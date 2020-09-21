Что взять за миллион: Веста, Polo, Solaris

Мы выбрали для теста лифтбек Volkswagen Polo с мотором 1.6 литра (110 атмосферных сил) и шестиступенчатым автоматом. У конкурентов те же 1.6 л: у Лады это 113 «лошадей» и вариатор, у Hyundai — 123 силы и АКП6.

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Седан Polo продавался лучше, чем лифтбек Rapid. Однако теперь он влез в кузов чешской машины. Мы выбрали для теста вариант 1.6 литра и 110 атмосферных сил плюс шестиступенчатый автомат. У конкурентов те же 1.6 л: у Лады это 113 «лошадей» (да-да, ниссановский мотор) и вариатор, у корейской машины — 123 и шестиступенчатый автомат.

— А кто из них новый-то?

Проходивший мимо парень оценивает наши машины любопытствующим взглядом. Действительно, в профиль Поло от Рапида теперь не отличить. С других ракурсов — можно. Спереди щедро раскрашенный хромом «гриль», сзади — переехавший на бампер и оголивший массив пятой двери номерной знак. Вот еще зеваки подошли… Людям нравится!

Volkswagen Polo Локализованный в Калуге в 2010 году седан быстро вытеснил европейский хэтчбек и до конца карьеры ходил в бестселлерах. Замена пришла на старой платформе, с прежними силовыми установками. Кузовом и салоном повторяет Шкоду Рапид. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (90 л.с.) — от 792 900 ₽

1.6 (110 л.с.) — от 877 900 ₽

1.4Т (125 л.с.) — от 1 069 900 ₽ Hyundai Solaris С января 2011 года производится в Санкт-Петербурге. Шесть лет спустя вышло второе поколение, из гаммы исчез малопопулярный хэтчбек. В начале 2020‑го презентовали рестайлинг с новыми фарами и решёткой радиатора. Агрегаты не менялись. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.4 (100 л.с.) — от 775 000 ₽

1.6 (123 л.с.) — от 881 000 ₽ Lada Vesta В 2015 году на рынок вышел седан. Позже предложили универсал и Cross-версию для обоих типов кузова. Есть метановое и спортивное исполнения. Сходит с конвейера в Ижевске. В течение полугода ожидается первый для модели рестайлинг. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (106 л.с.) — от 653 900 ₽

1.6 (113 л.с.) — от 785 900 ₽

1.8 (122 л.с.) — от 756 900 ₽

Как светят?

Солярису зимний рестайлинг изменений принес немного, да и машина настолько примелькалась на дорогах, что в детали уже никто не всматривается. Вот и я узнаю машину 2020 года только при взгляде спереди.

С Вестой всё понятно. Она на пороге первого в своей жизни фейслифта (ждем зимой-весной). За пять лет эффект новизны испарился, но Веста по-прежнему смотрится актуально. Дизайн Стива Маттина — это лучшее, что случилось с АВТОВАЗом в новейшей истории.

Главное технологическое приобретение посвежевших Поло и Соляриса — ­LED-фары. Светодиодная оптика спус­тилась в В‑класс! У Hyundai реализация попроще. В «базе» — галогенки, а противотуманки сделаны на лампах накаливания. Продвинутые фары с функцией подсветки поворотов — опция для средней комплектации Comfort или стандарт для топовой Elegance. Машина с ними тянет как минимум на 976 000 рублей.

Сенсация! Впервые на В‑классе стоит полностью светодиодная внешняя оптика. Только салон Поло подсвечивают лампы накаливания. Светодиоды Соляриса спереди отвечают за ближний, дальний и ходовой свет. Галогенные противотуманки бесполезны. Фарам Лады нечем похвастаться: в них только галоген. В качестве компенсации она светит диодами в салоне.

Polo, как и положено машине с немецкими корнями, покруче. Рефлекторные «леды» стоят даже на самой простой версии, а выше по иерархии меняются на линзованные с функцией всепогодного освещения (так красиво обозвали встроенные противотуманки, чтобы не было обидно за пустые бамперы). Минимум за лифтбек с технологичной оптикой — 1 012 400 рублей.

Поездил на Поло и Солярисе в темноте. Лучше галогена однозначно, и доплаты в 40–50 тысяч стоят. Но б удьте готовы к тратам, если попадёте в аварию без страховки. Тысяч на 60–70 рублей одна фара потянет легко! Есть повод задуматься: нужна ли самая нафаршированная комплектация?

Веста? Ей ничего не светит. Холодный голубой свет льется только с потолка в салоне. Но Лада в последнее время не отстает по оснащению от конкурентов, так что ждем светодиоды и у нее.

Как управляются?

Камеру защищает не только сама эмблема, но и еще одна персональная крышечка ­на объективе.

