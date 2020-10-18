Решать будет цена.

У всех троих: VW Polo, Lada Vesta и Hyundai Solaris — моторы 1.6 и автоматическая коробка передач. В случае с Вестой — вариатор. Комплектации — сопоставимые по наполнению.

Внешне выигрышнее смотрится Поло — впервые на B-классе стоит полностью светодиодная оптика. У Hyundai реализация попроще. В «базе» — галогенки, а противотуманки сделаны на лампах накаливания. В дорогом исполнении светодиоды отвечают за ближний, дальний и ходовой свет. Ну а Весте похвастаться нечем — здесь только галоген.

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По управляемости в лидерах снова Polo — немцы по-прежнему знают толк в автомобилях! Solaris уступает немного — больше «нервничает» в поворотах. Веста стала значительно лучше, хотя и проигрывает этим двоим, но чуть-чуть.

По уровню шума проигрыш ощутим — замеры показали, что на 60 км/ч в салоне стоит такой же шумовой фон, как у Polo на 100 км/ч — тут разница огромная.

А по вместительности багажника преимущество опять у «немца» — он настолько просторный, что забрасывай вещи хоть с размаху.

Lada Vesta

Эксперты «За рулем» протестировали все три автомобиля, и среди плюсов Весты отметили:

идеальный баланс управляемости и плавности для наших дорог

просторный салон

удобное водительское сиденье

отличную обзорность.

Подкачали невнятный дисплей маршрутного компьютера, дешевый пластик в отделке и бедноватые фары.

Hyundai Solaris

У Соляриса в плюсах:

хорошая динамика

возможность заказать штатный «Яндекс»

регулировка поясничного упора доступна уже в «базе».

А вот задние пассажиры жалуются — салон для них тесноват.

Volkswagen Polo

Поло хорош по многим параметрам. Главные плюсы:

отличная управляемость

просторный салон

всегда чистая камера заднего вида

Если придираться — подвеска кажется слегка жестковатой, а внешние зеркала могли бы быть и побольше.

По сумме баллов в нашем тесте победил Поло, на втором месте Vesta, на третьем — Solaris. Впрочем, разница лишь в десятых долях, все автомобили сопоставимые. При этом Веста, которая участвовала в нашем тесте, стоила 985 900 рублей, Солярис — 1 120 000 рублей, а лидер оказался самым дорогим — Поло обошелся бы в 1 265 400 рублей.