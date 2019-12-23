Новый VW Polo для России: все изменения

С момента появления бразильского седана Volkswagen Virtus интернет пестрел сообщениями, что российский Polo будет его копией. Забудьте! Наша машина отличается не только начинкой и экстерьером, но и платформой.

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Демонстрационный зал дизайн-центра в Вольфсбурге — святая святых концерна Volkswagen. Здесь финального одобрения совета директоров ожидают все предсерийные Фольксвагены. Здесь же дали зеленый свет новому Polo.

Смотрится эффектно: как Skoda Rapid нового поколения. Если бы не передняя часть в стилистике новой Джетты и перекроенные задние фонари — практически клоны!

Постойте, но ведь Rapid всегда был лифтбеком! А российский Polo был седаном! А теперь — лифтбек!

От бразильского седана Volkswagen Virtus российский Polo отличается не только начинкой (что как раз было ожидаемо) и не только экстерьером. Главное — платформой. Это вообще другой автомобиль, и он будет продаваться только в России.

Polo прибавил в габаритах (4483×1706×1484 мм). Наиболее заметен прирост в длине — на 93 мм, что можно объяснить «выда­ющимся» задним бампером.

Объем багажника вырос с прежних 460 до 550 литров. Доступ к этим закромам весьма удобный — дверь поднимается вместе со стеклом, как на Рапиде.

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Мечты о новой модульной платформе MQB A0 разбились о старую PQ25, на которой построен и прежний Polo, и новый Rapid. Это логично: неразумно держать на одном конвейере две принципиально разные платформы.

Жаль! MQB A0 позволяет напичкать машину современной электроникой. Система Side Assist, предупреждающая с расстояния 70 метров о приближении машины сбоку, парковочный ассистент и адаптивный круиз-контроль — всё это есть на европейских хэтчах Scala и Polo.

Нам достанутся только системы контроля дистанции Front Assist, контроля курсовой устойчивости и автоматического торможения Multi-Collision Brake. Опционно — функция распознавания усталости водителя Driver Alert.

Дело вкуса, но мне так и хочется вскрикнуть: наконец-то убрали маленькие окошки с задних стоек и инте­грировали их в двери!

Как и Rapid, Polo получил полностью светодиодную оптику: в базе рефлекторного, а за доплату прожекторного типа.

В Лету канули не только передние галогенки, но и лампы накаливания: сзади отныне тоже только светодиоды.

А вот силовые агрегаты те же самые, что вселяет оптимизм. По крайней мере, прежняя платформа и проверенные временем моторы означают, что Polo останется недорогим в обслуживании. Да и ни к чему литровые трехцилиндровые европейские «жужжалки»! Так что всё как на новом Рапиде: две версии мотора 1.6 MPI мощностью 90 и 110 сил в сочетании с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом. Двигатель локализован в Калуге и многократно модернизирован, так что ждать от него подвоха не приходится.

Остается в строю и бодрый 125‑сильный турбо 1.4 TSI с семиступенчатым роботом DSG: в последние месяцы я езжу на Polo c таким набором, и жаловаться грех.

Моторы серии EA211, объемом 1.6 и 1.4, которые ставят на Polo с 2015 года, — результат глубокой модернизации серии EA111. Вместе с отказом от цепи в пользу ремня были решены проблемы со стуками в цилиндропоршневой группе. В свое время наша редакция купила один из первых калужских Polo, и мы тоже приняли участие в решении проблемы. С тех пор в серии EA111 ничего не поменялось — двигатель не доставляет серьезных проблем. Гораздо меньше вопросов и к наддувному 1.4 — по данным многочисленных сервисных станций, этот агрегат значительно надежнее того, что ставили на Гольфы шестого поколения.

Салоны Поло и Рапида отличаются лишь нюансами. В Фольксвагене стоит руль от Гольфа, иначе прорисована передняя панель и воздуховоды. Остальное — включая однозонный климат-контроль и два разъема USB-C — как под копирку. В дорогих версиях Volkswagen будет щеголять цифровой приборной панелью Active Info Display.

Во всех комплектациях теперь мультимедиа с поддержкой ­App-Connect и сенсорным экраном с диагональю 6,5 или 8,25 дюйма.

Салоны Поло и Рапида отличаются лишь стилистическими нюансами. Volkswagen анонсировал систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY — как и долгожданные обогревы задних сидений и руля.

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Новый кузов, по уверению производителя, позволил увеличить пространство для задних пассажиров. Как вы понимаете — до рапидовских показателей.

Polo предложат в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive против трех у Рапида.

В начальной комплектации Active новый Skoda Rapid с мотором 1.6 MPI и 5-ступенчатой механикой оценили в 829 000 рублей, а Polo уходящего поколения стоит от 781 900. Новый Volkswagen должен оказаться как минимум не дешевле Шкоды. Так ли это — узнаем ближе к лету, когда обе машины поступят в продажу.

Новый VW Polo для России: все изменения С момента появления бразильского седана Volkswagen Virtus интернет пестрел сообщениями, что российский Polo будет его копией. Забудьте! Наша машина отличается не только начинкой и экстерьером, но и платформой. Новый VW Polo для России: все изменения

Фото: Volkswagen