Управляемость? Это про Volkswagen. Чёткие реакции на руль, минимальные крены. А еще — самые породистые шины. В Калуге Polo обули в ContiPremiumContact 5 против вазовского Матадора и Kumho на «корейце». Так что надежное поведение в виражах — в немалой степени заслуга шин. В «тарированном» повороте на одинаковой скорости только Polo не пищит покрышками.

Вот только жестковато на кочках! Polo самый тряский, на грани дискомфорта. Перед покупкой не пожалейте времени на тест-драйв — обязательно с проездами через «лежачих» .

Polo стабилен на ходу и не заставляет жалеть о продолжении карьеры на старой платформе PQ25. Стабильность VW Polo в повороте — заслуга не только выверенного шасси, но и породистых штатных шин Continental.

Solaris уступает совсем немного. ­ Чуть больше кланяется асфальту в поворотах, зато мягче отрабатывает его дефекты. И всё же чувствуется недоотточенность шасси. В неровных скоростных дугах Polo невозмутим, а Solaris слегка нервничает кормой.

И в Солярисе заметно шумнее. Звуки прорываются, главным образом, через колесные арки. Я не только о гуле шин, но и о громкой работе подвески. Шумомер подтвердил: в салоне Соляриса на 60, 80 и 100 км/ч уровень на 2–3 дБ выше, чем в Polo. Это много.

По фото не видно, но в поворотах Solaris кренится сильнее Polo. Сиденье аморфнее и за руль приходится держаться крепче. Solaris громко отрабатывает неровности и шумноват в целом. Сзади обновленный седан едва выдают бампер и слегка подретушированные фонари.

Оптимальный баланс в работе ходовой части — это к Весте. Любые неровности переваривает с невозмутимостью Терминатора. Но если на прежних Ладах лучше было не помышлять о быстрых поворотах, то сейчас — пожалуйста. Электроусилитель обеспечивает вменяемую обратную связь, а если вместо Матадора в заводской комплектации «попасть» на породистые шины Pirelli, будет ещё лучше.

Однозначное поражение Веста потерпела в замерах уровня шума. На 60 км/ч в салоне стоит такой же шумовой фон, как у Polo на 100 км/ч. Разрыв при одинаковой скорости составляет 4–5 дБ, это огромная разница!

Веста индифферентна к любым дефектам асфальта и не пасует в поворотах. Даже на фоне иномарок — хороший уровень. Крены Весты близки к Солярису, однако за счет лучшего сиденья водителю более комфортно.

Сколько поместится в багажник?

Сложно сказать, что заставляло россиян отдавать предпочтение менее практичному Polo-седану вместо Рапида с огромным зевом багажника. Скорее всего, цена. Skoda, поправ иерархию, стоила подороже и оборудования предлагала больше. В нашей троице симпатии в грузоперевозках однозначно на стороне Polo — забрасывай багаж хоть с размаху!

Volkswagen Polo

Сиденьям с отличным профилем недостает регулировки в области поясницы. Обогрев ­двухступенчатый.

Сидеть сзади приятнее всего в Polo. Тут всего в достатке. Сзади можно одновременно поставить и обогрев, и два зарядных слота.

Solaris компенсирует меньший проем функцией автоматического открывания багажника — конечно, если машина оснащена пакетом Prestige. Подходишь вплотную, ждешь несколько секунд, машина распознает брелок-метку и распахивает створку. У нее, правда, никакого электропривода, чистое железо. Так что зимой под тяжестью снега трюк может и не сработать. Но летом — красота: зная о предстоящей закупке продуктов в одни руки, я отправился в гипермаркет именно на Солярисе.

Hyundai Solaris

У передних сидений поясничная опора регулируется электроприводом. На фоне конкурентов — не спасает.

Сидеть в Солярисе сзади тесно. Жмет в коленях, давит ­потолок. Задний разъем придется делить на двоих. Клавиши обогрева сиденья — на дверях.

У Весты нет ни карманов, ни крючков, ни дополнительных удобств. И крышка сама не поднимается ни на сантиметр. Если нужно возить грузы — берите Весту SW. Собственно, половина покупателей так и делает.

Лада Веста

Трехцветная отделка комплектации Exclusive выглядит шикарно. Поясничный упор имеет три положения, но не всегда удерживается в выступающем положении от контакта со спиной.

Веста гостеприимна к задним седокам. Разве что темновато за счет штатной тонировки и черного потолка. Задним пассажирам не придется драться за электричество: одному — USB, второму — розетка на 12 В.

А что пассажиры говорят?

