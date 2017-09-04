6900 км с VW Polo: «секретные» функции и раздражающие мелочи

У этого бюджетного седана имеется продвинутая мультимедиасистема. Но есть более важные кое-чего нашему Поло все же не хватает.

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Пересаживаться на седан Polo с одного из самых кассовых кроссоверов года было больно. В прямом смысле. Я так привык к Тигуану, к его высокой посадке и широким дверным проемам, что, первый раз запрыгивая в Polo, приложился головой о боковую стойку. Ну, здравствуй, народный седан!

Прекрасно помню редакционный Polo из первых партий 2010 года. Прошло девять лет, и модель должна была бы безнадежно устареть, однако периодический рестайлинг и постоянные модернизации держат седан в неплохой рыночной форме.

На фоне старой машины нынешний Polo в щедрой комплектации Connect и с допобо­рудованием (1 094 200 рублей) производит приятное впечатление благодаря нарядной отделке и продвинутой мультимедиасистеме App-Connect.

Volkswagen Polo Connect смотрится нетривиально, и дело не только в серо-голубом цвете Petroleum, но и в черной крыше, черных колесах, а также в мини-спойлере на крышке багажника.

Volkswagen Polo Изготовитель — Volkswagen Group Rus

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с июля 2019 года

Пробег на момент отчета — 6900 км





Приложение Volkswagen Connect позволяет, среди прочего, анализировать стиль вождения и просматривать маршруты поездок.

Чтобы «законнектиться», нужно подключить в разъем бортовой системы диагностики модуль DataPlug, зарегистрироваться в программе, получить Volkswagen ID и установить приложение на смартфон. App-Connect не просто «зеркалит» смартфон, но и подскажет, где запаркована машина, проанализирует маршрут и потраченное время и топливо. Система оценит стиль вождения и даст советы по работе над ошибками, напомнит о скором ТО, поможет найти ближайшую станцию обслуживания.

Любопытна игрушка «Мои испытания». Суть — получить как можно больше баллов за правильный стиль вождения и бросить вызов другим водителям.

Жаль, что App-Connect пассивна и только отправляет информацию, но не выполняет команды. В наших условиях бесценными стали бы дистанционный пуск двигателя, прогрев и охлаждение салона. Еще недавно это было прерогативой машин премиум-сегмента, но буквально на днях Hyundai анонсировала систему Auto Link для Креты (и в перспективе для других моделей), которая предложит такой функционал.

Стóит ли машина в комплектации Connect пятидесяти тысяч доплаты относительно стоящей ступенькой ниже Trendline? Судите сами: кроме мультимедийки в Connect входят камера заднего вида, подлокотник для водителя, тонированные задние стёкла, многофункциональный руль и рычаг трансмиссии с кожаной отделкой, нарядная обивка сидений Cusion и декор передней панели Dark illusion. А поскольку редакционный Polo — с топовым 125‑сильным 1.4 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG, то у него дисковые задние тормоза, двойная насадка на выхлопную трубу и система стабилизации.

Честно говоря, такой резвости от 125 сил я не ожидал. При желании на Polo можно стартовать с пробуксовкой, возможностей мотора хватает и для обгонов на трассе. А расход топлива не поднимается выше 8 литров на сотню даже в московском трафике.

Связка мотора и DSG вопросов не вызывает, хотя в сервис я всё же обратился — насторожил еле заметный звук в трансмиссии. На СТО успокоили: это, мол, конструктивная особенность, а так всё в норме.

Чуть заметный стук в трансмиссии сервисмены не посчитали проблемой. Диагностика подвески тоже не выявила дефектов. Хороший стук себя проявит!

Заодно я пожаловался на задний левый фонарь. Однажды утром обнаружил подозрительный зазор между ним и крылом. Надавил пальцем — так и есть, шатается. Вскрытие показало, что сломано крепление фонаря к кузову.

На СТО постановили, что это следствие внешнего воздействия, хотя из его следов — лишь микроскол на бампере. Вердикт: случай не гарантийный.

По мнению специалистов одного именитого сервиса, сломанное крепление фонаря — результат внешнего воздействия.

Глобальных претензий к Polo у меня нет — раздражают лишь мелочи. Например, динамик системы ЭРА-ГЛОНАСС, воткнутый в подстаканник. Неужели нет другого места? Есть! Рукастые умельцы переносят его под переднюю панель.

Динамик системы ЭРА-ГЛОНАСС — в подстаканнике! Кто это придумал?

Polo — непаханое поле для любителей довести до ума декор, железо и электронику. На известном китайском сайте выложена гора «плюшек» для Polo. Покупаете копеечные демпферы, и потолочные ручки будут плавно и солидно возвращаться на место, а не гулко лупить по потолку. Крышка подлокотника из экокожи — практично.

Не устраивает звучание штатной «музыки» (кстати, играет она неплохо)? Вот вам высокочастотные твитеры в декоративные крышки зеркал заднего вида.

Polo предусматривает открывание багажника с ключа, но, увы, крышка лишь на пару сантиметров выступает из проема. Наши люди не сдаются и идут в магазин запчастей… за пружинами педали газа от КАМАЗа. Полчаса работы, и крышка багажника автоматически отстреливается в верхнее положение.

Светодиодный головной свет великолепен, экономить на нем я точно не стал бы.

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При помощи адаптера можно активировать «секретные» функции: настроить частоту работы дворников в зависимости от скорости движения, отключить зуммер непристегнутого ремня, включить обогрев боковых зеркал одновременно с обогревом заднего стекла и заставить машину подавать звуковой сигнал при закрытии и отпирании. На панели приборов появится информация о количестве литров бензина до полного бака.

А самая элегантная штука — тест стрелок после включения зажигания.

Конечно, любое вмешательство в электронику грозит потерей гарантии. Но, признаться, будь это личный Polo, меня бы это не остановило.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–6900 км)* Расходы на содержание 24 326 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,8 л/100 км) 24 326 руб.

Стоимость 1 км пробега 3,53 руб. * Без учета транс­портного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

6900 км с VW Polo: «секретные» функции и раздражающие мелочи У этого бюджетного седана имеется продвинутая мультимедиасистема. Но есть более важные кое-чего нашему Поло все же не хватает. 6900 км с VW Polo: «секретные» функции и раздражающие мелочи