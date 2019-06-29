Российский завод Volkswagen сократил производство и отложил выход новых Skoda Rapid — журнал За рулем

Российский завод Volkswagen сократил производство и отложил выход новых Skoda Rapid

Руководство объясняет это нехваткой компонентов.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

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Старт продаж новой Skoda Rapid должен был состояться в первом квартале 2020 года, но из-за проблем с запчастями будет отложен на май 2020 года.

«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid. Мы внимательно следим за развитием ситуации с поставками и восстановим производство модели в полном объеме при ближайшей возможности», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Кроме того, межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) сообщил, что завод планирует уйти в конце апреля на простой на неделю с предоставлением работникам компенсаций и последующей отработкой с оплатой 150%. По данным профсоюза, в простой уйдет третья смена, а остальным работникам сократят рабочее время на 40 минут, которое позже они должны будут отработать.

Впрочем, в пресс-службе производителя не стали комментировать эту информацию.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в Калуге. Здесь находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda и завод по производству бензиновых двигателей. Автозавод выпускает три модели: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Rapid (10)

Skoda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Немецкая педантичность во всем! Как сказал один блогер — "запах Европы" ) Действительно, гениально просто!

Недостатки:

Не было возможности купить его раньше!

Комментарий:

Купил в ноябре 2018 г. на гарантии, обслуживался у ОД, при пробеге немногим более 60.000 км. Автомат 1.6. Комплектация средняя (Амбишн), Хокки Эдишн. К тому времени все болячки как раз выползли бы уже. Эксплуатация была щадящая, в основном, по трассе ездил предыдущий хозяин, добившись среднего ра...

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