Обитателям второго ряда хуже всего в Солярисе. Вроде бы в такси Солярисов большинство, и сзади должно быть просторно, но нет — он самый тесный в троице. Из удобств — двухступенчатый обогрев и USB-разъем для подпитки гаджетов. Согласен, года три назад мы в В‑классе о таком и не помышляли. Но на сегодняшний день такой набор уже жидковат. Даже на третьем подголовнике по центру сэкономили — ставят лишь в максимальную комплектацию. У соперников он идет по умолчанию.

Volkswagen Polo

Выбрать две старшие комплектации Polo из четырех стоит хотя бы за возможность получить массу удобств багажника. И то придется доплатить сверху. По замерам тут 464 л под шторкой. Встык с полноразмерной запаской лежит вместительный органайзер.

Веста гораздо просторнее. Иной хэтчбек классом выше не предоставит столько места. А в дорогих комплектациях есть и обогрев заднего сиденья, силовой разъем USB, подлокотник и подстаканники.

Hyundai Solaris

При одинаковом заявленном объеме с Вестой (480 л) мы намерили у Соляриса 420 л. В роли запасного колеса докатка. Пространство вокруг облагораживать не стали, да и немного его.

Polo по простору не хуже Весты. Мне при 186 см и посадке «сам за собой» осталось даже больше пространства над головой. Вот он, лучший вариант для такси: и багажник, и заднее сиденье — всё превосходное.

Старый Polo был небогат на атрибуты комфорта для второго ряда. Сейчас другое дело: слотов для зарядки два (готовьте шнур USB-C), в спинке сиденья за подлокотником есть лючок для длинномеров.

Лада Веста

Багажник Лады готов принять 436 л при заявленных 480. Из удобств — только свет. Встык с полноразмерной запаской лежит вместительный органайзер.

Эргономика и функции

И как немцам это удается? Только сел, а уже словно у себя дома. Сиденье Polo плотно обнимает валиками боковой поддержки и не оставляет без опоры плечи. Набивка — оптимальной жесткости. Степеней прожарки — две. Спортивного вида баранка приятно пружинит мягким ободом. Обогрев руля — аж трехступенчатый!

Цифровую комбинацию приборов Polo из доступных машин получил первым. На мой взгляд, основная фишка такого инструментария — в возможности вывести на всю площадь карту навигации. А Volkswagen ее не дает. Даже Android Auto и Apple CarPlay не поддерживает. Есть только протокол App-Connect. Хотя мультимедийная составляющая самая щедрая: цветной экран 6,5 дюймов с красочным и быстрым меню стоит в «базе».

Volkswagen Polo

Неожиданное упрощение — отсутствие динамической разметки. Зато парктроник очень нагляден. Привилегия Polo — цифровая приборка. Выглядит неплохо, но функционалом небогата.

Цветной отдельно стоящий дисплей — базовое оснащение. За доплату диагональ увеличат с 6,5 дюйма до 8 (на фото).

В продуманном салоне с самым приличным пластиком удивила экономия на микролифте потолочных ручек — шарахают по потолку, несолидно. Всё остальное тип-топ, даже дверные подлокотники отделаны мягкими накладками.

Покупай я Solaris — взял бы в комплектации с простой «головой», которая из панели не выпирает. Цветной планшет на восемь дюймов только усиливает таксишные ассоциации. Ищу знакомый значок «Яндекса», чтобы проверить на зависания. А его нет. Оказывается, по умолчанию ставят только поддержку Android и Apple, а за отечественный софт надо отдать 10 тысяч сверху. И только для машин в полном фарше за 1,2 млн рублей. Спасибо, я уж лучше со своего не тормозящего смартфона.

Hyundai Solaris

У камеры средненькое разрешение и подвижная разметка. Толковый инструментарий при рестайлинге облагородили в мелочах: шрифт, цвета, ­клетчатая подложка циферблатов.

В топ-версиях дисплей вырос с семи дюймов до восьми и решил, что ему необязательно ­вписываться в панель.

Сиденье «корейца» похуже разве что на фоне Polo. Боковые валики развалились пошире и набивка мягче. Зато есть регулировка поясничного упора, которой не хватает в Фольксвагене. Причем с электроприводом и во всех версиях.

А где разрекламированное электроскладывание зеркал? Прайс-лист разъясняет: надо раскошелиться на лимитированную серию ProSafety, а это 1 212 000 рублей с учетом доплаты за цвет. Дороговато, и обязательным элементом прилагается «кожаная» обивка сидений, с которой в бюджетном сегменте дела лучше не иметь — некомфортная, быстро теряет товарный вид.

У старого Polo привод складывания зеркал появился после рестайлинга, а на новой машине его убрали. Вот те раз! В итоге с удобной опцией осталась только Веста. И стоит гуманно (на машинах от 941 900 рублей), и реализация грамотная. Привод срабатывает от клавиши на ключе или на двери, а в рабочее положение зеркала возвращаются и при выводе селектора из положения Р.

