила 985 900 рублей, Солярис — 1 120 000 рублей, а лидер оказался самым дорогим — Поло обошелся бы в 1 265 400 рублей.