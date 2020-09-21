Что взять за миллион: Веста, Polo, Solaris

Седан Polo продавался лучше, чем лифтбек Rapid. Однако теперь он влез в кузов чешской машины. Мы выбрали для теста вариант 1.6 литра и 110 атмосферных сил плюс шестиступенчатый автомат. У конкурентов те же 1.6 л: у Лады это 113 «лошадей» (да-да, ниссановский мотор) и вариатор, у корейской машины — 123 и шестиступенчатый автомат.
— А кто из них новый-то?
Проходивший мимо парень оценивает наши машины любопытствующим взглядом. Действительно, в профиль Поло от Рапида теперь не отличить. С других ракурсов — можно. Спереди щедро раскрашенный хромом «гриль», сзади — переехавший на бампер и оголивший массив пятой двери номерной знак. Вот еще зеваки подошли… Людям нравится!
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Volkswagen Polo
Локализованный в Калуге в 2010 году седан быстро вытеснил европейский хэтчбек и до конца карьеры ходил в бестселлерах. Замена пришла на старой платформе, с прежними силовыми установками. Кузовом и салоном повторяет Шкоду Рапид.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
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Hyundai Solaris
С января 2011 года производится в Санкт-Петербурге. Шесть лет спустя вышло второе поколение, из гаммы исчез малопопулярный хэтчбек. В начале 2020‑го презентовали рестайлинг с новыми фарами и решёткой радиатора. Агрегаты не менялись.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
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Lada Vesta
В 2015 году на рынок вышел седан. Позже предложили универсал и Cross-версию для обоих типов кузова. Есть метановое и спортивное исполнения. Сходит с конвейера в Ижевске. В течение полугода ожидается первый для модели рестайлинг.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
Как светят?
Солярису зимний рестайлинг изменений принес немного, да и машина настолько примелькалась на дорогах, что в детали уже никто не всматривается. Вот и я узнаю машину 2020 года только при взгляде спереди.
С Вестой всё понятно. Она на пороге первого в своей жизни фейслифта (ждем зимой-весной). За пять лет эффект новизны испарился, но Веста по-прежнему смотрится актуально. Дизайн Стива Маттина — это лучшее, что случилось с АВТОВАЗом в новейшей истории.
Главное технологическое приобретение посвежевших Поло и Соляриса — LED-фары. Светодиодная оптика спустилась в В‑класс! У Hyundai реализация попроще. В «базе» — галогенки, а противотуманки сделаны на лампах накаливания. Продвинутые фары с функцией подсветки поворотов — опция для средней комплектации Comfort или стандарт для топовой Elegance. Машина с ними тянет как минимум на 976 000 рублей.
Polo, как и положено машине с немецкими корнями, покруче. Рефлекторные «леды» стоят даже на самой простой версии, а выше по иерархии меняются на линзованные с функцией всепогодного освещения (так красиво обозвали встроенные противотуманки, чтобы не было обидно за пустые бамперы). Минимум за лифтбек с технологичной оптикой — 1 012 400 рублей.
Поездил на Поло и Солярисе в темноте. Лучше галогена однозначно, и доплаты в 40–50 тысяч стоят. Но будьте готовы к тратам, если попадёте в аварию без страховки. Тысяч на 60–70 рублей одна фара потянет легко! Есть повод задуматься: нужна ли самая нафаршированная комплектация?
Веста? Ей ничего не светит. Холодный голубой свет льется только с потолка в салоне. Но Лада в последнее время не отстает по оснащению от конкурентов, так что ждем светодиоды и у нее.
Как управляются?
Управляемость? Это про Volkswagen. Чёткие реакции на руль, минимальные крены. А еще — самые породистые шины. В Калуге Polo обули в ContiPremiumContact 5 против вазовского Матадора и Kumho на «корейце». Так что надежное поведение в виражах — в немалой степени заслуга шин. В «тарированном» повороте на одинаковой скорости только Polo не пищит покрышками.
Вот только жестковато на кочках! Polo самый тряский, на грани дискомфорта. Перед покупкой не пожалейте времени на тест-драйв — обязательно с проездами через «лежачих».
Solaris уступает совсем немного. Чуть больше кланяется асфальту в поворотах, зато мягче отрабатывает его дефекты. И всё же чувствуется недоотточенность шасси. В неровных скоростных дугах Polo невозмутим, а Solaris слегка нервничает кормой.