Лада Веста

Разрешение и цвета на картинке с камеры не ахти, но их хватает. Тем более, есть подвижная разметка. Циферблаты отлично читаются, но дисплей для 2020 года бесконечно устарел.

У Лады самый простой пластик и не выдерживающая критики мультимедиа. Надеюсь, её заменят при рестайлинге.

Пластик в Весте простоват, мультимедийка нещадно тормозит и поддерживает соединение с телефоном только по блютусу. И всё равно мне здесь нравится больше, чем в Солярисе. Может, пять лет на редакционной машине дают о себе знать? Хороша обзорность через большие зеркала. Есть датчик дождя, до которого почему-то никак не может дорасти Solaris. И с черным потолком (эксклюзив в сегменте) мне уютно.

За годы выпуска Весты вазовцы устранили многие косяки. Жаль, дисплей маршрутного компьютера так и остался блеклым и с мудреным алгоритмом обнуления.

Автоматы и моторы

Как я ждал человеческую автоматизированную трансмиссию для Весты! Ну хорошо, пусть будет вариатор с неоднозначной репутацией — робот АМТ всё равно хуже. Тандем вариатора с 113‑сильным двигателем отличный: машина шустрая, при активной езде вариатор притворяется автоматом, щелкая квазиступенями.

Volkswagen Polo

Мотор 1.6 в 110 сил — оптимум для Polo. Везет неплохо, в меру экономичен, конструктивно прост. Защита двигателя Polo пластиковая, и под ней 150 мм до земли.

Заслуженный атмосферник на 110 «лошадей», классический автомат — такому сочетанию наши люди доверяют! И правильно делают. Откровенных косяков, накладывающих пятна на репутацию, у силового агрегата Polo нет.

Лада Веста

Сочетание 113‑сильного мотора Renault-Nissan и вариатора Jatco — лучшее, что случилось с Вестой из силовых агрегатов. Под металлической защитой Весты оказалось 175 мм: вариатор не ухудшил геометрию.

Solaris чуть шустрее обоих и ближе к 10 секундам до 100 км/ч. Иллюзию полета усиливает очень острая реакция на нажатие акселератора в самом начале хода педали. То же самое и с тормозами. Традиции: немало машин родом из Азии отличаются такими настройками.

Hyundai Solaris

Мотор 1.6 шустро реагирует на педаль газа. Ему умело ассистирует 6‑ступенчатый автомат. У Соляриса защиты картера нет никакой, но и в такой ипостаси клиренс всего 155 мм.

Кирилл Милешкин: «Polo практичен и позволяет компоновать опции. Веста имеет почти всё то же самое, но дешевле. Solaris неплох, но не цепляет: устарел или привыкли?»

***

Solaris на годы вперед обеспечил себе доминирование в массовом сегменте. Но продажи снижаются вопреки рестайлингу. Быть может, дело в дизайне? Ведь родственный Kia Rio уверенно наступает Весте на пятки.

Веста за пять лет конвейерной жизни растеряла разве что эффект новизны. Опций становится больше, конструкционные промахи постепенно лечат. А недавнее появление вариатора — попадание в десятку. Второе место в нашем тесте в немалой ­степени его заслуга.

Сменой поколения Volkswagen Polo ликвидировал отставание в оснащении, а перевоплощение из седана в лифтбек — правильный ход. Конечно, это не совсем свое — заимствованное у Шкоды. Но хорошую вещь чего бы не позаимствовать.

Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о героях нашего теста вы найдете здесь .

LADA VESTA Идеальный баланс управляемости и плавности для наших дорог, просторный салон, хороший профиль водительского сиденья, отличная обзорность Тусклый дисплей маршрутного компьютера, самый дешёвый пластик в отделке, отставание по технологиям фар HYUNDAI SOLARIS Длинная гарантия, хорошая динамика, возможность заказать штатный «Яндекс», регулировка поясничного упора в «базе» Слабая шумоизоляция, тесный сзади салон VOLKSWAGEN POLO Шикарный багажник, отличная управляемость, просторный салон, всегда чистая камера заднего вида Жёсткая подвеска, наружные зеркала недостаточной площади, нет микролифта верхних ручек

Что взять за миллион: Веста, Polo, Solaris Мы выбрали для теста лифтбек Volkswagen Polo с мотором 1.6 литра (110 атмосферных сил) и шестиступенчатым автоматом. У конкурентов те же 1.6 л: у Лады это 113 «лошадей» и вариатор, у Hyundai — 123 силы и АКП6. Что взять за миллион: Веста, Polo, Solaris