Российский завод Volkswagen сократил производство и отложил выход новых Skoda Rapid

Руководство объясняет это нехваткой компонентов.

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Старт продаж новой Skoda Rapid должен был состояться в первом квартале 2020 года, но из-за проблем с запчастями будет отложен на май 2020 года.

«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid. Мы внимательно следим за развитием ситуации с поставками и восстановим производство модели в полном объеме при ближайшей возможности», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Кроме того, межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) сообщил, что завод планирует уйти в конце апреля на простой на неделю с предоставлением работникам компенсаций и последующей отработкой с оплатой 150%. По данным профсоюза, в простой уйдет третья смена, а остальным работникам сократят рабочее время на 40 минут, которое позже они должны будут отработать.

Впрочем, в пресс-службе производителя не стали комментировать эту информацию.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в Калуге. Здесь находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda и завод по производству бензиновых двигателей. Автозавод выпускает три модели: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.