И в Солярисе заметно шумнее. Звуки прорываются, главным образом, через колесные арки. Я не только о гуле шин, но и о громкой работе подвески. Шумомер подтвердил: в салоне Соляриса на 60, 80 и 100 км/ч уровень на 2–3 дБ выше, чем в Polo. Это много.
Оптимальный баланс в работе ходовой части — это к Весте. Любые неровности переваривает с невозмутимостью Терминатора. Но если на прежних Ладах лучше было не помышлять о быстрых поворотах, то сейчас — пожалуйста. Электроусилитель обеспечивает вменяемую обратную связь, а если вместо Матадора в заводской комплектации «попасть» на породистые шины Pirelli, будет ещё лучше.
Однозначное поражение Веста потерпела в замерах уровня шума. На 60 км/ч в салоне стоит такой же шумовой фон, как у Polo на 100 км/ч. Разрыв при одинаковой скорости составляет 4–5 дБ, это огромная разница!
Сколько поместится в багажник?
Сложно сказать, что заставляло россиян отдавать предпочтение менее практичному Polo-седану вместо Рапида с огромным зевом багажника. Скорее всего, цена. Skoda, поправ иерархию, стоила подороже и оборудования предлагала больше. В нашей троице симпатии в грузоперевозках однозначно на стороне Polo — забрасывай багаж хоть с размаху!
Volkswagen Polo
Solaris компенсирует меньший проем функцией автоматического открывания багажника — конечно, если машина оснащена пакетом Prestige. Подходишь вплотную, ждешь несколько секунд, машина распознает брелок-метку и распахивает створку. У нее, правда, никакого электропривода, чистое железо. Так что зимой под тяжестью снега трюк может и не сработать. Но летом — красота: зная о предстоящей закупке продуктов в одни руки, я отправился в гипермаркет именно на Солярисе.
Hyundai Solaris
У Весты нет ни карманов, ни крючков, ни дополнительных удобств. И крышка сама не поднимается ни на сантиметр. Если нужно возить грузы — берите Весту SW. Собственно, половина покупателей так и делает.
Лада Веста
А что пассажиры говорят?
Обитателям второго ряда хуже всего в Солярисе. Вроде бы в такси Солярисов большинство, и сзади должно быть просторно, но нет — он самый тесный в троице. Из удобств — двухступенчатый обогрев и USB-разъем для подпитки гаджетов. Согласен, года три назад мы в В‑классе о таком и не помышляли. Но на сегодняшний день такой набор уже жидковат. Даже на третьем подголовнике по центру сэкономили — ставят лишь в максимальную комплектацию. У соперников он идет по умолчанию.
Volkswagen Polo
Веста гораздо просторнее. Иной хэтчбек классом выше не предоставит столько места. А в дорогих комплектациях есть и обогрев заднего сиденья, силовой разъем USB, подлокотник и подстаканники.
Hyundai Solaris
Polo по простору не хуже Весты. Мне при 186 см и посадке «сам за собой» осталось даже больше пространства над головой. Вот он, лучший вариант для такси: и багажник, и заднее сиденье — всё превосходное.
Старый Polo был небогат на атрибуты комфорта для второго ряда. Сейчас другое дело: слотов для зарядки два (готовьте шнур USB-C), в спинке сиденья за подлокотником есть лючок для длинномеров.
Лада Веста
Эргономика и функции
И как немцам это удается? Только сел, а уже словно у себя дома. Сиденье Polo плотно обнимает валиками боковой поддержки и не оставляет без опоры плечи. Набивка — оптимальной жесткости. Степеней прожарки — две. Спортивного вида баранка приятно пружинит мягким ободом. Обогрев руля — аж трехступенчатый!
Цифровую комбинацию приборов Polo из доступных машин получил первым. На мой взгляд, основная фишка такого инструментария — в возможности вывести на всю площадь карту навигации. А Volkswagen ее не дает. Даже Android Auto и Apple CarPlay не поддерживает. Есть только протокол App-Connect. Хотя мультимедийная составляющая самая щедрая: цветной экран 6,5 дюймов с красочным и быстрым меню стоит в «базе».
Volkswagen Polo
В продуманном салоне с самым приличным пластиком удивила экономия на микролифте потолочных ручек — шарахают по потолку, несолидно. Всё остальное тип-топ, даже дверные подлокотники отделаны мягкими накладками.
