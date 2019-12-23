Новый VW Polo лифтбек: все отличия от седана

Из старого: российский лифтбек базируется на старой платформе PQ25 — она же была и у предшественника. И подвеска, и моторы — прежние. Это хорошо.

Габариты и практичность

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Новый Polo — очень похож на лифтбек Skoda Rapid. Спереди он как будто новая Джетта, но кузов — шкодовский: дверь багажника — это именно дверь, она поднимается вместе со стеклом, открывая доступ в салон. У Фольксвагена машин с таким типом кузова не было давно.

От метаморфозы Polo только выиграл — багажник прибавил в объеме 90 литров (теперь 550 л «под шторкой»), а огромная пятая дверь позволяет забить весь полезный объем под завязку, в том числе крупногабаритными вещами. Кроме того, новый Polo длиннее предшественника на 79 мм, на 38 мм растянулась колесная база. Так что с точки зрения комфорта для задних пассажиров и перевозки багажа «старичок» точно в проигрыше.

Дизайн каждый оценивает сам... ... а вот по практичности новая машина однозначно впереди.

Техника

Российский лифтбек базируется на старой платформе PQ25 — она же была и у предшественника. И подвеска, и моторы — прежние. Это хорошо. Можно надеяться, что по надежности новый Polo не уступит старому, а значит и стоимость владения останется на прежнем уровне.

Вряд ли кто-то жаловался на объем багажника старого Polo (490 литров), однако в новой машине он еще больше. По ездовым качествам Polo справедливо считался одним из лидеров класса — и машина нового поколения не должна растерять эти свойства.

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Атмосферник 1.6 MPI (90 и 110 л.с., обозначение CWVA) сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой и 6-ступенчатым автоматом. Турбомотор 1.4 TSI (125 л.с., обозначение CZCA) — только с 7-ступенчатым роботом DSG. Эта связка дает возможность передвигаться в бодром режиме при небольшом расходе топлива.

Двигатели семейства EA211 ставят на Polo с 2015 года, и основные «детские» болячки устранены . Главное — решили проблемы со стуками в цилиндро­поршневой группе, которые мучили предшественника — 105‑сильный агрегат из семейства EA111 (обозначение CFNA), устанавливавшийся на Polo ранних выпусков. Страшилки про любовь мотора к чрезмерному потреблению масла стоит теперь пропускать мимо ушей.

По части эргономики у старого Polo всё хорошо, приятна и опционная отделка сидений, и новый руль. Но возраст не скрыть, а заказать боковые подушки и шторки безопасности нельзя.

В дорогих версиях новичка — цифровая приборная панель Active Info Display.

Механическая коробка и автомат Aisin TF60 — беспроблемные. Главное — не убивать их целенаправленно и регулярно менять масло. Семиступенчатый робот DQ200 масштабно модернизировали в 2011 году (обновили сцепление, мехатроник, механическую часть), а затем и в 2013‑м. С тех пор узел сцепления модернизировали еще несколько раз, и его ресурс подбирается к 100 000 км. Увы, мехатроник по-прежнему может отказать в любой момент, но таких случаев стало заметно меньше даже по статистике неофи­циальных станций обслуживания. Так что робота бояться — быстро не ездить .

По части управляемости Polo всегда слыл одним из лучших в классе. Я на новой машине пока не ездил, но уверен, что в ездовом плане седан и лифтбек очень близки. Наверняка есть незначительная разница в жесткости кузова — обязательно проверим все зазоры и как открывается огромная дверь багажника на вывешенной машине. Лифтбек тяжелее седана на 20 кг — отчасти поэтому он медленнее в разгоне до 100 км/ч на 0,2–0,3 секунды, которые никто не заметит. При этом официальные данные обещают экономию до 0,7 литров бензина на 100 км.

Пакеты и «конфеты»

Конфигуратор предлагает купить новый Polo (лифтбек) минимум за 792 900 рублей, а старый (седан) — за 798 000. Не удивляйтесь — просто Volkswagen убрал с рынка самый доступный седан, оставив три версии побогаче.

Мультимедиа с сенсорным экраном и поддержкой App-Connect — стандартное оснащение нового Polo. В базовых версиях — с диагональю 6,5 дюйма, в более продвинутых — 8,25 дюйма.

У старой машины — максимум 6,5 дюйма.

При покупке нового Polo вы получаете в качестве базового оснащения систему стабилизации, центральный замок с дистанционным управлением, светодиоды в головном свете, мультимедиасистему с монитором диагональю 6,5 дюймов. Но кондиционера и обогрева передних сидений не ждите, а на старой машине они есть. Причем опции для базового Polo 2020 года не предусмотрены в принципе.

Так что реально покупать новый лифтбек будут в следующей комплектации, а она тянет уже на 837 900 рублей. С нее появляется возможность докупать пакеты допоборудования с недоступными для «старичка» датчиками света и дождя, боковыми подушки безопасности.

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Мотор 1.4 TSI и DSG оценены в старом кузове минимум в 1 010 800 рублей и 1 069 000 рублей у новой машины. Разница почти в 60 тысяч рублей отчасти «отбивается» тем, что у новой машины модный трехспицевый руль с обогревом, круиз-контроль, задний подлокотник, а еще можно дозаказать цифровую приборку, обогрев задних сидений, шторки безопасности и продвинутые проекционные светодиодные фары . Все это автоматически входит в топовую версию новичка за 1 209 900 рублей и недоступно даже для самого шикарного уходящего Polo.

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Что в сухом остатке? Покупать старую машину имеет смысл, только если удастся выторговать у дилера скидку и вы не гонитесь за суперудобным багажником и богатыми опциями.

Если новые возможности для вас принципиальны, ждите Polo‑2020. Получив более удобный кузов и современную электронику, он сохранил принципиальные плюсы прежнего Polo: выносливое шасси, переваривающий АИ‑92 мотор 1.6, надежные механическую коробку и автомат, а также доведенный до ума робот DSG.