Покупай я Solaris — взял бы в комплектации с простой «головой», которая из панели не выпирает. Цветной планшет на восемь дюймов только усиливает таксишные ассоциации. Ищу знакомый значок «Яндекса», чтобы проверить на зависания. А его нет. Оказывается, по умолчанию ставят только поддержку Android и Apple, а за отечественный софт надо отдать 10 тысяч сверху. И только для машин в полном фарше за 1,2 млн рублей. Спасибо, я уж лучше со своего не тормозящего смартфона.
Hyundai Solaris
Сиденье «корейца» похуже разве что на фоне Polo. Боковые валики развалились пошире и набивка мягче. Зато есть регулировка поясничного упора, которой не хватает в Фольксвагене. Причем с электроприводом и во всех версиях.
А где разрекламированное электроскладывание зеркал? Прайс-лист разъясняет: надо раскошелиться на лимитированную серию ProSafety, а это 1 212 000 рублей с учетом доплаты за цвет. Дороговато, и обязательным элементом прилагается «кожаная» обивка сидений, с которой в бюджетном сегменте дела лучше не иметь — некомфортная, быстро теряет товарный вид.
У старого Polo привод складывания зеркал появился после рестайлинга, а на новой машине его убрали. Вот те раз! В итоге с удобной опцией осталась только Веста. И стоит гуманно (на машинах от 941 900 рублей), и реализация грамотная. Привод срабатывает от клавиши на ключе или на двери, а в рабочее положение зеркала возвращаются и при выводе селектора из положения Р.
Лада Веста
Пластик в Весте простоват, мультимедийка нещадно тормозит и поддерживает соединение с телефоном только по блютусу. И всё равно мне здесь нравится больше, чем в Солярисе. Может, пять лет на редакционной машине дают о себе знать? Хороша обзорность через большие зеркала. Есть датчик дождя, до которого почему-то никак не может дорасти Solaris. И с черным потолком (эксклюзив в сегменте) мне уютно.
За годы выпуска Весты вазовцы устранили многие косяки. Жаль, дисплей маршрутного компьютера так и остался блеклым и с мудреным алгоритмом обнуления.
Автоматы и моторы
Как я ждал человеческую автоматизированную трансмиссию для Весты! Ну хорошо, пусть будет вариатор с неоднозначной репутацией — робот АМТ всё равно хуже. Тандем вариатора с 113‑сильным двигателем отличный: машина шустрая, при активной езде вариатор притворяется автоматом, щелкая квазиступенями.
Volkswagen Polo
Заслуженный атмосферник на 110 «лошадей», классический автомат — такому сочетанию наши люди доверяют! И правильно делают. Откровенных косяков, накладывающих пятна на репутацию, у силового агрегата Polo нет.
Лада Веста
Solaris чуть шустрее обоих и ближе к 10 секундам до 100 км/ч. Иллюзию полета усиливает очень острая реакция на нажатие акселератора в самом начале хода педали. То же самое и с тормозами. Традиции: немало машин родом из Азии отличаются такими настройками.
Hyundai Solaris
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Solaris на годы вперед обеспечил себе доминирование в массовом сегменте. Но продажи снижаются вопреки рестайлингу. Быть может, дело в дизайне? Ведь родственный Kia Rio уверенно наступает Весте на пятки.
Веста за пять лет конвейерной жизни растеряла разве что эффект новизны. Опций становится больше, конструкционные промахи постепенно лечат. А недавнее появление вариатора — попадание в десятку. Второе место в нашем тесте в немалой степени его заслуга.
Сменой поколения Volkswagen Polo ликвидировал отставание в оснащении, а перевоплощение из седана в лифтбек — правильный ход. Конечно, это не совсем свое — заимствованное у Шкоды. Но хорошую вещь чего бы не позаимствовать.
Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о героях нашего теста вы найдете здесь.
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LADA VESTA
HYUNDAI SOLARIS
VOLKSWAGEN POLO
Мы выбрали для теста лифтбек Volkswagen Polo с мотором 1.6 литра (110 атмосферных сил) и шестиступенчатым автоматом. У конкурентов те же 1.6 л: у Лады это 113 «лошадей» и вариатор, у Hyundai — 123 силы и АКП6.Что взять за миллион: Веста, Polo, Solaris
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